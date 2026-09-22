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Când trebuie să închizi geamurile toamna. Greșeala care poate favoriza apariția mucegaiului în casă

Descoperă când trebuie să închizi geamurile toamna, dacă vrei să previi apariția mucegaiului în casă. Află ce sfaturi oferă specialiștii pentru a preveni excesul de umiditate.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 13:21 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 13:40
Descoperă ce trebuie să faci ca să previi apariția condensului și a mucegaiului | sursa foto: Shutterstock
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Toamna, când temperaturile încep să scadă, numeroase persoane încearcă să păstreze căldura în case și reducă astfel costul facturilor. Nu doar facturile sunt reduse, ci și aerisirea. Dacă nivelul de umiditate crește prea mult, vaporii se transofrmă în condens și astfel apare mucegaiul. Tocmai de aceea, e bine să descoperi când trebuie să închizi geamurile toamna, dar și care este greșeala care poate favoriza apariția mucegaiului în casă, potrivit specialiștilor.

Când trebuie să închizi geamurile toamna. Greșeala care poate favoriza apariția mucegaiului în casă

Pe măsură ce timpul trece și temperaturile scad, tot mai multe persoane aleg să nu mai stea cu geamul deschis. Totuși, un aspect ignorat de mulți este faptul că, indiferent de anotimpul de afară sau de temperaturile înregistrate, aerisirea rămâne importantă pentru eliminarea excesului de umeazlă din interiorul casei produse în interior. Numeroase activități, precum gătitul, uscarea rufelor în balcon sau în camere sau dușurile favorizează apariția condensului, a umezelii și implicit, a mucegaiului, informează gov.uk.

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Tocmai de aceea, cei de la Energy Saving Trust recomandă deschiderea ferestrelor pentru cel puțin cinci minute, de câteva ori pe zi. Dacă este posibil, specialiștii recomandă să fie deschise mai multe ferestre aflate în părți diferite ale casei, pentru a permite aerului să circule mai eficient peste tot și pentru a se realiza o aerisire corectă.

Deși multe persoane consideră că aerisirea eficientă se face atunci când ții geamurile deschise pentru mai multe ori, iată totuși că specialiștii sunt de altă părere și soluția pare să fie aerisirea în intervale scurte și dese, lăsând cât mai multe geamuri deschise.

În anumite situații, aerisirea trebuie făcută mai des. Tot cei de la Energy Saving Trust recomandă folosirea unui ventilator sau a unui dezumidificator după baie sau duș și, dacă nu există, aerisirea suplimentară.

Îndepărtarea excesului de umiditate previne apariția mucegaiului

Îndepărtarea excesului de umiditate previne apariția mucegaiului

Și în cazul gătitului se produce o cantitate ridicată de umezeală, așa că se recomandă utilizarea unei hote sau a unui dezumidificator, dar și menținerea ferestrelor deschise pentru cât mai mult timp, chiar și în timpul gătitului.

Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) din Statele Unite ale Americii recomandă menținerea umidității relative sub 60%, ideal între 30% și 50%. O umiditate ridicată crește riscul dezvoltării mucegaiului. Ca să măsori exact, specialiștii recomandă să ai un termometru cu higrometru, ce măsoară nivelul de umiditate din cameră.

Mai mult decât atăt, cei de la Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din SUA recomandă ca nivelul de umezeală din casă să fie sub 50% și, dacă depășește, să fie folosit un dezumidificator, potrivit informațiilor de pe site-ul oficial.

Cei de la Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) din Statele Unite ale Americii explică faptul că reprezintă un semnal de alarmă apariția frecventă a condensului pe interiorul ferestrelor sau pe țevi, situație în care oamenii sunt sfătuiți să șteargă excesul de apă și să identifice cauza. Condensul arată un exces de umiditate și favorizează totodată apariția mucegaiului.

O altă greșeală făcută de mulți este nu doar închiderea ferestrelor toamna, ci și închiderea ventilațiilor pentru a menține temperaturile ridicate în casă. Ghidul guvernamental britanic, regăsit pe site-ul oficial al instituției, recomandă ca acestea să rămână deschise și neobstrucționate inclusiv iarna, pentru a permite un aport controlat de aer proaspăt, potrivit

O altă greșeală frecventă făcută este uscarea rufelor în casă, fără aerisire corespunzătoare, mobilierul lipit de pereți, ce poate agrava condensul mai ales în zonele de bucătărie și balcon.

Surprinzător este faptul că nici dacă în casă este prea frig nu ajută, căci s-a demonstrat faptul că locuințele încălzite insuficient pot fi mai predispuse la probleme de umezeală, în special încăperile în care încălzirea este oprită sau menținută foarte jos în lunile reci, potrivit acestei surse.

imagine cu mucegai format din cauza umiditatii de la geam

Aplică sfaturile de mai sus ca să previi apariția mucegaiului, căci acesta poate cauza numeroase probleme de sănătate, printre care și alergii sau astm.

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