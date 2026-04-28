Home Lifestyle Casa si gradina (P) Cum calculezi volumul necesar pentru un frigider side by side în funcție de membrii familiei și tabieturile culinare?

(P) Cum calculezi volumul necesar pentru un frigider side by side în funcție de membrii familiei și tabieturile culinare?

Alegerea unui frigider nu mai este doar o decizie legată de spațiu, ci una care ține de stilul de viață. Într-o perioadă în care cumpărăturile sunt mai bine planificate, iar gătitul acasă a devenit parte din rutină, capacitatea de depozitare și organizarea alimentelor sunt esențiale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Aprilie 2026, 15:48 | Actualizat Marti, 28 Aprilie 2026, 15:49
Cum calculezi volumul necesar pentru un frigider side by side în funcție de membrii familiei și tabieturile culinare? | pexels.com

Frigiderele side by side au devenit rapid o opțiune preferată datorită volumului generos, compartimentării inteligente și tehnologiilor moderne care mențin alimentele proaspete mai mult timp.

Pe lângă designul premium, aceste modele vin echipate cu funcții precum No Frost, control digital al temperaturii sau dozatoare de apă, toate contribuind la un plus de confort. Dacă analizezi opțiunile disponibile, un frigider side by side de la Altex poate acoperi atât nevoile unei familii numeroase, cât și preferințele celor care gătesc frecvent sau depozitează alimente pe termen mai lung.

Un aspect esențial, adesea ignorat, este calculul corect al volumului necesar. Nu este suficient să alegi „cel mai mare model”, ci trebuie să corelezi capacitatea frigiderului cu numărul de persoane și obiceiurile alimentare.

Cum calculezi volumul ideal și ce să ai în vedere

În mod orientativ, necesarul de volum se calculează pornind de la aproximativ 100-150 litri per persoană. Astfel, o familie de 2 persoane se poate descurca cu un frigider de 300-400 litri, în timp ce o familie de 4 membri ar trebui să se orienteze către modele de minimum 500-600 litri.

Tabieturile culinare influențează direct această alegere. Dacă gătești zilnic și depozitezi ingrediente proaspete, vei avea nevoie de mai mult spațiu în frigider. Dacă preferi congelarea alimentelor sau gătești în avans, compartimentul de congelare devine la fel de important.

Alte criterii relevante includ:

sistemul de răcire (No Frost vs. static)

compartimentarea interioară

funcțiile smart (Wi-Fi, ecran, control prin aplicație)

eficiența energetică

Un model bine ales îți optimizează nu doar spațiul, ci și rutina zilnică.

Top frigidere side by side recomandate în 2026

Side by Side Beko GNO5322XPN, No Frost, 532 l, H 177 cm, Clasa E, Inox

Sursa foto: Altex.ro

Cu o capacitate de 532 litri, acest model este potrivit pentru familii de 3-4 membri. Este o alegere bună pentru cei care gătesc moderat și preferă organizarea eficientă a alimentelor fără a ocupa prea mult spațiu în bucătărie. Tehnologia No Frost și sistemul de răcire uniformă ajută la păstrarea prospețimii alimentelor fără efort.

Detalii aici

Side by Side LG GSXV91MCAE, No Frost, InstaView, 635 l, H 179 cm, Clasa E, Dozator apă, Negru

Sursa foto: Altex.ro

Cu un volum generos de 635 litri, acest frigider este ideal pentru familii de 4-5 persoane sau pentru cei care gătesc frecvent și depozitează multe ingrediente. Funcția InstaView este perfectă pentru utilizatorii care deschid des frigiderul, reducând pierderile de temperatură. Este potrivit pentru un stil culinar activ și diversificat.

Detalii aici

Side by Side Samsung Family Hub RF65DG9H0EB1EO, No Frost, 636 l, H 183 cm, Wi-Fi, Dozator apă, Dark Inox

Sursa foto: Altex.ro

Capacitatea de 636 litri îl face potrivit pentru familii numeroase sau pentru cei care gătesc în avans și depozitează cantități mari de alimente. Funcțiile smart sunt ideale pentru organizarea cumpărăturilor și planificarea meselor. Este alegerea perfectă pentru un stil de viață modern, orientat spre tehnologie.

Detalii aici

Side by Side Haier HSW59F18EIMM, Total No Frost, 601 l, 178 cm, Clasa E, Dozator apă, Wi-Fi, Inox

Sursa foto: Altex.ro

Cu 601 litri, acest model este potrivit pentru familii de 4 persoane care gătesc regulat și au nevoie de spațiu suplimentar pentru ingrediente proaspete. Funcțiile smart și sistemul Total No Frost îl fac ideal pentru utilizare intensă și organizare eficientă.

