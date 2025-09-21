Oglinzile rotunde, un element de rău augur în casă. În ce mod pot influența energiile din cămin

Oglinzile sunt foarte importante într-o locuință. Iată ce semnifică formele și modul în care sunt amplasate

Oglinzile sunt mult mai mult decât obiecte de decor. În Feng Shui, ele au un rol esențial în modul în care energia circulă într-o casă.

Cum influențează oglinzile energia într-o locuință

Forma, locul și dimensiunea unei oglinzi este mult mai importantă decât ai putea crede. Potrivit unei surse, toate acestea pot influența sănătatea, starea emoțională și chiar relațiilor persoanelor care locuiesc în spațiul respectiv.

În tradiția Feng Shui, forma oglinzii afectează mișcarea energiei în interiorul unei case. Cele rotunde, deși considerate de mulți ca mult mai estetice și moderne, au, de fapt, o influență negativă. Ele favorizează o circulație necontrolată a energiei, perturbând echilibrul spațiului.

Câteva dintre posibilele efecte negative ale oglinzilor rotunde pot fi confuzia și lipsa clarității mentale, deoarece energia circulă fără o direcție anume, provocând dezorientare, lipsă de concentrare sau dificultate în luarea deciziilor.

De asemenea, unele teorii Feng Shui arată că aceste oglinzi pot amplifica stresul și anxietatea, din cauza energiei care nu se stabilizează în colțurile încăperii.

Totodată, pot apărea blocaje în relații. Cel mai dăunător este atunci când sunt amplasate în dormitor, influențând comunicarea și armonia din cuplu.

Ce este recomandat în Feng Shui în privința oglinzilor

Potrivit sursei menționate anterior, este de preferat să se aleagă o oglindă cu formă pătrată sau dreptunghiulară, astfel energia fiind direcționată într-o manieră pozitivă, păstrându-se echilibrul în locuință.

Este important să fie amplasate corespunzător, adică să nu reflecte patul, ușa de la intrare sau bucătăria, deoarece ar putea dispersa energia benefică.

Totodată, este importantă mărimea oglinzilor. Acestea trebuie alese corespunzător spațiului de locuit. Astfel încât să nu copleșească încăperea sau să tulbure fluxul natural al energiei.

Toate aceste recomandări pot fi luate în calcul în momentul decorării locuinței, fiind o modalitate de a menține echilibrul căminului tău și energia benefică.