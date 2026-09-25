Dacă îți dorești să rupi o lămâie coaptă direct din propriul tău lămâi, iată câteva trucuri simple prin care poți să îl crești în ghiveci, la tine acasă!

Cum să crești un lămâi în ghiveci care să facă și fructe. Trucurile simple care îl ajută să se dezvolte | Shutterstok

Un lămâi în ghiveci poate schimba complet atmosfera din casă. Pe lângă gustul proaspăt al fructelor sale, florile albe pe care le face miros superb. Însă, lămâiul nu este o plantă pentru oricine. Cere lumină multă, udare atentă și fertilizare regulată, potrivit florariatrias.ro.

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Cum să crești un lămâi în ghiveci care să facă și fructe

Primul pas este alegerea soiului potrivit. Nu orice lămâi poate supraviețui în spațiile mici. Dacă vrei să îl ții în apartament sau pe balcon, caută soiuri altoite, care fructifică mai repede, potrivit sursei citate mai sus.

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Dacă vrei fructe rapide, specialiștii recomandă să eviți creșterea lămâilor din sâmbure. O plantă obținută în acest fel poate avea nevoie de 10-15 ani până la prima recoltare. În schimb, un lămâi altoit poate face fructe în doi-trei ani sau chiar mai devreme, dacă primește îngrijire corespunzătoare, potrivit florariatrias.ro.

Ghiveciul influențează și el dezvoltarea lămâiului. În timp ce variantele din plastic păstrează mai mult timp umiditatea, cele din teracotă permit evaporarea mai rapidă a apei și sunt mai potrivite atunci când ai tendința să uzi mai des plantele.

Lămâiul are nevoie de pământ special pentru citrice și plante meditreraneene. Evită pământul greu, care se compactează și reține apă mult timp.

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Trucuri simple care ajută lămâiul la ghiveci să se dezvolte

Lămâiul are nevoie de lumină suficientă, timp de șase-opt ore, pentru a înflori și a face fructe. Sfatul specialiștilor este să așezi ghiveciul lângă o fereastră orientată spre sud sau sud-vest, unde soarele ajunge în mare parte din zi, potrivit sursei citate mai sus.

Planta se simte foarte bine pe balcon în sezonul cald. Totuși, ea trebuie obișnuită treptat cu soarele puternic. Înainte de a o expune la lumina directă, ține-o câteva zile într-o zonă umbrită, apoi, mut-o treptat la lumină.

În sezonul rece, lămâiul trebuie mutat în casă, înainte ca temperaturile să scadă sub cinci-șapte grade Celsius. Pune ghiveciul într-un loc luminos, departe de calorifer sau de curenți reci, deoarece fluctuațiile mari de temperatură pot duce la căderea frunzelor, potrivit florariatrias.ro.

Cea mai frecventă greșeală în îngrijirea lămâiului este udarea prea abundentă. Înainte să-l uzi, verifică primii doi-trei centimetri de pământ cu degetul. Dacă sunt uscați, atuncă merită udată planta.

Pe timpul verii, lămâiul consumă mai multă apă, mai ales dacă are fructe. În această perioadă, îl poți uda la două-trei zile. Iarna, este suficient să uzi planta o dată pe săptămână sau chiar mai rar. Rădăcinile nu trebuie să stea în apă stagnantă. Un alt lucru important este să folosești apă la temperatura camerei.

Pentru a produce flori și fructe, lămâiul are nevoie de nutrienți suplimentari. Specialiștii recomandă să aplici, din martie până în octombrie, un fertilizant pentru citrice la fiecare patru-șase săptămâni. În timpul iernii, fertilizarea se oprește până la apariția creșterilor noi, potrivit sursei citate mai sus.

Cum tai coroana lămâiului

O parte din florile pe care le face pot să cadă, însă este un lucru normal. Planta produce mai multe flori decât poate susține. Dacă ai în casă un lămâi tânăr, lasă doar câteva fructe să se dezvolte. Astfel, planta va crește mai echilibrat. Fructele se maturează între 6 și 12 luni, potrivit sursei citate mai sus.

Nu exagera cu tăierea. Taie lămâiul la final de iarnă sau la începutul primăverii. Îndepărtează ramurile uscate și ține cont că fructele apar pe lăstarii noi. O tăiere prea agresivă poate reduce producția. Scurtează doar vârfurile prea lungi pentru a încuraja ramificarea, mai relatează florariatrias.ro.