(P) Pașii necesari pentru îngrijirea zilnică a tenului

Chestiuni ce țin de acnee, petele pigmentare și unele semne sau cicatrici pot fi abordate corect, atât timp cât ții cont de recomandările specialistului, privind îngrijirea zilnică a tenului.

Rutina corectă pentru sănătatea și aspectul pielii feței poate include etape de care te ocupi atât dimineața, cât și seara. Discutam pe larg despre acest ritual zilnic în cele ce urmează:

Îngrijierea zilnică a tenului: Curățarea sa de mai multe ori pe zi

Este important sa iti cureti tenul o data (daca deja sau de doua ori pe zi, utilizând un produs de curățare ce nu usucă pielea după îndepărtarea sa prin spălare, evitând totodată să porți machiaj.

Nu este indicat ca după curățare să obții acea senzație de piele aspră, chiar dacă aceasta este asociată de mulți cu ideea de curățare. Un atfel de rezultat, simplu de sesizat la atingere, îți arată că fluidele naturale din piele au fost înlăturate.

Consultă părerea specialistului privind cele mai bune soluții pentru curățare, adaptate tipului tău de ten.

Îngrijrea zilnică a tenului: Hidratarea sa cu soluțiile potrivite

Știai că până și un ten gras are nevoie de hidratare? Însă în astfel de condiții, specialistul la care apelezi îți poate recomanda soluții pentru hidratarea acestuia sub formă de: produse ușoare, geluri speciale pentru tenul gras sau produse non-comedogenice.

În cazul pielii uscate și foarte uscate, specialistul îți poate recomanda o lotiune hidratanta, cu rol în regenerarea barierei protectoare a pielii. O loțiune hidratantă trebuie să:

Nu irite pielea (hipoalergenică);

Nu conțina parfum (pentru evitarea iritațiilor produse de parfum);

Nu astupe porii (non-comedogenică).

Îngrijirea zilnică a tenului: Protejarea sa împotriva razelor UV

Atunci când ieși afară, într-o zi cu soare puternic, aplică pe ten și alte zone de piele expuse razelor UV o soluție de protecție solară cu factor 30 SPF sau o valoare mai mare. Motivul este unul cât se poate de simplu: pentru ca soluția de protecție solară să acționeze asupra pielii, este nevoie de un anumit interval de timp.

Pentru a afla mai multe informații esențiale, privind riscurile expunerii pielii la acțiunea razelor UV, îți recomandăm să te programezi pentru un consult de specialitate la un medic dermatolog.

Îngrijirea zilnică a tenului: Evitarea tratamentelor “din bătrâni”

Chiar dacă pot părea la îndemana oricui, tratamentele “din auzite” pentru îngrijirea tenului pot face mai mult rău decât bine, în cazul în care există o eventuală incompatibilitate între specificul pielii feței tale și compoziția chimică a substanțelor utilizate.

Așadar, îți recomandăm să eviți utilizarea tratamentelor DIY (Do-It-Yourself) pe baza următoarelor ingrediente, fără o discuție în prealabil cu un medic specialist:

• Sucul de lămâie: acidul citric din compoziția acestuia pot contribui la apariția petelor întunecate pe suprafața pielii, după expunerea la soare, favorizând totodată uscarea și / sau iritarea acesteia;

• Bicarbonatul de sodiu: având un nivel 8 al pH-ului, bicarbonatul de sodiu deshidratează pielea, cauzând uscarea acesteia;

• Usturoiul: utilizat în forma crudă, usturoiul poate cauza alergii, eczeme, inflamări ale pielii și vezicule cu lichid.

Îngrijirea tenului: Alte sfaturi de care să ții cont

Indiferent de tipul tenului tău, îngrijirea acestuia trebuie să mai țină cont și de următoarele recomandări:

• Hidratează-te corespuzător;

• Schimbă fețele de pernă cel puțin o dată pe săptămână;

• Aplică protecție solară pe piele de fiecare dată trebuie să ieși, cu 15 minute înainte de plecarea în oraș (mai ales în zilele cu soare puternic).

Iată o serie de reguli ce pot forma un ritual zilnic pentru îngrijrea tenului. Ține cont de faptul că pielea de pe față poate fi îngrijită atât prin adoptarea unui stil de viață sănătos, cât și prin urmarea tratamentelor faciale pe care dermtologul ți le recomandă, în funcție de ten.

Evită să utilizezi produse fără o discuție în prealabil cu specialistul, sau să urmezi tratamente auzite din vorbă în vorbă, deoarece acțiunea acestora asupra unui ten sensibil poate declanșa probleme și mai grave. Așadar, sfatul medicului este singurul care contează cu adevărat.

