Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina Ce trebuie să faci cu frigiderul când se schimbă anotimpul. Temperatura la care alimentele se păstrează în siguranță

Ce trebuie să faci cu frigiderul când se schimbă anotimpul. Temperatura la care alimentele se păstrează în siguranță

Odată cu scăderea temperaturilor, apare întrebarea dacă frigiderul trebuie reglat diferit față de perioada caniculară. Iată ce trebuie să faci!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 26 Septembrie 2026, 10:51 | Actualizat Sambata, 26 Septembrie 2026, 11:52
Ce trebuie să faci cu frigiderul când se schimbă anotimpul. Temperatura la care alimentele se păstrează în siguranță | Shutterstok
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Schimbarea anotimpului este un moment bun pentru a verifica frigiderul. Odată cu venirea toamnei, temperatura din bucătărie se modifică, iar frigiderul poate avea nevoie de o verificare pentru a ne asigura că alimentele sunt păstrate în condiții de siguranță.

O temperatură prea ridicată poate favoriza alterarea alimentelor și dezvoltarea bacteriilor, în timp ce una prea scăzută poate îngheța produsele.

Citește și: Nu păstra niciodată aceste obiecte în bucătărie. Greșeala făcută de multe gospodine

Câte grade trebuie să fie în frigider. De ce este importantă temperatura

Articolul continuă după reclamă

Frigiderul trebuie să fie menținut la maxim 4 grade Celsius, iar congelatorul la aproximativ -18 grade Celsius, potrivit FDA - Refrigerator Thermometers: Cold Facts about Food Safety.

Și Food Standards Agency (FSA) recomandă ca temperatura frigiderului să fie de 5 grade Celsius sau mai mică, indicând un interval de funcționare de aproximativ 0-5 grade Celsius.

La aceste valori, bacteriile se înmulțesc mai greu. FDA explică faptul că refrigerarea corectă este una dintre principalele metode prin care poate fi încetinită multiplicarea microorganismelor care pot provoca toxiinfecții alimentare.

Cu toate acestea, unele bacterii, precum Listeria monocytogenes, pot supraviețui și se pot multiplica lent chiar și la temperaturi foarte scăzute. Pentru a minimiza acest risc, experții recomandă menținerea temperaturii în parametrii menționați, potrivit FDA.

Citește și: Ce alimente nu trebuie păstrate lângă mere. Motivul pentru care se pot strica mai repede

Unde este cel mai rece în frigider

Temperatura nu este la fel în toate zonele frigiderului. Circulația aerului rece și poziția sistemului de răcire determină ca anumite compartimente să se mențină mai reci.

Ușa frigiderului este una dintre zonele în care temperatura variază cel mai mult. De fiecare dată când deschidem ușa, aerul rece se pierde, acest loc fiind mai expus la aerul cald din încăpere. Din acest motiv, alimentele perisabile nu ar trebui depozitate niciodată pe rafturile ușii, potrivit fsis.usda.gov.

De ce nu trebuie să supraîncarci frigiderul

Un frigider plin te scutește de drumurile frecvente la magazin, însă ține cont că acesta nu trebuie umplut până la refuz.

Aerul rece trebuie să circule printre alimente pentru ca temperatura să fie menținută cât mai uniform, potrivit fda.gov.

Nu este nevoie să lași rafturile aproape goale, dar este bine să eviți să înghesui recipientele unele peste altele sau să blochezi gurile de ventilație.

Ce trebuie să faci cu frigiderul toamna

Odată cu venirea toamnei, nu este neapărat nevoie să schimbi automat temperatura frigiderului. Mai important ar fi o verificare de rutină, pentru a ne asigura că aparatul păstrează constant temperatura recomandată.

Pentru siguranța alimentelor, asigură-te că temperatura este de aproximativ 4 grade Celsius sau chiar ușor sub această valoare și nu depășește 5 grade Celsius. Un termometru este util pentru monitorizarea constantă.

Totodată, curăță rafturile și sertarele. FDA recomandă curățarea regulată a frigiderului și îndepărtarea rapidă a lichidelor vărsate pentru a reduce riscul de contaminare.

Nu în utlimul rând, verifică garnitura ușii. Dacă ușa frigiderului nu se închide bine, aerul rece poate ieși, iar aparatul va trebui să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura. De asemenea, nu ține ușa deschisă inutil. Cu cât aceasta este deschisă mai mult, cu atât temperatura din interior poate crește, potrivit sursei citate mai sus.

De ce nu trebuie să pui hainele purtate o singură dată înapoi în dulap. Greșeala care poate afecta și restul garderobei...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Bombă! FCSB poate să ceară daune după verdictul împotriva lui Manchester City! Lovitură uriașă Bombă! FCSB poate să ceară daune după verdictul împotriva lui Manchester City! Lovitură uriașă
Observatornews.ro Reacția unei turiste austriece la Parada Baloanelor cu Aer Cald în Mureș: Un zbor minunat într-o țară minunată Reacția unei turiste austriece la Parada Baloanelor cu Aer Cald în Mureș: Un zbor minunat într-o țară minunată
Antena 3 Conversațiile dintre tatăl și iubitul Valentinei, tânăra aruncată în râul Olt, din noaptea crimei: „Tu i-ai făcut ceva” Conversațiile dintre tatăl și iubitul Valentinei, tânăra aruncată în râul Olt, din noaptea crimei: „Tu i-ai făcut ceva”
SpyNews Puya a reacționat, după ce i s-a spus că merge haotic pe bicicletă, în București. Ce spune despre cel care l-a filmat Puya a reacționat, după ce i s-a spus că merge haotic pe bicicletă, în București. Ce spune despre cel care l-a filmat
„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
De ce nu trebuie să pui hainele purtate o singură dată înapoi în dulap. Greșeala care poate afecta și restul garderobei
De ce nu trebuie să pui hainele purtate o singură dată înapoi în dulap. Greșeala care poate afecta și restul...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum să crești un lămâi în ghiveci care să facă și fructe. Trucurile simple care îl ajută să se dezvolte
Cum să crești un lămâi în ghiveci care să facă și fructe. Trucurile simple care îl ajută să se dezvolte
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x