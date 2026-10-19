Cât consumă un calorifer electric dacă îl lași pornit 8 ore pe zi. Calculul care îți arată cât plătești într-o lună

Cât consumă un calorifer electric folosit 8 ore pe zi. Calcule în lei pentru aparate de 1.000, 1.500 și 2.000 W și costul lunar al încălzirii.

Cât consumă un calorifer electric dacă îl lași pornit 8 ore pe zi | Profimediaimages.ro

Caloriferul electric este una dintre soluțiile folosite pentru încălzirea locuinței atunci când temperaturile scad.

Consumul depinde de puterea aparatului, de timpul de funcționare și de temperatura setată. Un calorifer de 2.000 W, folosit opt ore pe zi, poate consuma până la 480 kWh într-o lună de 30 de zile. Iată cât ar costa utilizarea lui, în funcție de tariful energiei electrice.

Cât consumă un calorifer electric în funcție de putere

Consumul unui calorifer electric depinde de puterea aparatului, exprimată în wați (W), și de timpul de funcționare. Iată câtă energie consumă cele mai întâlnite modele, dacă funcționează continuu la puterea maximă:

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Calorifer electric de 1.000 W: consumă 1 kWh într-o oră.

Calorifer electric de 1.500 W: consumă 1,5 kWh într-o oră.

Calorifer electric de 2.000 W: consumă 2 kWh într-o oră.

Calorifer electric de 2.500 W: consumă 2,5 kWh într-o oră.

Este important de reținut că acestea sunt valori teoretice, calculate pentru funcționarea continuă la puterea maximă. În practică, un calorifer electric dotat cu termostat poate consuma mai puțin, deoarece se oprește automat atunci când temperatura setată este atinsă.

Consumul real depinde și de temperatura din cameră, de izolarea locuinței și de cât timp este folosit aparatul, scrie www.energy.gov.

Cât consumă un calorifer electric dacă funcționează 8 ore pe zi. Cât te costă să încălzești locuința

Un calorifer electric folosit zilnic timp de opt ore poate crește semnificativ consumul de energie și valoarea facturii la curent. Totul depinde de puterea aparatului și de timpul în care funcționează. Un model de 1.000 W consumă mai puțină energie decât unul de 2.000 W, dacă ambele sunt folosite în aceleași condiții.

Pentru a vedea câtă energie consumă un calorifer electric, putem face un calcul pentru trei dintre cele mai întâlnite variante. Estimările de mai jos presupun că aparatul funcționează la puterea maximă timp de opt ore pe zi, timp de 30 de zile.

Calorifer electric de 1.000 W

- Consum într-o oră: 1 kWh

- Consum în 8 ore: 8 kWh

- Consum în 30 de zile: 240 kWh

Calorifer electric de 1.500 W

- Consum într-o oră: 1,5 kWh

- Consum în 8 ore: 12 kWh

- Consum în 30 de zile: 360 kWh

Calorifer electric de 2.000 W

- Consum într-o oră: 2 kWh

- Consum în 8 ore: 16 kWh

- Consum în 30 de zile: 480 kWh

Diferențele se văd mai ales atunci când aparatul este folosit zilnic. De exemplu, un calorifer electric de 2.000 W poate ajunge la un consum de 480 kWh într-o lună, dacă funcționează opt ore pe zi la putere maximă. Un model de 1.000 W, folosit în aceleași condiții, consumă 240 kWh pe lună.

Dacă vrei să știi cât te costă folosirea unui calorifer electric, înmulțește consumul lunar, exprimat în kWh, cu prețul final al unui kWh din factura ta de energie electrică. Astfel, poți estima mai ușor cheltuiala și poți compara consumul diferitelor aparate înainte de a alege unul, mai notează www.energy.gov.

Cât costă într-o lună să încălzești locuința cu un calorifer electric. Cât ajungi să plătești la factura de curent

Un calorifer electric poate fi o soluție practică pentru încălzirea locuinței, mai ales în zilele reci. Totuși, dacă îl folosești zilnic timp de mai multe ore, consumul se poate vedea serios pe factura de energie electrică. Costul depinde de puterea aparatului, de numărul de ore de funcționare și de tariful pe care îl plătești pentru fiecare kWh.

În România, schema generală de plafonare a prețurilor la energia electrică s-a încheiat la 30 iunie 2025. Din 1 iulie 2025, prețul plătit de consumatori depinde de contractul încheiat cu furnizorul, de ofertă și de zona de distribuție. Prin urmare, pentru a calcula cât te costă încălzirea cu un calorifer electric, trebuie să verifici prețul final al energiei de pe factura ta.

Cât costă un calorifer electric folosit 8 ore pe zi

Pentru a vedea ce cheltuieli poți avea într-o lună, am luat în calcul trei modele de calorifere electrice: unul de 1.000 W, unul de 1.500 W și unul de 2.000 W. Am presupus că fiecare aparat funcționează opt ore pe zi, timp de 30 de zile, la puterea maximă.

Calculele folosesc trei tarife orientative: 1 leu, 1,30 lei și 1,50 lei pentru un kWh. Acestea sunt exemple de calcul, nu tarife universale valabile pentru toți consumatorii, potrivit www.anre.ro.

