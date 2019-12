Cum îți îngrijești grădina iarna?

Temperaturile reci de afară sunt un semn că grădina ta are nevoie de un plus de atenție. După ce ultimele culturi au fost deja culese, este timpul să îți pregătești plantele pentru iarnă. În acest mod, te asiguri că vor trece cu bine peste anotimpul rece și că îți vor oferi recolte bogate și în sezoanele care urmează. Indiferent că vorbim despre bulbi, despre arbori sau arbuști, plantele necesită o îngrijire specială iarna. Iată cum să ai grijă de plante în perioada cea mai friguroasă din an.

Cum îngrijești bulbii de flori

Pentru ca florile să te bucure la primăvară, trebuie să le oferi încă de pe acum atenția cuvenită. Deși există bulbi care vor rezista fără probleme pe timpul iernii, sunt și specii de plante foarte sensibile la frig și la zăpadă. Astfel, din prima categorie fac parte narcisele, lalelele, bujorii, ai căror bulbi nu trebuie să fie scoși din pământ toamna. Tot ce ai de făcut pentru a-i proteja de frig este să îi acoperi cu un strat format dintr-un amestec de gunoi de grajd și pământ de pădure. Bulbii sensibili, care nu vor rezista afară peste iarnă, sunt cei de gladiole, dalii sau begonii. Prin urmare, rădăcinile acestor flori trebuie scoase din pământ în noiembrie. Lasă-le la uscat pentru câteva zile, după care depozitează-le în pungi de hârtie, într-un spațiu răcoros.

Ce poți planta iarna?