Detalii aici

Side by Side Hisense RQ760N4IFE, Total No Frost, 577 l, H 178.5 cm, Clasa E, Dozator apă, Wi-Fi, Negru

Sursa foto: Altex.ro

Capacitatea de 577 litri îl recomandă pentru familii de 3-4 membri. Este ideal pentru cei care combină gătitul acasă cu mese rapide, având suficient spațiu atât pentru produse proaspete, cât și congelate. Compartimentarea eficientă îl face ușor de utilizat zilnic.

Detalii aici

Cum întreții corect frigiderul și îl folosești eficient

Întreținerea corectă a frigiderului contribuie direct la durabilitate și la păstrarea alimentelor în condiții optime. Chiar dacă modelele moderne sunt No Frost, este recomandat să cureți periodic interiorul și să verifici garniturile ușilor pentru etanșare.

Organizarea alimentelor este la fel de importantă. Depozitarea corectă - carne în zonele reci, legume în compartimente dedicate - ajută la menținerea prospețimii și reduce risipa alimentară.

Funcțiile smart, acolo unde există, pot optimiza consumul de energie și pot oferi alerte utile. De asemenea, evită supraîncărcarea frigiderului, deoarece aceasta afectează circulația aerului rece și eficiența aparatului.

Alegerea unui frigider side by side potrivit începe cu un calcul corect al volumului necesar și continuă cu evaluarea stilului de viață. Nu există o soluție universală, dar există opțiuni adaptate fiecărei familii.

Investind într-un model potrivit, nu doar că îți organizezi mai bine spațiul, dar îți simplifici și rutina zilnică. În 2026, tehnologia și designul merg mână în mână, iar alegerea corectă poate face diferența pe termen lung.

Întrebări frecvente despre cum calculezi volumul necesar pentru un frigider side by side

Cum calculez rapid volumul necesar pentru familia mea?
Poți estima între 100 și 150 litri pentru fiecare membru al familiei, ajustând în funcție de obiceiurile alimentare.

Este suficient un frigider de 500 litri pentru 4 persoane?
Da, dar dacă gătești frecvent sau depozitezi multe alimente, este recomandat un model mai mare.

Ce înseamnă No Frost și de ce este important?
Este o tehnologie care previne formarea gheții, eliminând necesitatea dezghețării manuale.

Merită funcțiile smart la un frigider?
Da, mai ales pentru control de la distanță și optimizarea consumului de energie.

Cât de des trebuie curățat frigiderul?

Ideal este o curățare generală o dată pe lună și întreținere ușoară săptămânală.

Pe lângă designul premium, aceste modele vin echipate cu funcții precum No Frost, control digital al temperaturii sau dozatoare de apă, toate contribuind la un plus de confort. Dacă analizezi opțiunile disponibile, un frigider side by side de la Altex poate acoperi atât nevoile unei familii numeroase, cât și preferințele celor care gătesc frecvent sau depozitează alimente pe termen mai lung.

Un aspect esențial, adesea ignorat, este calculul corect al volumului necesar. Nu este suficient să alegi „cel mai mare model”, ci trebuie să corelezi capacitatea frigiderului cu numărul de persoane și obiceiurile alimentare.

Cum calculezi volumul ideal și ce să ai în vedere

În mod orientativ, necesarul de volum se calculează pornind de la aproximativ 100-150 litri per persoană. Astfel, o familie de 2 persoane se poate descurca cu un frigider de 300-400 litri, în timp ce o familie de 4 membri ar trebui să se orienteze către modele de minimum 500-600 litri.

Tabieturile culinare influențează direct această alegere. Dacă gătești zilnic și depozitezi ingrediente proaspete, vei avea nevoie de mai mult spațiu în frigider. Dacă preferi congelarea alimentelor sau gătești în avans, compartimentul de congelare devine la fel de important.

Alte criterii relevante includ:

sistemul de răcire (No Frost vs. static)

compartimentarea interioară

funcțiile smart (Wi-Fi, ecran, control prin aplicație)

eficiența energetică

Un model bine ales îți optimizează nu doar spațiul, ci și rutina zilnică.

Top frigidere side by side recomandate în 2026

Side by Side Beko GNO5322XPN, No Frost, 532 l, H 177 cm, Clasa E, Inox

Sursa foto: Altex.ro

Cu o capacitate de 532 litri, acest model este potrivit pentru familii de 3-4 membri. Este o alegere bună pentru cei care gătesc moderat și preferă organizarea eficientă a alimentelor fără a ocupa prea mult spațiu în bucătărie. Tehnologia No Frost și sistemul de răcire uniformă ajută la păstrarea prospețimii alimentelor fără efort.

Detalii aici

Side by Side LG GSXV91MCAE, No Frost, InstaView, 635 l, H 179 cm, Clasa E, Dozator apă, Negru

Sursa foto: Altex.ro

Cu un volum generos de 635 litri, acest frigider este ideal pentru familii de 4-5 persoane sau pentru cei care gătesc frecvent și depozitează multe ingrediente. Funcția InstaView este perfectă pentru utilizatorii care deschid des frigiderul, reducând pierderile de temperatură. Este potrivit pentru un stil culinar activ și diversificat.

