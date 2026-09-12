Îți prezentăm în rândurile de mai jos metoda chinezească de spălare a părului în șase pași. Iată ritualul care îți poate transforma complet aspectul podoabei capilare!

Vrei un păr strălucitor ca oglinda? Spală-l după metoda chinezească. Ce trebuie să faci diferit | Shutterstok

Spălarea părului este una dintre cele mai simple rutine de îngrijire. Însă, modul în care îți cureți scalpul poate avea un impact semnificativ asupra aspectului podoabei capilare.

În ultimii ani, ritualurile de îngrijire ale părului au devenit tot mai populare, iar, dintre toate, tehnicile asiatice atrag atenția prin abordarea lor minuțioasă.

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Metoda chinezească de spălare a părului pentru o podoabă capilară strălucitoare

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Filosoful chinez Confucius considera că trupul, inclusiv părul și pielea, sunt primite de la părinți și trebuie protejate, potrivit vogue.com.

De-a lungul timpului, podoaba capilară a ajuns să fie asociată și cu norocul și prosperitatea. De altfel, chiar există o tradiție conform căreia părul nu trebuie spălat în perioada Anului Nou Chinezesc, pentru ca oamenii să nu „spele” și norocul, mai notează sursa citată.

Așadar, nu este surprinzător faptul că ritualurile chinezești de îngrijire ale părului sunt atât de minuțioase.

Spa-ul chinezesc este una dintre cele mai interesante practici, când vine vorba de îngrijirea scalpului. Tratamentul întâlnit în astfel de saloane de înfrumusețare combină masajul prin presopunctură cu infuziile din plante și aburul, cu scopul de a stimula circulația sângelui, de a relaxa, curăța și hidrata în profunzime scalpul și părul, potrivit sursei citate mai sus.

Rezultatul este un adevărat ritual de îngrijire, mult mai complex decât simpla spălare a părului. Iată, mai jos, tehnica în șase pași pe care o poți integra în rutina ta!

1. Periază părul înainte de spălare

Îngrijirea părului începe înainte de a intra la duș. În metoda chinezească, scalpul este periat cu grijă, atunci când părul este uscat, folosind o perie cu peri moi. Acest pas ajută la îndepărtarea resturilor de produse și a celulelor moarte acumulate de la ultima spălare.

Totodată, periajul descurcă părul înainte de spălare, ceea ce poate reduce riscul de rupere. Este important ca mișcările să fie blânde.

2. Folosește apă călduță

Temperatura apei este mai importantă decât crezi. Părul trebuie umezit cu apă călduță, nu fierbinte, pentru că aceasta din urmă poate favoriza uscarea și iritarea scalpului.

Deși unele persoane preferă să își clătească părul cu apă rece, recomandarea este să alegi o temperatură moderată și confortabilă, notează vogue.com.

3. Aplică șamponul de două ori

Un pas extrem de important în această tehnică este reprezentat de modul în care aplici șamponul. Produsul trebuie pus, în special, la rădăcini și pe scalp, nu pe lungimea părului. De asemenea, se vor efectua două spălări cu șamponul, masând bine scalpul cu vârful degetelor, folosind mișcări circulare. Evită să folosești unghiile.

Masajul nu doar că stimulează circulația sângelui la nivelul scalpului, dar transformă spălarea într-un moment de relaxare.

Prima spălare are rolul de a îndepărta excesul de sebum și resturile produselor de styling, în timp ce a doua clătire permite o curățare mai profundă a scalpului. La final, clătește bine cu apă călduță.

4. Aplică un tratament pe bază de plante la rădăcină

Specialiștii recomandă aplicarea balsamului de la jumătatea lungimii părului până la vârfuri. Însă, în rutina chinezească sunt folosite și produse concepute special pentru scalp.

Astfel, ingrediente precum ginsengul sau ghimbirul, care se regăsesc în diverse produse pentru îngrijirea părului, de la uleiuri până la balsamuri și tratamente, pot face minuni cu părul tău, fiind asociate cu stimularea creșterii părului și întărirea firului.

Pentru un tratament ca la salon, aplică aceste produse direct la rădăcină și masează ușor timp de două-trei minute. Apoi, lasă produsul să acționeze conform indicațiilor de pe ambalaj.

În același timp, balsamul pe care îl folosești în mod obișnuit poate fi aplicat pe lungimea părului

5. Folosește abur pentru un tratament mai intens

Un alt pas specific ritualului chinezesc este folosirea aburului pentru câteva minute.

Căldura și umiditatea pot ajuta la deschiderea cuticulei firului de păr și pot favoriza absorbția produselor aplicate. În același timp, tratamentul poate contribui la înmuierea podoabei capilare și la îmbunătățirea elasticității acesteia.

Nu neglija temperatura. Aburul nu trebuie să fie prea fierbinte, iar tratamentul nu trebuie să provoace disconfort.

Pentru părul uscat sau deteriorat, poate fi folosită o mască hidratantă, aplicată în special pe vârfuri.

6. Încheie ritualul cu apă rece

Ultimul pas al metodei chinezești este clătirea părului cu apă rece. Aceasta ajută la îndepărtarea produselor și poate contribui la netezirea firului de păr, făcând părul să pară mai strălucitor și mai uniform.

De asemenea, clătirea cu apă mai rece poate contribui la reducerea acelui aspect de „frizz”, mai notează sursa citată mai sus.

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De ce metoda chinezească a devenit atât de atrăgătoare

Spre deosebire de rutina clasică, metoda chinezească pune accent pe îngrijirea scalpului, pe masaj, relaxare și folosirea unor tratamente speciale. Fiecare pas are un scop: de la îndepărtarea reziduurilor și stimularea circulației sângelui la nivelul scalpului, până la hidratarea părului și obținerea unui aspect mai strălucitor.

Însă, reține că ingredientele recomandate, precum ginsengul sau ghimbirul, nu trebuie confundate cu dovezi medicale certe. Pentru probleme persistente ale scalpului sau căderea accentuată a părului, este recomandată consultarea unui medic, relatează vogue.com.