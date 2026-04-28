(P) Cum calculezi volumul necesar pentru un frigider side by side în funcție de membrii familiei și tabieturile culinare?

Alegerea unui frigider nu mai este doar o decizie legată de spațiu, ci una care ține de stilul de viață. Într-o perioadă în care cumpărăturile sunt mai bine planificate, iar gătitul acasă a devenit parte din rutină, capacitatea de depozitare și organizarea alimentelor sunt esențiale.

Cum calculezi volumul necesar pentru un frigider side by side în funcție de membrii familiei și tabieturile culinare? | pexels.com

Frigiderele side by side au devenit rapid o opțiune preferată datorită volumului generos, compartimentării inteligente și tehnologiilor moderne care mențin alimentele proaspete mai mult timp.

Pe lângă designul premium, aceste modele vin echipate cu funcții precum No Frost, control digital al temperaturii sau dozatoare de apă, toate contribuind la un plus de confort. Dacă analizezi opțiunile disponibile, un frigider side by side de la Altex poate acoperi atât nevoile unei familii numeroase, cât și preferințele celor care gătesc frecvent sau depozitează alimente pe termen mai lung.

Un aspect esențial, adesea ignorat, este calculul corect al volumului necesar. Nu este suficient să alegi „cel mai mare model”, ci trebuie să corelezi capacitatea frigiderului cu numărul de persoane și obiceiurile alimentare.

Cum calculezi volumul ideal și ce să ai în vedere

Articolul continuă după reclamă

În mod orientativ, necesarul de volum se calculează pornind de la aproximativ 100-150 litri per persoană. Astfel, o familie de 2 persoane se poate descurca cu un frigider de 300-400 litri, în timp ce o familie de 4 membri ar trebui să se orienteze către modele de minimum 500-600 litri.

Tabieturile culinare influențează direct această alegere. Dacă gătești zilnic și depozitezi ingrediente proaspete, vei avea nevoie de mai mult spațiu în frigider. Dacă preferi congelarea alimentelor sau gătești în avans, compartimentul de congelare devine la fel de important.

Alte criterii relevante includ:

sistemul de răcire (No Frost vs. static)

compartimentarea interioară

funcțiile smart (Wi-Fi, ecran, control prin aplicație)

eficiența energetică

Un model bine ales îți optimizează nu doar spațiul, ci și rutina zilnică.

Top frigidere side by side recomandate în 2026

Side by Side Beko GNO5322XPN, No Frost, 532 l, H 177 cm, Clasa E, Inox

Sursa foto: Altex.ro

Cu o capacitate de 532 litri, acest model este potrivit pentru familii de 3-4 membri. Este o alegere bună pentru cei care gătesc moderat și preferă organizarea eficientă a alimentelor fără a ocupa prea mult spațiu în bucătărie. Tehnologia No Frost și sistemul de răcire uniformă ajută la păstrarea prospețimii alimentelor fără efort.

Detalii aici

Side by Side LG GSXV91MCAE, No Frost, InstaView, 635 l, H 179 cm, Clasa E, Dozator apă, Negru

Sursa foto: Altex.ro

Cu un volum generos de 635 litri, acest frigider este ideal pentru familii de 4-5 persoane sau pentru cei care gătesc frecvent și depozitează multe ingrediente. Funcția InstaView este perfectă pentru utilizatorii care deschid des frigiderul, reducând pierderile de temperatură. Este potrivit pentru un stil culinar activ și diversificat.

Detalii aici

Side by Side Samsung Family Hub RF65DG9H0EB1EO, No Frost, 636 l, H 183 cm, Wi-Fi, Dozator apă, Dark Inox

Sursa foto: Altex.ro

Capacitatea de 636 litri îl face potrivit pentru familii numeroase sau pentru cei care gătesc în avans și depozitează cantități mari de alimente. Funcțiile smart sunt ideale pentru organizarea cumpărăturilor și planificarea meselor. Este alegerea perfectă pentru un stil de viață modern, orientat spre tehnologie.

Detalii aici

Side by Side Haier HSW59F18EIMM, Total No Frost, 601 l, 178 cm, Clasa E, Dozator apă, Wi-Fi, Inox

Sursa foto: Altex.ro

Cu 601 litri, acest model este potrivit pentru familii de 4 persoane care gătesc regulat și au nevoie de spațiu suplimentar pentru ingrediente proaspete. Funcțiile smart și sistemul Total No Frost îl fac ideal pentru utilizare intensă și organizare eficientă.

Detalii aici

Side by Side Hisense RQ760N4IFE, Total No Frost, 577 l, H 178.5 cm, Clasa E, Dozator apă, Wi-Fi, Negru

Sursa foto: Altex.ro

Capacitatea de 577 litri îl recomandă pentru familii de 3-4 membri. Este ideal pentru cei care combină gătitul acasă cu mese rapide, având suficient spațiu atât pentru produse proaspete, cât și congelate. Compartimentarea eficientă îl face ușor de utilizat zilnic.

Detalii aici

Cum întreții corect frigiderul și îl folosești eficient

Întreținerea corectă a frigiderului contribuie direct la durabilitate și la păstrarea alimentelor în condiții optime. Chiar dacă modelele moderne sunt No Frost, este recomandat să cureți periodic interiorul și să verifici garniturile ușilor pentru etanșare.

Organizarea alimentelor este la fel de importantă. Depozitarea corectă - carne în zonele reci, legume în compartimente dedicate - ajută la menținerea prospețimii și reduce risipa alimentară.

Funcțiile smart, acolo unde există, pot optimiza consumul de energie și pot oferi alerte utile. De asemenea, evită supraîncărcarea frigiderului, deoarece aceasta afectează circulația aerului rece și eficiența aparatului.

Alegerea unui frigider side by side potrivit începe cu un calcul corect al volumului necesar și continuă cu evaluarea stilului de viață. Nu există o soluție universală, dar există opțiuni adaptate fiecărei familii.

Investind într-un model potrivit, nu doar că îți organizezi mai bine spațiul, dar îți simplifici și rutina zilnică. În 2026, tehnologia și designul merg mână în mână, iar alegerea corectă poate face diferența pe termen lung.

Întrebări frecvente despre cum calculezi volumul necesar pentru un frigider side by side

Cum calculez rapid volumul necesar pentru familia mea?

Poți estima între 100 și 150 litri pentru fiecare membru al familiei, ajustând în funcție de obiceiurile alimentare.

Este suficient un frigider de 500 litri pentru 4 persoane?

Da, dar dacă gătești frecvent sau depozitezi multe alimente, este recomandat un model mai mare.

Ce înseamnă No Frost și de ce este important?

Este o tehnologie care previne formarea gheții, eliminând necesitatea dezghețării manuale.

Merită funcțiile smart la un frigider?

Da, mai ales pentru control de la distanță și optimizarea consumului de energie.

Cât de des trebuie curățat frigiderul?

Ideal este o curățare generală o dată pe lună și întreținere ușoară săptămânală.

Sursa foto: Altex.ro

Detalii aici

Sursa foto: Altex.ro

Detalii aici

Sursa foto: Altex.ro

Detalii aici

Sursa foto: Altex.ro

Detalii aici

Sursa foto: Altex.ro

Detalii aici

