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Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția

Andreea Popescu a stârnit din nou curiozitatea celor care îi urmăresc viața personală. În urmă cu puțin timp a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu Dan Alexa.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 19:52 | Actualizat Duminica, 06 Septembrie 2026, 19:53
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Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția | Antena 1
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Acum bruneta a publicat o fotografie din largul mării în care apare mâna unui bărbat. Un detaliu nu a trecut neobservat: ceasul purtat de acesta seamănă cu unul cu care fostul fotbalist a mai fost surprins în trecut. Este însă Dan Alexa cel care o însoțește?

Andreea Popescu a reușit să dea naștere unor noi semne de întrebare cu o singură fotografie publicată pe Instagram. Vedeta pare să se bucure de câteva momente de relaxare pe o ambarcațiune, însă nu peisajul a fost cel care a atras atenția. În imagine se vede mâna unui bărbat care ține un pahar, fără ca identitatea acestuia să fie dezvăluită.

Andreea nu l-a etichetat și nici nu a oferit vreun indiciu clar despre persoana care o însoțește. Iar misterul devine cu atât mai interesant cu cât postarea vine la numai câteva zile după declarațiile făcute de Andreea Popescu despre Dan Alexa.

Este Dan Alexa alături de Andreea Popescu? Detaliul care a atras atenția

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Un amănunt din fotografie poate ridica semne de întrebare. Bărbatul surprins de Andreea poartă la mână un ceas cu brățară metalică, cadran închis la culoare și bezel negru. Un ceas cu un aspect foarte asemănător a putut fi observat și la mâna lui Dan Alexa în fotografii realizate în trecut.

Asemănarea a fost suficientă pentru ca unii dintre cei care au văzut imaginea să se întrebe dacă nu cumva chiar fostul fotbalist este bărbatul aflat alături de Andreea.Nu există însă, în acest moment, nicio confirmare că mâna din fotografie îi aparține lui Dan Alexa.

Din imaginile disponibile nu poate fi stabilit cu certitudine nici dacă este exact același model de ceas, cu atât mai puțin dacă este același exemplar. Andreea Popescu nu a dezvăluit cine este bărbatul din imagine, așa că fotografia rămâne, cel puțin pentru moment, deschisă interpretărilor.

Ce a spus recent Andreea Popescu despre relația cu Dan Alexa

Momentul este cu atât mai interesant cu cât Andreea Popescu a vorbit recent, pentru prima dată atât de deschis, despre ceea ce s-a întâmplat între ea și Dan Alexa. După luni în care în spațiul public au circulat numeroase informații despre apropierea dintre cei doi, Andreea a confirmat că între ea și cunoscutul antrenor a existat mai mult decât o simplă prietenie.

Bruneta a mărturisit că unul dintre lucrurile care au atras-o la Dan Alexa a fost timpul și atenția pe care acesta i le-a acordat. A spus că, alături de el, s-a simțit femeie, însă a precizat și că lucrurile dintre ei s-au schimbat între timp.

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Potrivit declarațiilor sale recente, Andreea Popescu și Dan Alexa nu mai formează în prezent un cuplu, iar relația dintre ei a rămas la nivel de prietenie. Dan Alexa a reacționat, la rândul său, după ce Andreea a vorbit public despre povestea lor.

Fostul fotbalist a avut cuvinte frumoase la adresa ei și a apreciat sinceritatea cu care aceasta a ales să vorbească despre perioada petrecută împreună.

Piesa aleasă de Andreea Popescu pentru fotografia misterioasă

Nu doar mâna bărbatului și ceasul pe care acesta îl poartă pot atrage atenția în fotografia publicată de Andreea Popescu.

Vedeta a ales să însoțească imaginea de piesa „Hu Man”, interpretată de Greentea Peng, iar mesajul melodiei poate da naștere, la rândul său, unor interpretări.

Piesa vorbește despre căutarea echilibrului și a clarității, dar și despre identitate și conexiunea dintre oameni.

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