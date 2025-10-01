(P) Combaterea tăciunelui: rolul esențial al fungicidului în protecția cerealelor

Tăciunele reprezintă una dintre cele mai vechi și mai răspândite boli ale cerealelor, fiind o amenințare constantă pentru recoltele de grâu, orz, ovăz și porumb.

Boala este provocată de diverse specii de ciuperci parazite din genul Ustilago, iar manifestarea sa este inconfundabilă: distrugerea parțială sau totală a părților atacate și înlocuirea lor cu o masă prăfoasă de culoare neagră – sporii ciupercii.

Deși pagubele par mici la prima vedere (estimate între 1-5% din recoltă, în funcție de cultură), impactul economic poate fi semnificativ. Prin urmare, aplicarea corectă și preventivă a unui fungicid eficient este măsura cheie pentru a menține sănătatea culturii și a asigura o recoltă valoroasă.

Tăciunele: înțelegerea inamicului

Pentru a combate eficient tăciunele, este vitală cunoașterea modului în care ciuperca supraviețuiește și infectează planta gazdă. Există mai multe tipuri de tăciune, fiecare având un ciclu de viață specific:

Tăciunele zburător (Grâu – Ustilago tritici și Orz – Ustilago nuda)

Acest tip de tăciune este cel mai insidios, deoarece infecția se produce în timpul înfloririi. Sporii (teliosporii) ajung pe florile plantelor sănătoase, iar ciuperca pătrunde în bob, rezistând sub formă de miceliu în interiorul cariopsei. Sămânța infectată arată sănătoasă la exterior.

Simptome: devin vizibile în perioada înspicării. Spicele atacate sunt erecte și devin maro-închis sau negre, cariopsele și plevele fiind distruse și înlocuite cu o masă prăfoasă de spori. La tăciunele zburător, sporii se împrăștie rapid, lăsând rahisul golaș. Ciuperca poate rezista în cariopsele infectate timp de 3-5 ani sau chiar mai mult.

Tăciunele îmbrăcat (Orz – Ustilago hordei)

Spre deosebire de cel zburător, tăciunele îmbrăcat are o infecție externă, la nivelul seminței.

Simptome: masa de spori din spic este tare, compactă, acoperită de o membrană subțire, lucioasă. Plevele și aristele nu sunt complet distruse. Sporii nu sunt eliberați decât în timpul treieratului, când infectează semințele sănătoase pentru sezonul următor. Ciclul de viață al ciupercii se desfășoară într-un singur an, iar infecția se produce în zona hipocotilului.

Tăciunele zburător al ovăzului (Ustilago avenae)

Similar cu tăciunele zburător al grâului, infecția se produce prin sămânță, rezultând în distrugerea cariopselor.

Simptome: paniculul (spicul) bolnav prezintă o pulbere brun-negricioasă ușor spulberată de vânt, lăsând în urmă doar ramurile goale. Boala se poate manifesta sub forma moale (pe vreme caldă și uscată) sau tare (pe vreme răcoroasă și umedă).

Tăciunele comun al porumbului (Ustilago maydis)

Acesta este distinct, deoarece ciuperca infectează planta pe parcursul sezonului de vegetație, nu doar prin sămânță.

Simptome: boala se manifestă prin formarea unor pungi (tumori) de dimensiuni mari (cât un pumn) pe toate organele supraterane (știuleți, frunze, tulpini). Tumorile sunt acoperite de o membrană argintie-albicioasă, iar în interior se formează o masă negricioasă de spori, care, odată eliberați, persistă în sol timp de 2-3 ani.

Strategii de prevenire

Combaterea tăciunelui se bazează pe o strategie preventivă strictă, deoarece odată ce simptomele sunt vizibile, tratamentul nu mai este posibil.

Măsuri preventive și agrotehnice

Cultivarea de soiuri/hibrizi rezistenți: aceasta este prima și cea mai importantă metodă de prevenție.

aceasta este prima și cea mai importantă metodă de prevenție. Rotația culturilor: esențială mai ales pentru porumb ( Ustilago maydis ), deoarece ciuperca rezistă în sol.

esențială mai ales pentru porumb ( ), deoarece ciuperca rezistă în sol. Igienă culturală: la porumb, adunarea și distrugerea tumorilor înainte ca membrana să se spargă este crucială pentru a evita mărirea rezervei de spori din sol.

la porumb, adunarea și distrugerea tumorilor înainte ca membrana să se spargă este crucială pentru a evita mărirea rezervei de spori din sol. Evitarea rănirilor mecanice: la porumb, rănile din timpul lucrărilor de întreținere (prășit) sunt porți de intrare pentru infecția cu Ustilago maydis.

Rolul tratamentului cu fungicid

Metoda cea mai sigură și eficientă de control al tăciunelui la cerealele păioase și porumb este tratarea semințelor înainte de semănat cu fungicide specifice. Aceste tratamente acționează ca o barieră chimică, distrugând sporii sau miceliul ciupercii înainte ca acestea să poată iniția infecția.

Alegerea unui fungicid adecvat nu este doar despre eliminarea ciupercii, ci și despre asigurarea unui start sănătos culturii. Companiile producătoare oferă diverse substanțe active care trebuie rotite pentru a preveni dezvoltarea rezistenței fungice.

În concluzie, tăciunele este o boală ubicuă și extrem de periculoasă care poate compromite o parte importantă a recoltei de cereale. În timp ce măsurile agrotehnice și alegerea de soiuri rezistente sunt primordiale, tratamentul cu fungicid rămâne elementul decisiv în prevenirea bolii. Investiția într-un fungicid de calitate pentru tratarea semințelor este, de fapt, o poliță de asigurare pentru întreaga cultură, garantând un control eficient asupra tăciunelui și protejând productivitatea cerealelor.