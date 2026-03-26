Cel mai vechi ADN de câine a fost descoperit. De cât timp există „cel mai bun prieten al omului”

Experții au descoperit cel mai vechi ADN de câine identificat până acum, ce ar putea oferi informații despre relația dintre specia noastră și „cel mai bun prieten al omului”.

Descoperirea sugerează că oamenii și câinii au început să aibă o relație mai strânsă cu mai mulți ani decât se credea până acum.

În ciuda faptului că acum sunt cele mai comune animale de companie, încă nu știm exact când au devenit câinii „cel mai bun prieten al omului”, scrie Science Alert.

Există mai multe teorii despre cum speciile noastre au ajuns să trăiască împreună, dar sunt necesare mai multe informații.

2 noi studii au investigat mai în detaliu această legătură, după descoperire.

Cel mai vechi ADN de câine a fost descoperit

Descoperirea celui mai vechi ADN de câine de până acum sugerează că aceștia ne sunt cei mai buni prieteni de aproape 16.000 de ani. Cu 5.000 de ani mai devreme decât se credea anterior, conform unui nou studiu.

Deși se găsesc în casele și grădinile oamenilor din întreaga lume, se știu surprinzător de puține lucruri despre originea câinilor.

„E un mister interesant,” a declarat Pontus Skoglund, expert de la Francis Crick Institute din Marea Britanie.

Câinii sunt cel mai probabil un amestec între 2 tipuri de lupi cenușii, susține Skoglund. Totuși, a fost dificil să se stabilească exact când câinii s-au despărțit de lupi, parțial pentru că fosilele lor antice sunt greu de diferențiat.

2 noi studii publicate în jurnalul Nature au secvențiat genomurile rămășițelor arheologice, oferind indicii despre originile câinilor.

Primul studiu a dezvăluit că cel mai vechi ADN canin din lume a fost descoperit într-o bucată de craniu la Pinarbasi, în ceea ce e acum Turcia.

Cățelușa, care avea probabil „câteva luni”, ar fi arătat ca un lup mic în urmă cu aproximativ 15.800 de ani, potrivit coautorului studiului Laurent Frantz, de la Universitatea Ludwig Maximilian din Munchen.

Până acum, cel mai vechi ADN canin cunoscut avea 10.900 de ani. Un alt record a fost doborât de dovezile genetice găsite de echipă în sud-vestul Angliei. Acestea datează de acum 14.300 de ani. Ceea ce ilustrează cum câinii timpurii se răspândiseră deja în Europa.

Frantz a spus că experții nu pot demonstra exact ce rol aveau acești câini printre oamenii care trăiau în ultima perioadă glacială.

„Dar cred că putem presupune că au jucat un rol, pentru că hrănirea lor ar fi fost costisitoare,” a declarat expertul.

Ce rol aveau primii câini

E posibil ca acești câini să fi fost folosiți pentru vânătoare sau protecție, cred experții. Chiar dacă acești câini nu erau tratați ca animalele de companie de astăzi, probabil exista totuși o legătură puternică, adăugând că „copiii tot se jucau cu cățelușii”.

Un alt semn al unei relații apropiate e faptul că aceste animale au fost găsite îngropate deasupra mormintelor umane la Pinarbasi.

În celălalt studiu, o echipă mare de cercetători a comparat genomurile a 216 rămășițe de câini și lupi din întreaga Europa. Aceasta le-a permis să traseze modul în care câinii au evoluat pe continent.

În urmă cu aproximativ 10.000 de ani, a avut loc o migrație masivă a oamenilor din sud-vestul Asiei către Europa, în timpul așa-numitei revoluții agricole neolitice.Această sosire în masă a fermierilor a dus la amestec genetic uman, pe măsură ce oamenii din diferite regiuni se întâlneau și aveau copii.

Acest amestec genetic nu a avut loc în același timp și pentru câini, spre surprinderea cercetătorilor. Se pare că vânătorii-culegători care trăiau în Europa înainte de sosirea fermierilor aveau deja câini.

„Câinii erau clar importanți pentru strămoșii noștri, deoarece primii fermieri par să fi adoptat câinii vânătorilor-culegători anteriori în grupurile lor pe măsură ce se mutau în Europa,” a declarat Skoglund.

Aceasta sugerează că câinii trebuie să fi fost domesticiti mult înainte de acel moment.

„Și există încă un „abis genetic între câini și lupi”, a adăugat Skoglund. „Căutarea verigii lipsă continuă.”