- Calorifer electric de 1.000 W: consumă 240 kWh pe lună. Costul ajunge la 240 de lei la un tarif de 1 leu/kWh, 312 lei la 1,30 lei/kWh și 360 de lei la 1,50 lei/kWh.

- Calorifer electric de 1.500 W: consumă 360 kWh pe lună. Costul este de 360 de lei la un tarif de 1 leu/kWh, 468 de lei la 1,30 lei/kWh și 540 de lei la 1,50 lei/kWh.

- Calorifer electric de 2.000 W: consumă 480 kWh pe lună. Costul ajunge la 480 de lei la un tarif de 1 leu/kWh, 624 de lei la 1,30 lei/kWh și 720 de lei la 1,50 lei/kWh.

Cât plătești în plus la factura de curent

Un aparat de 2.000 W, lăsat să funcționeze opt ore pe zi, poate consuma 480 kWh într-o lună. La un preț de 1,30 lei/kWh, costul ajunge la 624 de lei pe lună.

Această sumă reprezintă doar energia consumată de calorifer, nu factura totală a locuinței. La calcul se va adăuga și consumul celorlalte aparate electrice din casă.

De ce un calorifer electric nu consumă întotdeauna cât arată calculele

Consumul unui calorifer electric poate fi mai mic decât cel estimat, deoarece multe modele sunt dotate cu termostat. Acesta oprește încălzirea atunci când camera ajunge la temperatura setată și repornește aparatul când temperatura scade. Astfel, caloriferul nu funcționează permanent la puterea maximă.

Consumul real depinde de temperatura din cameră, de izolația locuinței, de vremea de afară și de setările aparatului.

De exemplu, un calorifer electric de 2.000 W este lăsat pornit opt ore pe zi, dar încălzește efectiv timp de patru ore, deoarece termostatul oprește periodic rezistența.

Consum zilnic: 8 kWh.

Consum în 30 de zile: 240 kWh.

Cost lunar la un tarif de 1,30 lei/kWh: 312 lei.

Acesta este doar un exemplu de calcul. Consumul nu scade automat la jumătate în cazul tuturor caloriferelor electrice. Rezultatul depinde de condițiile în care este folosit aparatul, potrivit www.energy.gov.

Consumă mai puțin un calorifer electric cu ulei decât unul fără ulei?

Caloriferele electrice cu ulei funcționează prin încălzirea unui lichid aflat în interiorul aparatului. Acesta acumulează căldura și o eliberează treptat, inclusiv pentru o perioadă după oprirea rezistenței.

Totuși, un calorifer cu ulei de 2.000 W nu consumă automat mai puțină energie decât un model fără ulei, cu aceeași putere. Dacă ambele funcționează la putere maximă pentru același interval, consumul lor este același. Diferențele apar în funcție de termostat, de reglaje și de modul de utilizare.

Faptul că un calorifer cu ulei păstrează căldura mai mult timp nu înseamnă că produce mai multă energie termică din aceeași cantitate de electricitate.

Cum poți reduce consumul unui calorifer electric

Dacă folosești un calorifer electric pentru încălzirea locuinței, câteva măsuri simple te pot ajuta să ții sub control consumul și factura la curent:

Alege un aparat cu termostat reglabil, pentru a menține temperatura dorită.

Nu seta o temperatură mai mare decât ai nevoie.

Folosește caloriferul în camera în care petreci cel mai mult timp.

Închide ușile camerelor pe care nu vrei să le încălzești.

Verifică dacă ferestrele și ușile sunt bine etanșate, pentru a limita pierderile de căldură.

Nu acoperi caloriferul cu haine sau alte materiale, deoarece poți bloca eliminarea căldurii și poți crea un risc de incendiu.

Nu lăsa aparatul nesupravegheat și respectă distanțele de siguranță recomandate de producător.

Compară ofertele furnizorilor de energie electrică pentru a vedea dacă poți beneficia de un tarif mai avantajos.

Prin folosirea corectă a aparatului și reducerea pierderilor de căldură, poți evita consumul inutil de energie. Înainte de a cumpăra un calorifer electric, verifică atât puterea acestuia, cât și funcțiile care te ajută să controlezi temperatura.

Cum verifici cât plătești în realitate pentru un calorifer electric

Pentru a afla cât te costă folosirea unui calorifer electric, trebuie să verifici două lucruri: puterea aparatului și prețul final al energiei electrice. Puterea este trecută pe eticheta caloriferului sau în manualul de utilizare, iar tariful pentru un kWh poate fi găsit pe factura de curent sau în contractul cu furnizorul.

Calculul este simplu. Înmulțești puterea aparatului, exprimată în kW, cu numărul de ore de funcționare efectivă, numărul de zile și prețul unui kWh.

De exemplu: un calorifer electric de 2.000 W, folosit opt ore pe zi timp de 30 de zile, poate consuma 480 kWh. La un tarif de 1,30 lei/kWh, costul ajunge la 624 de lei pe lună, dacă aparatul funcționează permanent la puterea maximă.

Pentru a găsi o ofertă mai avantajoasă, poți compara tarifele furnizorilor de energie electrică folosind comparatorul oficial pus la dispoziție de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

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