Ploșnițele urât mirositoare caută adăpost în locuințe odată cu venirea frigului. De ce apar iarna în casă și ce măsuri recomandă specialiștii pentru a le ține la distanță?

De ce apar ploșnițele puturoase în casă când vine frigul. Ce le atrage și cum poți scăpa de ele | Shutterstock

Sezonul rece a început, iar insectele caută locuri în care să se adăpostească până la venirea primăverii. Printre cele mai întâlnite vizitatoare nedorite se numără ploșnițele urât mirositoare, care pot ajunge în locuințe odată cu scăderea temperaturilor. Acestea caută spații ferite de frig, unde să își petreacă lunile de iarnă.

De ce apar ploșnițele puturoase în casă când vine frigul

Deși nu reprezintă, în general, un pericol pentru oameni sau animalele de companie, prezența lor poate deveni deranjantă, mai ales din cauza mirosului puternic pe care îl emană atunci când se simt amenințate.

Pe măsură ce zilele devin mai scurte și temperaturile scad, este posibil să observi mai multe astfel de insecte pe pereții exteriori, în apropierea ferestrelor sau chiar în interiorul casei. Podurile, spațiile din pereți, crăpăturile și zonele din jurul ramelor ferestrelor le pot oferi adăpostul de care au nevoie pentru a trece peste iarnă.

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Potrivit publicației UC IPM, programul de combatere integrată a dăunătorilor al Universității din California, ploșnițele marmorate caută adăpost în clădiri la sfârșitul verii și la începutul toamnei.

Odată ajunse în interior, se ascund în spații înguste, inclusiv în spatele plintelor, în jurul ramelor ușilor și ferestrelor sau în apropierea corpurilor de iluminat.

Ce sunt ploșnițele urât mirositoare

Ploșnițele urât mirositoare, cunoscute și sub denumirea de ploșnițe marmorate, sunt insecte ușor de recunoscut datorită formei corpului, asemănătoare unui scut. Una dintre cele mai cunoscute specii este Halyomorpha halys, originară din Asia și răspândită în numeroase regiuni ale lumii.

Aceste insecte sunt cunoscute mai ales pentru mirosul neplăcut pe care îl eliberează atunci când sunt deranjate sau strivite. Substanța are rol de apărare și poate persista o perioadă pe suprafețele cu care intră în contact. Din acest motiv, este recomandat să nu le strivești atunci când le găsești în locuință.

Potrivit Universității din Minnesota, ploșnițele marmorate adulte au corpul maroniu, cu un aspect marmorat, iar pe antene și pe marginile abdomenului prezintă benzi deschise și închise la culoare. În sezonul rece, acestea își reduc activitatea și nu se reproduc în interiorul locuințelor.

Un alt detaliu important este că ploșnițele urât mirositoare nu hibernează în sensul obișnuit al termenului, ci intră într-o stare de repaus numită diapauză.

În această perioadă, activitatea lor încetinește considerabil, iar hrănirea este redusă sau chiar întreruptă. În zilele mai calde de iarnă, unele exemplare pot deveni active și pot fi observate în interiorul casei.

Potrivit publicației Universității de Stat din Utah, adulții intră în diapauză odată cu venirea sezonului rece și își reiau activitatea primăvara, când temperaturile cresc.

De ce intră ploșnițele în locuințe

Principalul motiv pentru care aceste insecte ajung în case este nevoia de adăpost. Toamna, ele caută spații protejate în care să poată trece peste lunile reci. Crăpăturile din pereți, golurile din jurul ferestrelor și ușilor, podurile și alte spații greu accesibile reprezintă locuri potrivite pentru ascundere.

Ploșnițele pot fi atrase și de suprafețele încălzite de soare. În zilele însorite de toamnă, acestea se pot aduna pe pereții exteriori ai clădirilor, înainte de a găsi o cale de acces în interior.

Lumina reprezintă un alt factor care le poate atrage. Potrivit Universității de Stat din Carolina de Nord, ploșnițele marmorate sunt atrase de sursele de lumină, motiv pentru care reducerea iluminatului exterior inutil poate ajuta la limitarea prezenței lor în apropierea locuinței.

Este important de precizat că aceste insecte nu mușcă oamenii, nu înțeapă și nu se hrănesc cu sânge. Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) precizează că ploșnițele marmorate nu transmit boli și nu provoacă deteriorări structurale locuințelor. Principalul inconvenient rămâne mirosul neplăcut și prezența lor în număr mare.

Cum poți preveni apariția ploșnițelor în casă

Dacă observi frecvent ploșnițe urât mirositoare în locuință, există câteva măsuri simple prin care poți reduce șansele ca acestea să pătrundă în interior.

În primul rând, verifică atent zonele din jurul ferestrelor, ușilor și țevilor. Crăpăturile și golurile mici pot deveni puncte de acces pentru insecte, așa că este recomandat să le sigilezi folosind silicon, materiale de etanșare sau benzi speciale. Verifică și plasele de la ferestre, pentru a te asigura că nu sunt deteriorate și că sunt montate corespunzător.

Un alt aspect important este iluminatul exterior. Deoarece ploșnițele pot fi atrase de sursele de lumină, este indicat să stingi becurile de la intrarea în locuință sau din curte atunci când nu sunt necesare.

De asemenea, încearcă să menții curățenia în jurul casei. Iarba înaltă, arbuștii crescuți excesiv și resturile vegetale pot oferi insectelor locuri potrivite pentru adăpostire, mai ales în apropierea pereților.

Dacă găsești o ploșniță în interior, evită să o strivești, deoarece va elibera mirosul neplăcut specific. O poți îndepărta cu grijă sau o poți aspira. În acest ultim caz, este recomandat să golești și să cureți aspiratorul după utilizare, pentru a evita persistența mirosului în recipient sau în sac.

Potrivit Southernliving, una dintre cele mai eficiente metode de prevenție este blocarea punctelor prin care insectele pot pătrunde în locuință. De asemenea, folosirea insecticidelor în interior nu este recomandată ca primă soluție, deoarece acestea nu rezolvă întotdeauna problema insectelor ascunse în pereți sau în alte spații greu accesibile.