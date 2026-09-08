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Municipiul din România unde părinții nu mai trebuie să dea bani pentru fondul clasei. Ce li s-a cerut directorilor

Un anunț important pentru părinții din Botoșani vine chiar de la primarul Cosmin Andrei. Ce le-a cerut directorilor de școli și licee?

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 12:35 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 12:40
Municipiul din România unde părinții nu mai trebuie să dea bani pentru fondul clasei. Ce li s-a cerut directorilor | Hepta
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Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, le-a cerut directorilor unităților de învățământ din oraș să nu mai solicite bani de la părinți pentru fondul clasei sau fondul școlii. Edilul consideră că astfel de contribuții nu mai sunt justificate, în contextul în care majoritatea școlilor și liceelor din municipiu au beneficiat de investiții importante prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Municipiul din România unde părinții nu mai trebuie să dea bani pentru fondul clasei

Primarul a explicat că investițiile realizate în sistemul educațional botoșănean nu au vizat doar reabilitarea clădirilor, ci și dotarea acestora cu mobilier, echipamente și tehnologie necesare desfășurării procesului educațional în condiții cât mai bune.

Cosmin Andrei: „Nu mai este niciun motiv ca părinții să contribuie”

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Edilul susține că, după investițiile făcute în școlile și liceele din municipiu, părinții nu ar mai trebui să fie puși în situația de a contribui financiar pentru dotările necesare claselor.

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„Am făcut investiții considerabile în sistemul educațional botoșănean, dar aceste investiții nu s-au referit doar la clădiri, care au fost reabilitate aproape în întregime, pentru că au rămas doar pereții din clădirile construite acum 50 de ani, ci am făcut și dotări în școli și licee. Aceste dotări presupun mobilier, tehnică de calcul și așa mai departe. Cu alte cuvinte, nu mai este niciun motiv ca părinții să contribuie la fondul clasei sau fondul școlii”, a spus edilul, potrivit Evenimentul Zilei.

Cosmin Andrei a făcut apel către directorii școlilor și liceelor din municipiu să nu mai solicite astfel de contribuții din partea părinților. Primarul consideră că unitățile de învățământ trebuie să beneficieze de resursele necesare prin intermediul fondurilor publice și al investițiilor realizate de autorități.

Primarul îi avertizează pe directorii școlilor

Edilul a transmis și un avertisment în cazul în care solicitările de bani către părinți vor continua. Potrivit declarațiilor sale, situațiile în care părinților li se vor cere contribuții pentru fondul clasei sau fondul școlii vor fi făcute publice.

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Mesajul primarului vine la începutul noului an școlar, perioadă în care familiile au deja numeroase cheltuieli pentru rechizite, haine, încălțăminte și alte lucruri necesare copiilor.

Prin urmare, administrația locală susține că investițiile realizate în unitățile de învățământ ar trebui să reducă presiunea financiară asupra părinților și să asigure condiții moderne pentru elevi, fără contribuții suplimentare solicitate la nivelul claselor sau școlilor.

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