Odată cu scăderea temperaturilor, apare întrebarea dacă frigiderul trebuie reglat diferit față de perioada caniculară. Iată ce trebuie să faci!

Ce trebuie să faci cu frigiderul când se schimbă anotimpul. Temperatura la care alimentele se păstrează în siguranță | Shutterstok

Schimbarea anotimpului este un moment bun pentru a verifica frigiderul. Odată cu venirea toamnei, temperatura din bucătărie se modifică, iar frigiderul poate avea nevoie de o verificare pentru a ne asigura că alimentele sunt păstrate în condiții de siguranță.

O temperatură prea ridicată poate favoriza alterarea alimentelor și dezvoltarea bacteriilor, în timp ce una prea scăzută poate îngheța produsele.

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Câte grade trebuie să fie în frigider. De ce este importantă temperatura

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Frigiderul trebuie să fie menținut la maxim 4 grade Celsius, iar congelatorul la aproximativ -18 grade Celsius, potrivit FDA - Refrigerator Thermometers: Cold Facts about Food Safety.

Și Food Standards Agency (FSA) recomandă ca temperatura frigiderului să fie de 5 grade Celsius sau mai mică, indicând un interval de funcționare de aproximativ 0-5 grade Celsius.

La aceste valori, bacteriile se înmulțesc mai greu. FDA explică faptul că refrigerarea corectă este una dintre principalele metode prin care poate fi încetinită multiplicarea microorganismelor care pot provoca toxiinfecții alimentare.

Cu toate acestea, unele bacterii, precum Listeria monocytogenes, pot supraviețui și se pot multiplica lent chiar și la temperaturi foarte scăzute. Pentru a minimiza acest risc, experții recomandă menținerea temperaturii în parametrii menționați, potrivit FDA.

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Unde este cel mai rece în frigider

Temperatura nu este la fel în toate zonele frigiderului. Circulația aerului rece și poziția sistemului de răcire determină ca anumite compartimente să se mențină mai reci.

Ușa frigiderului este una dintre zonele în care temperatura variază cel mai mult. De fiecare dată când deschidem ușa, aerul rece se pierde, acest loc fiind mai expus la aerul cald din încăpere. Din acest motiv, alimentele perisabile nu ar trebui depozitate niciodată pe rafturile ușii, potrivit fsis.usda.gov.

De ce nu trebuie să supraîncarci frigiderul

Un frigider plin te scutește de drumurile frecvente la magazin, însă ține cont că acesta nu trebuie umplut până la refuz.

Aerul rece trebuie să circule printre alimente pentru ca temperatura să fie menținută cât mai uniform, potrivit fda.gov.

Nu este nevoie să lași rafturile aproape goale, dar este bine să eviți să înghesui recipientele unele peste altele sau să blochezi gurile de ventilație.

Ce trebuie să faci cu frigiderul toamna

Odată cu venirea toamnei, nu este neapărat nevoie să schimbi automat temperatura frigiderului. Mai important ar fi o verificare de rutină, pentru a ne asigura că aparatul păstrează constant temperatura recomandată.

Pentru siguranța alimentelor, asigură-te că temperatura este de aproximativ 4 grade Celsius sau chiar ușor sub această valoare și nu depășește 5 grade Celsius. Un termometru este util pentru monitorizarea constantă.

Totodată, curăță rafturile și sertarele. FDA recomandă curățarea regulată a frigiderului și îndepărtarea rapidă a lichidelor vărsate pentru a reduce riscul de contaminare.

Nu în utlimul rând, verifică garnitura ușii. Dacă ușa frigiderului nu se închide bine, aerul rece poate ieși, iar aparatul va trebui să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura. De asemenea, nu ține ușa deschisă inutil. Cu cât aceasta este deschisă mai mult, cu atât temperatura din interior poate crește, potrivit sursei citate mai sus.