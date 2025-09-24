Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina (P) Cum să transformi terasa într-un loc unde vrei să stai seară de seară

(P) Cum să transformi terasa într-un loc unde vrei să stai seară de seară

Terasa ta poate fi mai mult decât un loc unde îți lași lucrurile sau unde intri doar din când în când.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 10:55 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 10:55
(P) Cum să transformi terasa într-un loc unde vrei să stai seară de seară

Poate deveni colțul preferat al casei, locul unde te relaxezi după o zi lungă, unde bei cafeaua dimineața sau unde te bucuri de seri liniștite cu prietenii. Pentru asta, ai nevoie de câteva idei simple și de combinații care dau viață spațiului.

Confortul vine primul

Ca să îți placă să petreci timp pe terasă, trebuie să fie confortabilă. Nu ai nevoie de mobilier scump sau complicat, dar ai nevoie de piese care să te facă să te simți bine.

Un set de scaune cu perne moi, o masă mică unde să îți pui ceaiul sau un fotoliu tip bean bag pot schimba complet atmosfera.

Articolul continuă după reclamă

Dacă spațiul îți permite, adaugă o canapea de exterior cu perne colorate. Materialele rezistente la intemperii sunt o alegere bună, dar le poți proteja și cu huse atunci când nu le folosești.

Jocul de lumini face diferența

Lumina este ceea ce dă viață terasei seara. Dacă alegi corect sursele de lumină, vei transforma un spațiu obișnuit într-un loc plin de farmec. Aici intră în scenă ghirlandele luminoase, care adaugă instantaneu un aer relaxat și cald.

Poți să le agăți de balustradă, să le întinzi deasupra mesei sau să le pui pe pereți. Chiar și cea mai simplă terasă capătă personalitate atunci când e luminată de zeci de beculețe mici. Dacă vrei un efect mai intim, combină ghirlandele cu lumânări în suporturi de sticlă sau cu lămpi solare pe care să le așezi printre plante.

Culorile care te fac să te simți bine

Nu subestima puterea culorilor. Pernele decorative, covorașele de exterior sau chiar ghivecele pentru flori pot aduce un suflu nou terasei tale. Tonurile neutre, cum ar fi bej, gri sau alb, creează o atmosferă relaxantă, dar dacă vrei energie, alege accente în culori vii precum galben, turcoaz sau verde smarald.

Un truc simplu este să păstrezi o bază neutră și să schimbi culorile accesoriilor în funcție de sezon. Vara poți merge pe nuanțe vii, iar toamna pe tonuri calde, ca ruginiu sau portocaliu.

Plantele – detaliile care dau viață

O terasă fără plante este ca un living fără canapea: incompletă. Plantele aduc prospețime și echilibru, indiferent dacă alegi ghivece mari cu arbori decorativi sau plante curgătoare puse pe rafturi și balustrade.

Poți să combini flori colorate cu plante verzi simple sau chiar cu ierburi aromatice pe care să le folosești în bucătărie. Un mic colț verde te face să simți că te deconectezi de restul casei și aduce natura mai aproape de tine.

Detaliile care contează

Personalitatea terasei vine din micile detalii. Un covor de exterior, câteva felinare, o pătură moale pentru serile mai răcoroase sau chiar tablouri rezistente la umezeală pot face spațiul să fie mai primitor.

Nu uita de suporturile pentru băuturi sau de spațiile de depozitare ascunse, care îți fac viața mai ușoară și păstrează terasa ordonată.

Creează zone diferite

Dacă ai o terasă mai mare, împarte spațiul în funcție de activități. Poți să ai o zonă pentru luat masa, un colț pentru relaxare și, de ce nu, un mic spațiu pentru lucru atunci când vrei să schimbi atmosfera.

Pentru a delimita zonele, folosește covoare de exterior, ghivece mari sau chiar paravane decorative. Astfel, terasa devine un loc versatil, adaptat nevoilor tale.

Atmosfera de seară – rețeta perfectă

Seara, terasa devine locul ideal de relaxare. Dacă ai grijă să combini luminile calde cu muzică discretă și cu câteva detalii confortabile, vei obține o atmosferă de care nu te vei sătura.

Un șir de ghirlande luminoase peste masă, perne moi și un ceai cald într-o cană preferată pot transforma orice seară obișnuită într-un moment special.

Întreținerea – cheia pentru a te bucura mult timp

Ca să te bucuri de terasa ta seară de seară, trebuie să o întreții corect. Curăță periodic mobilierul, protejează textilele de ploaie și asigură-te că sursele de lumină sunt rezistente la exterior. Ghirlandele luminoase de exterior sunt o alegere bună, pentru că sunt special gândite să reziste la intemperii.

Dacă îți creezi un obicei din a organiza spațiul și a păstra ordinea, terasa va rămâne mereu locul unde îți dorești să stai.

Transformarea terasei nu presupune investiții uriașe, ci mai degrabă atenție la detalii și dorința de a crea un spațiu în care să te simți bine. Cu lumină potrivită, mobilier confortabil, culori inspirate și câteva plante, terasa ta devine locul preferat din casă. Și nu vei mai aștepta ocazii speciale ca să te bucuri de ea – vei vrea să petreci acolo fiecare seară.

(P) Obiceiuri și decizii bune de toamnă pentru casa ta...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Observatornews.ro Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Un șofer de ambulanță, un jaf armat, o crimă care schimbă totul. Descoperă filmul românesc Boss, în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Un șofer de ambulanță, un jaf armat, o crimă care schimbă totul. Descoperă filmul românesc Boss, în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
(P) Obiceiuri și decizii bune de toamnă pentru casa ta
(P) Obiceiuri și decizii bune de toamnă pentru casa ta
3 zodii își găsesc marea iubire în sezonul Balanței. Află dacă te numeri printre ele
3 zodii își găsesc marea iubire în sezonul Balanței. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
(P) Produse de Crăciun en-gros – Cum să îți pregătești magazinul pentru sezonul de sărbători
(P) Produse de Crăciun en-gros – Cum să îți pregătești magazinul pentru sezonul de sărbători
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe altele, toleranța la frustrare
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe... Libertatea.ro
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună 
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună  Jurnalul
Cât de îndrăgostită este Alexia Eram după despărțirea de Mario Fresh! Imagini cu noul iubit
Cât de îndrăgostită este Alexia Eram după despărțirea de Mario Fresh! Imagini cu noul iubit Kudika
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon
Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund! ProSport
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu tămâie”
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu... Gandul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x