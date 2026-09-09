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(P) Materialele din casa ta îți pot afecta sănătatea fără să știi: ghid rapid pentru o locuință mai curată și mai sigură

Ne petrecem, în medie, aproape 90% din timp în spații închise, iar, dintre acestea, locuința rămâne mediul în care ne expunem cel mai mult, zi de zi, ani la rând.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 11:50 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 11:51
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Cu toate acestea, puțini dintre noi se gândesc la impactul pe care îl au materialele din care sunt făcute mobilierul, textilele sau finisajele asupra calității aerului și, implicit, asupra sănătății. Vopselele cu compuși organici volatili, adezivii din mobilierul ieftin sau textilele sintetice de proastă calitate pot elibera, în timp, substanțe care afectează respirația, somnul și chiar starea generală de energie. Vestea bună este că micile schimbări, făcute cu discernământ, pot avea un efect vizibil asupra confortului din casă.

Unul dintre elementele adesea neglijate în această ecuație este chiar podeaua. Un covor ales fără a acorda atenție compoziției materialului poate deveni, paradoxal, o sursă constantă de praf, acarieni și chiar mirosuri persistente, mai ales în camerele cu trafic ridicat. Pentru zona de zi, unde suprafața acoperită este, de obicei, generoasă, un covor 160x230 din fibre naturale sau din materiale certificate, fără tratamente chimice agresive, reduce semnificativ acumularea de particule fine și este mult mai ușor de întreținut pe termen lung decât variantele sintetice ieftine.

De ce contează, de fapt, materialele

Diferența dintre un material sănătos și unul problematic nu ține doar de etichetă, ci de compoziția reală și de modul de fabricație. Multe produse de mobilier și decor conțin formaldehidă, ftalați sau alți compuși organici volatili (COV), folosiți în procesul de lipire, vopsire sau tratare a suprafețelor. Aceste substanțe se eliberează treptat în aer, un fenomen care poate continua luni sau chiar ani de la achiziție, în funcție de calitatea produsului.

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Expunerea prelungită la concentrații mari de COV a fost asociată, în studii de specialitate, cu iritații ale căilor respiratorii, dureri de cap și, în cazuri de expunere cronică, cu afecțiuni mai serioase. De aceea, tot mai mulți specialiști în design interior și în sănătate publică recomandă verificarea certificărilor de mediu atunci când se aleg mobilierul, vopselele și textilele pentru locuință.

Bucătăria, zona cu cele mai multe capcane ascunse

Dacă în living principala provocare este praful și acumularea de alergeni, în bucătărie problema se complică prin combinația dintre umiditate, temperaturi ridicate și contactul frecvent cu alimentele. Suprafețele de lucru din materiale poroase, necertificate pentru uz alimentar, pot reține bacterii și mirosuri, iar textilele alese fără atenție devin rapid un mediu propice pentru mucegai.

Aici intră în discuție și alegerea corectă de covoare bucatarie, un element adesea tratat superficial, deși zona din fața aragazului sau a chiuvetei este una dintre cele mai solicitate suprafețe din casă. Materialele rezistente la umezeală, ușor de spălat și fără tratamente chimice agresive sunt esențiale pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului și pentru a menține un aer curat în spațiul în care gătim și mâncăm zilnic.

Vopselele și finisajele: un detaliu cu impact major

Renovarea unei camere începe, de cele mai multe ori, cu un strat proaspăt de vopsea, însă puțini dintre noi verifică efectiv compoziția produsului ales. Vopselele convenționale, pe bază de solvenți, pot elibera COV timp de săptămâni după aplicare, mai ales în spații cu ventilație redusă. Alternativele pe bază de apă, cu conținut redus sau zero de COV, sunt astăzi la fel de performante din punct de vedere estetic, dar mult mai sigure pentru sănătatea locatarilor, în special pentru copii, persoane vârstnice sau cei cu afecțiuni respiratorii preexistente.

Un aspect important de reținut este că mirosul puternic asociat, de regulă, cu „vopseaua proaspătă” nu este un semn de eficiență, ci mai degrabă un indicator al concentrației ridicate de solvenți chimici. Ventilarea corectă a spațiului timp de câteva zile după zugrăvit rămâne, în continuare, o măsură esențială, indiferent de tipul de vopsea folosit.

Textilele din dormitor, direct legate de calitatea somnului

Dacă în living și bucătărie discutăm mai ales despre calitatea aerului, în dormitor, materialele influențează direct calitatea somnului. Lenjeriile sintetice, saltelele fabricate din spume cu tratamente chimice sau pernele de proastă calitate pot cauza transpirație excesivă, iritații ale pielii și chiar dificultăți de respirație pe timpul nopții. Bumbacul organic, inul sau materialele certificate fără substanțe toxice sunt alegeri mult mai potrivite pentru zona în care petrecem, în medie, o treime din viață.

Pași simpli pentru o locuință mai sănătoasă

Schimbarea completă a tuturor materialelor din casă nu este, evident, o măsură realistă pentru majoritatea familiilor. În schimb, câteva gesturi simple pot avea un impact vizibil: aerisirea zilnică a locuinței, alegerea treptată a unor textile certificate atunci când vine momentul înlocuirii lor, verificarea etichetelor la achiziția de mobilier nou și evitarea produselor cu miros chimic puternic, persistent.

Materialele din care este construită și mobilată o casă nu sunt doar o chestiune de estetică sau de buget, ci un factor direct legat de sănătatea celor care locuiesc acolo. De la podea până la tavan, fiecare alegere - un covor, o vopsea, o piesă de mobilier - contribuie la calitatea aerului și a mediului în care ne petrecem cea mai mare parte a timpului. O locuință sănătoasă nu se construiește peste noapte, dar fiecare decizie informată este un pas în plus spre acest obiectiv.

Sursa foto: Magnific.com

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