Detalii aici

Side by Side Samsung Family Hub RF65DG9H0EB1EO, No Frost, 636 l, H 183 cm, Wi-Fi, Dozator apă, Dark Inox

Sursa foto: Altex.ro

Capacitatea de 636 litri îl face potrivit pentru familii numeroase sau pentru cei care gătesc în avans și depozitează cantități mari de alimente. Funcțiile smart sunt ideale pentru organizarea cumpărăturilor și planificarea meselor. Este alegerea perfectă pentru un stil de viață modern, orientat spre tehnologie.

Detalii aici

Side by Side Haier HSW59F18EIMM, Total No Frost, 601 l, 178 cm, Clasa E, Dozator apă, Wi-Fi, Inox

Sursa foto: Altex.ro

Cu 601 litri, acest model este potrivit pentru familii de 4 persoane care gătesc regulat și au nevoie de spațiu suplimentar pentru ingrediente proaspete. Funcțiile smart și sistemul Total No Frost îl fac ideal pentru utilizare intensă și organizare eficientă.

Detalii aici

Side by Side Hisense RQ760N4IFE, Total No Frost, 577 l, H 178.5 cm, Clasa E, Dozator apă, Wi-Fi, Negru

Sursa foto: Altex.ro

Capacitatea de 577 litri îl recomandă pentru familii de 3-4 membri. Este ideal pentru cei care combină gătitul acasă cu mese rapide, având suficient spațiu atât pentru produse proaspete, cât și congelate. Compartimentarea eficientă îl face ușor de utilizat zilnic.

Detalii aici

Cum întreții corect frigiderul și îl folosești eficient

Întreținerea corectă a frigiderului contribuie direct la durabilitate și la păstrarea alimentelor în condiții optime. Chiar dacă modelele moderne sunt No Frost, este recomandat să cureți periodic interiorul și să verifici garniturile ușilor pentru etanșare.

Organizarea alimentelor este la fel de importantă. Depozitarea corectă - carne în zonele reci, legume în compartimente dedicate - ajută la menținerea prospețimii și reduce risipa alimentară.

Funcțiile smart, acolo unde există, pot optimiza consumul de energie și pot oferi alerte utile. De asemenea, evită supraîncărcarea frigiderului, deoarece aceasta afectează circulația aerului rece și eficiența aparatului.

Alegerea unui frigider side by side potrivit începe cu un calcul corect al volumului necesar și continuă cu evaluarea stilului de viață. Nu există o soluție universală, dar există opțiuni adaptate fiecărei familii.

Investind într-un model potrivit, nu doar că îți organizezi mai bine spațiul, dar îți simplifici și rutina zilnică. În 2026, tehnologia și designul merg mână în mână, iar alegerea corectă poate face diferența pe termen lung.

Întrebări frecvente despre cum calculezi volumul necesar pentru un frigider side by side

Cum calculez rapid volumul necesar pentru familia mea?
Poți estima între 100 și 150 litri pentru fiecare membru al familiei, ajustând în funcție de obiceiurile alimentare.

Este suficient un frigider de 500 litri pentru 4 persoane?
Da, dar dacă gătești frecvent sau depozitezi multe alimente, este recomandat un model mai mare.

Ce înseamnă No Frost și de ce este important?
Este o tehnologie care previne formarea gheții, eliminând necesitatea dezghețării manuale.

Merită funcțiile smart la un frigider?
Da, mai ales pentru control de la distanță și optimizarea consumului de energie.

bucătărie și frigider

Cât de des trebuie curățat frigiderul?
Ideal este o curățare generală o dată pe lună și întreținere ușoară săptămânală.

AS.ro “Am fost tăntălău”. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari &#8220;Am fost tăntălău&#8221;. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
Observatornews.ro Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc" Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
Antena 3 Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc” Al patrulea cel mai mare oraș din România tocmai a interzis păcănelele: „Următorul pas e interzicerea reclamelor la jocurile de noroc”
SpyNews Femeie din Râmnicu Vâlcea, în moarte cerebrală din cauza unei intervenții estetice! Cum răspunde medicul Femeie din Râmnicu Vâlcea, în moarte cerebrală din cauza unei intervenții estetice! Cum răspunde medicul

(P) 8 greșeli pe care să NU le faci când îți achiziționezi un pat tapițat de bună calitate
(P) 8 greșeli pe care să NU le faci când îți achiziționezi un pat tapițat de bună calitate
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
(P) Bioactivatori pentru stație de epurare și fosă septică Feco: soluția naturală pentru un sistem curat și fără miros
(P) Bioactivatori pentru stație de epurare și fosă septică Feco: soluția naturală pentru un sistem curat și...
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
