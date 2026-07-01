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(P) Canicula scoate la iveală problemele ascunse ale locuințelor: semnele ce arată că e nevoie de mai mult decât o simplă renovare

Primele săptămâni cu temperaturi care au depășit constant 35 de grade au adus în multe locuințe aceeași întrebare: de ce unele case rămân confortabile chiar și în cele mai călduroase zile, iar altele par să se transforme într-un cuptor, indiferent cât de mult funcționează aerul condiționat?

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 01 Iulie 2026, 18:14 | Actualizat Miercuri, 01 Iulie 2026, 18:19
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Specialiștii spun că, de multe ori, vara nu creează probleme noi, ci doar le scoate la suprafață pe cele care existau deja.

În multe cazuri, ceea ce pare inițial o simplă nevoie de renovare se dovedește a fi ceva mai complex.

1. Aerul condiționat funcționează continuu, dar unele camere rămân la fel de calde

Este una dintre cele mai frecvente situații întâlnite în această perioadă.

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Mulți proprietari observă că aparatul de aer condiționat funcționează aproape fără întrerupere, însă temperatura din anumite camere rămâne greu de suportat.

De cele mai multe ori, problema nu este aparatul în sine, ci lipsa unei izolații eficiente, punțile termice, tâmplăria veche sau lucrările executate superficial în trecut.

În astfel de situații, schimbarea finisajelor nu rezolvă cauza reală a problemei.

2. Apar infiltrații, pete sau mirosuri care nu existau înainte

Alternanța dintre temperaturile extreme și ploile torențiale din ultimii ani reușește să scoată la iveală probleme ascunse luni sau chiar ani întregi.

Petele din jurul ferestrelor, urmele de umezeală din colțurile camerelor sau mirosul persistent pot indica infiltrații, probleme de hidroizolație sau defecte ale acoperișului și fațadei.

În multe situații, o simplă zugrăveală nu face decât să ascundă temporar efectele.

3. Problemele reapar la câteva luni după renovare

Este probabil unul dintre cele mai frustrante lucruri pentru orice proprietar.

Pereții sunt proaspăt zugrăviți, mobilierul este nou, iar locuința arată impecabil.

După câteva luni însă, apar din nou fisuri, pete sau probleme care păreau rezolvate.

De multe ori, explicația este simplă: intervenția s-a concentrat pe partea vizibilă a locuinței, în timp ce problemele reale au rămas în spatele pereților.

4. Finisajele sunt noi, dar locuința se comportă la fel ca înainte

Poate fi cel mai clar semn că este nevoie de mai mult decât o renovare estetică.

O locuință modernă nu înseamnă doar gresie nouă, pereți proaspăt vopsiți sau mobilier schimbat.

Confortul este influențat în aceeași măsură de instalațiile, izolația, ventilația și calitatea execuției lucrărilor invizibile.

Echipele AnyPro observă în fiecare vară același tipar: proprietarii solicită inițial lucrări aparent simple, iar verificările ulterioare scot la iveală probleme care necesită intervenții mai ample.

În multe situații, proprietarii ajung să descopere că au nevoie nu doar de finisaje noi, ci și de lucrări complete de renovări și amenajări interioare.

„În perioada verii întâlnim frecvent situații în care o simplă renovare se transformă într-un proiect mai complex după verificarea stării reale a locuinței. Temperaturile ridicate și consumul crescut reușesc să evidențieze foarte repede probleme care existau deja, dar care nu se manifestau suficient de vizibil”, explică reprezentanții companiei.

În alte cazuri, variațiile de presiune, infiltrațiile sau problemele apărute în băi și bucătării indică necesitatea unor intervenții asupra instalațiilor sanitare și termice.

Specialiștii recomandă ca înaintea unei renovări importante să fie analizate instalațiile, izolația și eventualele infiltrații, nu doar partea vizibilă a locuinței.

De cele mai multe ori, lucrările pe care nimeni nu le vede sunt cele care influențează cel mai mult confortul, siguranța și costurile pe termen lung.

colaj foto cu termometru si persoana care bea apa din cauza caniculei

Uneori, diferența dintre o locuință care rămâne confortabilă chiar și în cele mai călduroase zile și una care generează probleme în fiecare vară nu este dată de temperatura de afară, ci de lucrurile care se află în spatele pereților.

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