În Feng Shui, există o zonă a locuinței asociată simbolic cu prosperitatea, abundența și creșterea, cunoscută popular drept „colțul banilor”.

Ai acest loc în casă? În Feng Shui este considerat „colțul banilor”. Ce nu ar trebui să ții niciodată aici | Shutterstok

Acest colț poate fi amenajat, potrivit principiilor Feng Shui, astfel încât să susțină simbolic energia prosperității.

Însă, trebuie precizat că Feng Shui este o practică tradițională chineză, iar asocierea unui anumit loc din casă cu atragerea banilor nu este susținută de dovezi științifice. Recomandările sunt, mai degrabă, simbolice și țin de principiile și tradițiile acestei practici, potrivit lucky.properties.

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Unde se află „colțul banilor”

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Nu există o singură metodă de identificare a „colțului banilor”. Diferite școli Feng Shui folosesc sisteme diferite. Pe internet, circulă frecvent informația simplificată potrivit căreia zona banilor ar fi întotdeauna în sud-est, potrivit fengshuifloorplan.com.

În metoda bazată pe punctele cardinale, sectorul sud-est este asociat cu Xun și cu elementul Lemn, fiind legat simbolic de prosperitate și creștere. Pentru indentificarea acestui punct cardinal, se poate folosi o busolă, inclusiv aplicația de busolă a telefonului, iar măsurătoare poate fi făcută pornind din centrul locuinței sau al încăperii analizate, potrivit myfengshuihome.com.

Mai există și metoda Bagua sau BTB, foarte răspândită în Occident. În această interpretare, persoana stă la ușa principală și privește spre interiorul casei. Planul locuinței este împărțit imaginar într-o grilă de 3 x 3, iar zona asociată prosperității se află în colțul îndepărtat din stânga față de intrare.

Prin urmare, cele două metode pot indica zone complet diferite în aceeași locuință, mai relatează fengshuifloorplan.com.

Ce se recomandă în această zonă

Dacă vrei să urmezi principiile Feng Shui, nu este nevoie să transformi acest colț al casei într-un spațiu plin de obiecte despre care se spune că atrag banii. Unele ghiduri recomandă, mai degrabă, un spațiu simplu și îngrijit, potrivit fengshuisimply.com.

Unul dintre cele mai întâlnite elemente este o plantă verde și sănătoasă. Explicația Feng Shui vine din asocierea zonei Xun cu elementul Lemn, iar o plantă vie reprezintă simbolic dezvoltarea și creșterea.

Printre plantele folosite frecvent în astfel de amenajări apar arborele de jad (Crassula ovata), Pachira aquatica, cunoscută drept „money tree”, și Pilea, plantele cu frunze rotunde fiind asociate popular cu monedele și abundența. Mai important decât specia aleasă este, însă, în logica Feng Shui, ca planta să fie sănătoasă și bine îngrijită.

Apa este un alt element întâlnit în amenajarea zonei, deoarece, în sistemul celor cinci elemente folosit în Feng Shui, Apa este asociată cu susținerea Lemnului. De aici recomandările unor practicieni pentru o fântână decorativă mică sau alte reprezentări ale apei. Dacă este folosită apă reală, aceasta trebuie păstrată curată și în mișcare, mai notează sursa citată mai sus.

Verdele și violetul sunt culori asociate frecvent acestei zone. Nu este nevoie să fie schimbată întreaga amenajare a camerei. Aceste culori pot fi introduse printr-o plantă, un obiect decorativ, o pernă sau un tablou, potrivit masterseanchan.com.

Ce nu ar trebui să existe în „colțul banilor”

Un lucru important de evitat în acest colț este dezordinea. În multe interpretări Feng Shui, zona asociată prosperității trebuie să fie curată, accesibilă și îngrijită. Nu este recomandat să devină un spațiu în care se adună obiecte sau cutii pe care nu le mai folosește nimeni, conform fengshui-hero.com.

Plantele uscate, ofilite sau neîngrijite sunt, de asemenea, descurajate. Dacă planta ar trebui să simbolizeze creșterea, una care moare transmite simbolic exact contrariul. Prin urmare, este mai bine să fie îndepărtată decât păstrată doar pentru că este considerată o „plantă a banilor”, notează myfengshuihome.com.

Obiectele stricate sau nefuncționale și coșurile de gunoi sunt alte lucruri pe care adepții Feng Shui recomandă să nu le transformăm în elementele dominante ale acestei zone. Ideea generală este ca spațiul asociat simbolic cu dezvoltarea să nu sugereze stagnare, neglijență sau deteriorare, relatează fengshuisimply.com.

Nici aglomerarea zonei cu talismane nu este neapărat recomandată. Plante, monede, cristale, fântână, statuete și alte simboluri puse toate în același loc pot transforma zona într-un spațiu aglomerat. Unele ghiduri moderne recomandă un singur element bine ales. De exemplu, o plantă sănătoasă și o suprafață curată și luminoasă.

Lumina și ordinea pot conta mai mult decât obiectele decorative

Lumina și întreținerea spațiului contează mai mult decât acumularea de obiecte. Dacă zona este întunecată, inaccesibilă, plină de lucruri depozitate sau planta nu poate supraviețui acolo, recomandarea este ca spațiul să fie mai întâi curățat și făcut funcțional, potrivit myfengshuihome.com.

Ține cont că Feng Shui este o practică tradițională și nu există dovezi științifice că amplasarea unei plante sau amenajarea unui anumit colț al casei poate determina creșterea veniturilor, notează lucky.properties.

Un spațiu mai ordonat, mai luminos și mai bine întreținut poate contribui, independent de orice explicație Feng Shui, la o locuință în care este mai plăcut să trăiești.

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