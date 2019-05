Amenajări grădini: 10 idei de plante și flori pentru spațiul din jurul casei tale

Spațiul din jurul casei, în sezonul cald, este oaza de liniște la care oricine visează atunci când ajunge în confortul căminului. Dacă ai un astfel de petic de pământ, poți face minuni din el cu doar câteva alegeri inspirate. Amenajarea grădinii nu este deloc complicată dacă te ghidezi în primul rând după preferinte și mai apoi după necesitățile pe care le ai.

Fie că alegi multă verdeața combinată cu flori, fie că ești mai pragmatic și vrei să cultivi legume sau pomi fructiferi, amenajarea grădinii se face pornind de la câteva idei de bază: stabilești mobilier pentru curte, un foișor, un hamac sau pur și simplu o masa cu scaune, iar mai apoi alegi din varietatea de plante și flori pentru grădină. Imbinarea celor două va avea drept rezultat un spațiu de relaxare perfect pentru zilele însorite în care fie vrei să te relaxezi la o cafea, fie vrei să-ți inviți prietenii în vizită și să le oferi un cadru plin de flori și verdeață.

Îți prezentăm câteva idei de flori și plante pentru amenajarea grădinii din jurul casei tale:

Plante care înfloresc în diferite perioade ale anului

Sigur vei dori să te poți bucura de prospețimea grădinii tale cât mai mult timp, de-a lungului anului. Există plante care înfloresc în diferite perioade, așa că indicat ar fi să optezi pentru varietate. Poți alege hortensiile în diferite culori, albastre sau roz, dar și alte. Atenție, însă, florile colorate pot varia în funcție de sol. Într-un pământ ce are pH acid, florile hortensiilor vor fi mereu albastre, în timp ce în unul alcalin vor fi roz, iar în solul neutru va apărea un mix de flori roz, mov şi albastre, uneori pe aceeaşi tufă.

Și gladiolele sunt o alegere inspirată pentru amenajarea grădinii. Albe sau violet, florile se păstrează timp îndelungat și în general, bulbii de gladiole, odată plantați în pământ, se prind și cresc foarte repede. Ține cont, însă, că distanţa dintre bulbi trebuie să fie de 20-30 cm, în cazul în care spațiul îți permite.

Dacă optezi pentru flori în ghivece, mușcatele vor fi întotdeauna alegerea potrivită. Fie că le agăți la un foișor din lemn, fie că le așezi pe exterior, la ferestre, aceaste plante sunt perfecte pentru a adăuga o pată de culoarea oricărui spațiu din jurul casei. În plus, sunt ușor de întreținut, chiar dacă necesită să fie udate periodic și, adesea, curățate de frunzele uscate.

Plante ornamentale: Arbuști și tuia, explozie de verdeață în grădină

Arbuştii ornamentali vin în ghivece, au o înălţime medie de 45-60-80 cm, iar dacă spațiul îți permite, poți realiza cu ajutorul lor o adevărată oază de verdeață. Arbuștii și tuia se îmbină perfect cu verdele gazonului și este recomandat a fi plantați în pământ. Deși vor crește în înălțime, e necesar să fie tăiați, dar nu-ți face griji pentru că nu-și vor păstra forma simetrică. Ai grijă, însă, să fie plantați la distanțe mai mari de un metru unul de celălalt. Copăceii de tuia nu sunt plante pretențioase și nu au nevoie de o îngrijire specială, iar dacă îți dorești o grădină mereu verde sunt alegerea perfectă.

Trandafirii, preferații grădinilor

Tradanfirii sunt printre cele mai populare plante de grădină, în special cei frumos mirositori care, atunci când înfloresc, emană un parfum special. Cu o varietate mare de culori, trandafirii pot fi alegerea ideală în amenajarea unei grădini atâta vreme cât îți aloci ceva timp pentru îngrijirea lor. Acestea plante necesită să fie udate în fiecare zi, curățate de uscăciuni și adesea săpat pământul din jurul lor. Este necesar și un îngrășământ primăvara pentru a crește și înflori. Albi sau colorați, trandafirii pot fi sub formă de tufe sau sub formă de arbuști, florile lor putând fi pata de culoare de care spațiul din jurul casei are nevoie pentru a fi perfect. Cei mai mulți aleg tradafirii pentru amenajarea grădinii și pentru faptul că florile durează vreme îndelungată.

Ține cont de cromatică atunci când alegi florile pentru grădină

Dacă ai decis deja ce plante și ce flori vei alege pentru amenajarea grădinii, nu uita să iei în calcul cromatica. Verdele va sta, bineînțeles la loc de cinste, iar de aici vei începe să oferi o identitate spațiului din jurul casei. Dacă alegi multicolor, atunci nu există restricții. Dar vrei, însă, culori calde sau culori reci, vei vedea că senzația de relaxare va fi amplificată de acest aspect. Nuanțele pastelate aduc un plus de descărcare emoțională, în timp ce culorile puternice stârnesc veselie și bună dispoziție.

Orice ai alege, ține cont de sfaturile pe care ți le-am prezentat mai sus dacă ești în căutarea unor anumite tipuri de plante sau pur și simplu vrei să te orientezi asupra lor.