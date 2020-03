Ai o gradina? Iata de ce iti trebuie un tocator crengi performant!

Materialul lemnos este introdus intr-o fanta, iar lamele ascutite din interior vor sectiona sau rupe materialul organic in bucati de cativa centimetri. Aceste bucati sunt apoi evacuate din interiorul utilajului fie in aer liber, fie intr-un sac sau intr-un cos (in functie de model).

Un tocator crengi poate marunti atat lemn uscat, cat si lemn verde, motiv pentru care l-ai putea folosi pentru a te debarasa de chiar orice tip de resturi vegetale. Dimensiunea crengilor pe care le vei putea marunti va depinde, insa, de marimea dispozitivului si de tipul de lame de care dispune.

Exista diferite tipuri de tocator crengi dintre care va trebui sa alegi varianta potrivita pentru necesitatile tale. In cazul in care doresti un utilaj care sa produca atat bucati mari de lemn, cat si resturi fine pe care le poti folosi ca ingrasamant sau pat pentru flori, va trebui sa cauti un model care iti ofera optiunea sa evacuezi materialul lemnos dupa taiere sau sa il lasi in utilaj pentru a trece si printr-un maruntitor mai fin.

Ce modele sa alegi?

In functie de particularitatile sistemului de taiere/maruntire si de lamele din dotare, tocatoarele de crengi pentru uz casnic si semiprofesional pot fi dispuse in 3 mari categorii:

- Tocator cu tambur. Acesta este dotat cu un tambur dispus orizontal in interiorul caruia se afla lame amplasate la intervale regulate. Modelele de tocator de acest tip pot sustine un debit insemnat si pot toca materiale fibroase, insa folosesc destul de multa energie, iar bucatile de lemn rezultate vor varia in dimensiune.

- Tocator cu disc. Disc dispus vertical cu lame ce vor taia crengile introduse la un unghi de 45 de grade. Tocatoarele de crengi cu acest sistem sunt rapide, eficiente si ofera bucati uniforme de lemn, insa sunt performante numai atunci cand introduci crengi de mici dimensiuni. Materialul foarte fibros va incetini functionarea utilajului si va solicita motorul.

- Tocator cu surub. Lama acestor modele are forma unui surub/melc, astfel incat rotatia va trage materialul lemnos in interiorul masinariei. Bucatile de lemn vor fi uniforme, insa daca vrei sa schimbi dimensiunea produsului final, va fi necesar sa schimbi lama.