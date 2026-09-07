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Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru a avut o apariție elegantă în prima zi de școală a copiilor. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 09:43 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 10:31
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Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan | Hepta
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Mirabela Grădinaru a avut parte de o apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Partenera președintelui Nicușor Dan a fost însoțită de acesta la evenimentul plin de emoție, iar imaginile surprinse în această zi specială îi arată pe cei doi alături de copiii lor.

Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii

Nicușor Dan apare în timp ce își ține fiul în brațe, în mijlocul mulțimii adunate la ceremonia de deschidere a noului an școlar. Mirabela Grădinaru este și ea alături de fiica lor, pe care o ține de mână în timp ce o conduce spre curtea școlii.

Președintele României a fost surprins și în timp ce filma cu telefonul momentele importante ale ceremoniei. Vizibil implicat în eveniment, Nicușor Dan a dorit să păstreze amintiri din prima zi de școală a copiilor săi.

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Pentru această zi specială, președintele a ales un costum bleumarin, în timp ce partenera sa de viață a optat pentru o rochie într-o nuanță asemănătoare.

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Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan

Ținuta Mirabelei Grădinaru a fost una elegantă și discretă, potrivită pentru un eveniment atât de important pentru familie. Aceasta și-a completat apariția cu o coafură simplă, purtând părul prins într-un coc.

Cuplul prezidențial a ajuns la Școala Gimnazială nr. 150 din București alături de fiica lor. Micuța a început oficial clasa a IV-a și a pășit în noul an școlar cu un buchet de flori în mână.

Cei trei au fost însoțiți de gărzile de corp, dar și de numeroși jurnaliști, care i-au filmat și fotografiat pe tot parcursul drumului până la intrarea în curtea școlii. Momentul a fost unul emoționant pentru familie, mai ales că începutul unui nou an școlar reprezintă întotdeauna o etapă importantă în viața copiilor.

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Mai multe fotografii

Ulterior, Nicușor Dan urma să facă o vizită la Școala Gimnazială Nr. 1 din comuna Curcani, județul Călărași, unde era programată o nouă întâlnire cu elevii și cadrele didactice.

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