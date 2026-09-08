De ce își răsfață Gabi Torje atât de mult nepoții! Mărturisirea emoționantă a fostului fotbalist: „Și mie mi-ar fi plăcut…”

Gabi Torje și-a deschis sufletul și a vorbit despre familie, nepoți și experiența Asia Express. Ce spune fostul fotbalist despre cei dragi?

Gabi Torje a făcut dezvăluiri despre viața sa privată și despre relația pe care o are cu familia. Departe de terenul de fotbal, fostul internațional român trăiește momente importante alături de cei dragi, iar nepoții ocupă un loc special în viața lui.

Mărturisirea emoționantă a fostului fotbalist

În general discret atunci când vine vorba despre viața personală, Gabi Torje și-a deschis sufletul în fața jurnaliștilor de la Spynews și a vorbit despre familie, dar și despre experiența Asia Express. Dincolo de comentariile, provocările și momentele tensionate din competiție, fostul fotbalist a mărturisit că sfaturile primite de la părinți l-au ajutat să treacă peste situațiile dificile.

„Sfaturile de la părinți și din familie trebuie acceptate și să le porți cu tine toată viața. Cel mai important sfat a fost să fiu calm, pentru că și ei mă știu drept o fire impulsivă, supărăcioasă și nervoasă. Nu am reușit să rămân calm în toate momentele, dar vorbele lor mi-au revenit în minte de multe ori. Trebuie să te gândești mereu la familie”, a povestit Gabi Torje despre experiența Asia Express pentru SpyNews.

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Gabi Torje, despre experiența Asia Express

Fostul fotbalist a vorbit cu entuziasm despre aventura din Asia Express și i-a îndemnat pe telespectatori să urmărească episoadele cu atenție. Torje susține că experiența l-a arătat exact așa cum este el în viața de zi cu zi, fără să încerce să construiască o anumită imagine în fața camerelor de filmat.

„Nu am avut niciodată trac de cameră. M-am obișnuit cu camera, dar acolo ești tu natural. O să vedeți pe Gabriel, adevăratul, acolo, din toate punctele de vedere”, a declarat fostul fotbalist.

Gabi Torje, unchiul care își răsfață nepoții

Unul dintre cele mai emoționante subiecte despre care a vorbit Gabi Torje a fost familia sa. Fostul fotbalist a recunoscut că îi este dor de nepoții săi atunci când nu poate petrece timp cu ei și că încearcă să fie „unchiul bun” care îi răsfață ori de câte ori are ocazia.

„Mă bucură prezența nepoțeilor. Am avut acum o vacanță împreună cu toată familia. Nu am timp să stau foarte mult cu ei, mai ales la Timișoara, și mi-au lipsit cât am fost în Asia foarte mult. Suntem apropiați noi ca familie. Sunt unchiul ăla bun care, dacă mergem la magazin să luăm ceva dulce, luăm și o pușcă dacă vor copiii. Mă pun în locul lor. Și eu, când eram mic, mi-aș fi dorit să aibă grijă de mine unchiul, mătușa și așa mai departe, iar acum vreau să fiu unchiul ăla bun”, a mărturisit Gabi Torje.

Pentru fostul fotbalist, familia rămâne unul dintre cele mai importante puncte de sprijin, iar experiența Asia Express pare să-i fi amintit încă o dată cât de mult contează oamenii dragi atunci când este pus în fața unor situații-limită.

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