De ce nu există mamifere albastre. Răspunsul la care mulți nu se gândesc

Te-ai întrebat vreodată de ce nu există mamifere albastre? Experții au dezvăluit de ce aceste animale nu au adoptat culoarea care se găsește atât de frecvent în cazul insectelor, peștilor și păsărilor.

Dacă te uiți la insecte, păsări și pești, vei vedea mai multe nuanțe de albastru care nu se găsesc și în cazul mamiferelor.

Blana și pielea nu au acest pigment, în ciuda unor denumiri precum balena albastră, scrie IFL Science.

Potrivit experților, există o explicație simplă pentru această anomalie.

În lumea animală, culoarea e exprimată în mai multe feluri, printre care și pigmenții care se găsesc în piele, blană, păr și pene.

De ce nu există mamifere albastre

Acești pigmenți pot explica de ce nu există mamifere albastre. Unul dintre pigmenții pielii e melanina, responsabilă în mare parte pentru culoarea neagră. Albinismul reprezintă absența acestui pigment, ceea ce face ca individul să fie complet alb.

Alți pigmenți comuni la mamifere sunt eumelanina și feomelanina. Eumelanina determină culorile negru și maro, în timp ce feomelanina oferă o nuanță roșiatică-maroniu, vizibilă în blana roșcată sau galbenă.

Combinațiile dintre acești pigmenți pot genera variații de intensitate a culorii, modele în dungi și chiar schimbări pe măsură ce animalul îmbătrânește.

Culoarea poate să apară și prin mecanisme structurale, atunci când structura penelor sau a blănii reflectă lumina într-un mod care creează impresia unei anumite nuanțe. Acest fenomen apare frecvent la insecte, precum fluturii, dar și la unele păsări, cum ar fi flamingo.

Primatele prezintă unele dintre cele mai variate și complexe tipare de colorare dintre mamifere. Așa-numita maimuță albastră (Cercopithecus mitis) are, de fapt, o blană gri, care poate să pară albastră în anumite condiții de lumină. Totuși, în realitate, nu e cu adevărat albastră.

Evoluția dictează culorile animalelor

„La fel ca oamenii, și alte mamifere sunt limitate de istoria evolutivă,” a explicat Shannon Farrington, expertă de la Grădina Zoologică ZSL din Londra. „Ar fi util să avem piele albastră sau verde ori ochi roz? Ne-ar ajuta să supraviețuim mai bine? Multe animale au trecut prin mii de ani de evoluție pentru a deveni exact ceea ce au nevoie pentru a supraviețui.”

În cazul mandrililor, aceste primate par să aibă o culoare albastră pe față. Dar este doar o iluzie optică. Coloritul facial distinct e rezultatul structurilor din interiorul celulelor. Adică aranjamentul fibrelor proteice din piele dispersează lumina astfel încât aceasta pare albastră.

„Atât fața, cât și partea posterioară a masculilor sunt o combinație extrem de vizibilă de albastru și roșu, menită să atragă femelele și să le evidențieze dominanța,” a spus Farrington.

Același fenomen se observă și la scrotul albastru al maimuțelor vervet și e cunoscut sub numele de efectul Tyndall, după omul de știință care a explicat de ce cerul pare albastru, efect ulterior studiat mai detaliat de Lord Rayleigh. Acest efect explică și de ce oamenii pot avea ochi albaștri fără să existe un pigment albastru propriu-zis.

Prin urmare, se pare că nu există mamifere cu adevărat albastre. Farrington a confirmat că nu există nici unele cu adevărat verzi.