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Când se plantează lalelele toamna. Perioada potrivită pentru flori frumoase la primăvară

Descoperă în rândurile de mai jos când se plantează lalelele toamna. Perioada în care se plantează bulbii va determina și felul în care acestea vor înflori la primăvară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 18:22 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 19:06
Când se plantează lalelele toamna. Perioada potrivită pentru flori frumoase la primăvară | Shutterstok
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Toamna este momentul potrivit pentru plantarea lalelelor, însă perioada de plantare a bulbilor trebuie respectată. Dacă nu, plantele vor muri din cauza înghețului, potrivit agrointel.ro.

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Care e momentul potrivit pentru plantarea lalelelor toamna

Sub rezerva factorului geografic, cea mai bună perioadă pentru a planta bulbii de lalele este după 1 noiembrie și până în luna decembrie, cu două-trei săptămâni înainte de venirea primului îngheț, potrivit sursei citate mai sus.

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Astfel, bulbii vor fi protejați de temperaturile scăzute și vor încolți odată cu venirea primăverii. Lalelele nu se plantează prea devreme, pentru că riscă să încolțească, iar primele frunze care răsar din pământ pot îngheța.

Între momentul achiziționării și cel al plantării, bulbii de lalele se țin în pungi de hârtie, într-un loc răcoros, cu temperaturi până la un minimum de patru-cinci grade Celsius, mai exact la frigider, potrivit agrointel.ro.

Se evită păstrarea acestora lângă mere sau banane, care eliberează etilenă, un gaz letal pentru bulbii de lalele. Dacă bulbii au fost cumpărați primăvara, aceștia trebuie să fi trecut printr-o „iarnă”, de cel puțin opt-zece săptămâni, cu temperaturi joase. În caz contrar, aceștia nu vor înflori sau vor înflori slab.

De regulă, bulbii de lalele dispun de toate substanțele de care au nevoie pentru a se dezvolta. Dacă sunt de calitate, mai au nevoie doar de apă pentru a crește. Însă, dacă se dorește înmulțirea lor este recomandată aplicarea în sol a unui îngrășământ cu eliberare controlată, de tipul echilibrant (azotul, potasiul și fosforul trebuie să fie în proporții egale sau într-un raport de 1-2-2 părți), potrivit sursei citate mai sus.

Același sfat se aplică și în cazul în care bulbii se plantează în ghivece și se dorește înmulțirea lor în aceste condiții.

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Cum se plantează lalelele toamna

Pregătirea solului pentru plantarea bulbilor de lalea se face înainte. Pământul se sapă la o adâncime de cel puțin 20-30 cm și se mărunțește bine locul unde vom planta lalelele. Astfel, bulbii vor avea o rădăcină puternică, care va stimula înmulțirea plantelor.

Lalelele iubesc locurile însorite, expuse la lumină timp de șase-opt ore pe zi. În această zonă nu trebuie să se rețină apa, pentru că umiditatea cauzează putrezirea sau îmbolnăvirea bulbilor, potrivit agrointel.ro.

Adâncimea de plantare a bulbilor este foarte importantă, pentru că riscul de îngheț este mai mare în cazul plantării la suprafață. Adâncimea trebuie să fie de două-trei ori mai mare decât dimensiunea bulbului.

De asmenea, dacă bulbii se introduc foarte adânc în pământ, florile nu vor apărea deloc sau vor apărea prea târziu.

Distanța de plantare a bulbilor de lalea este la fel de importantă. Se recomandă plantarea cu partea mai mare în jos, la o distanță de cinci-zece cm unii de alții și la 20 de cm între rânduri. Dacă sunt prea înghesuiți, bulbii nu se vor dezvolta cum trebuie.

După plantarea bulbilor de lalea, zona se acoperă cu paie sau folie de mulcire pentru a o proteja de îngheț. Se udă abundent solul, iar, până în primăvară, nu se mai realizează altă procedură.

Protecția de pe parcelă se îndepărtează primăvara pentru a spori răsărirea plantelor.

Când se mai pot planta bulbii de lalele

Bulbii de lalele se pot planta și primăvara, însă factorii de mediu au un risc mai mare pentru flori. În acest anotimp, bulbii se plantează la o adâncime dublă față de dimensiunea bulbilor, doar dacă a trecut riscul de îngheț, care este imprevizibil în această perioadă, mai notează sursa citată.

Plantarea se face, de regulă, în luna martie, însă depinde foarte mult de zona geografică.

Lalelele se dezvoltă la temperaturi de 20 de grade Celsius ziua și 10-12 grade noaptea.

Lalelele nu se vor planta prea târziu, pentru că temperaturile exterioare duc la moartea prematură a florilor, relatează agrointel.ro.

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