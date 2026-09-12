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Când se pune varza la murat în 2026. Perioada potrivită și ce trebuie să faci ca să rămână crocantă

Iată care e perioada potrivită pentru a pune varză la murat anul acesta și ce trebuie să faci ca să rămână crocantă!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 12 Septembrie 2026, 18:37 | Actualizat Sambata, 12 Septembrie 2026, 18:54
Când se pune varza la murat în 2026. Perioada potrivită și ce trebuie să faci ca să rămână crocantă | Shutterstok
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Toamna este perioada în care gospodinele încep pregătirile pentru iarnă, iar varza murată nu trebuie să lipsească din cămară. Dacă este pregătită corect, aceasta poate fi păstrată luni întregi și folosită, apoi, fie la sarmale, fie alături de preparate tradiționale.

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Perioada potrivită să pui varza la murat în 2026. Secretul ca să rămână crocantă

Perioada ideală pentru a pune varza la murat în 2026 este la jumătatea lunii octombrie până la mijlocul lui noiembrie, în funcție de cât de repede se răcește vremea, pentru a preveni fermentarea prea rapidă sau stricarea acesteia.

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În cazul în care locuiești la bloc, este recomandat să aștepți până spre finalul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie, când nopțile devin răcoroase.

Pentru ca varza murată să iasă gustoasă și crocantă, trebuie să fim atenți la alegerea căpățânilor. Varza de toamnă, cu frunze subțiri, îndesate și ferme, este ideală pentru sarmale și are o structură care permite fermentarea în saramură, potrivit romaniatv.net.

Pentru ca varza să rămână crocantă, se îndepărtează frunzele exterioare ofilite, lovite sau care prezintă urme de deteriorare. Cotoarele se vor scobi cu un cuțit ascuțit. Gospodinele pun în butoi frunze de vișin, hrean și crenguțe de mărar pentru a menține varza crocantă. Un alt pas important este sarea grunjoasă, potrivit unei surse.

La rândul său, butoiul trebuie să fie foarte bine curățat înainte de folosire, pentru a evita mirosurile neplăcute sau alterarea verzei.

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Secretul pentru o saramură perfectă

Saramura este elementul principal la varza murată. O proporție folosită des este de aproximativ 25-30 de grame de sare neiodată, grunjoasă, pentru fiecare litru de apă. Se recomandă sarea specială pentru murături, fără iod, pentru că se dizolvă mai bine în apă înainte ca saramura să fie turnată peste varză, potrivit romaniatv.net.

Indiferent de dimensiunea recipientului, este important ca, după turnare, saramura să acopere complet varza. Aceasta nu trebuie să rămână la suprafața lichidului, pentru că partea expusă se poate altera în acest fel.

În butoi sau borcan adăugăm, după preferințe, mărar uscat, cimbru, boabe de chimen, ardei iute, foi de dafin, gutuie sau hrean. Aceste ingrediente oferă aroma finală. Pe fundul recipientului putem pune și câteva crenguțe de mărar sau de vișin, apoi așezăm căpățânile de varză cât mai aproape unele de altele.

Pentru a ne asigura că varza stă scufundată în saramură, punem deasupra recipientului o greutate curată, ca de exemplu o farfurie.

În primele zile de fermentare, trebuie să verificăm cu atenție saramura. Când o pun la butoi, gospodinele obișnuiesc să „vânture” varza, adică să scoată saramura și să o toarne înapoi. În acest fel, varza se aerisește și se fermentează unfirom.

Temperatura este și ea extrem de importantă. Spațiul în care depozităm varza murată trebuie să fie răcoros, ferit de variații de temperatură, mai relatează sursa citată.

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