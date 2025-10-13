Antena Căutare
(P) Diferența de costuri lunare la proprietățile noi vs. vechi

homeZZ este portalul imobiliar cu zeci de mii de anunțuri active în multiple categorii de proprietăți: garsoniere, apartamente și case, terenuri și spații comerciale. Pe homeZZ poți cumpăra sau închiria proprietăți în întreaga țară, în funcție de obiectivele tale: de locuit sau de investit.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 15:26 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 15:45
(P) Diferența de costuri lunare la proprietățile noi vs. vechi | Shutterstock.com

În contextul economic actual există un interes general privind economiile la toate tipurile de cheltuieli personale. Cu siguranță în bugetul total personal au un impact puternic cheltuielile lunare, precum ratele creditelor, cheltuielile de întreținere, de energie electrică și tot bugetul pentru cele necesare traiului zilnic.

Așa că, dacă în această perioadă îți cauți o nouă locuință, este bine să știi că poți alege viitoarea casă chiar ținând cont de cheltuielile lunare de întreținere, administrative și utilități pentru casă. Mai exact, alegerea se face între proprietățile de piață nouă, cele construite în ultimii ani, și piață veche, mai vechi de anii ’90.

Diferența de costuri lunare la proprietățile noi vs. vechi

Iată o comparație a factorilor majori de influență a cheltuielilor lunare din imobilele noi vs. vechi:

  • Eficienţa energetică: blocurile noi au sisteme noi și eficiente de încălzire, fiind izolate mai bine și cu ferestre mai moderne. Pe de cealaltă parte, un bloc vechi trebuie verificat dacă este izolat/ reabilitat și ce pierderi de căldură poate avea. Toate aceste lucruri au impact în cheltuielile lunare de până la aproximativ 30% între cele două tipuri de proprietăți.
  • Sistemele de încălzire, răcire și apă caldă: ansamblurile rezidențiale au control bun al temperaturii și pierderi minime datorită centralei termice individuale, iar blocurile vechi au încălzire mai puțin eficiență din cauza conectării la Radet, fiind nevoit să plătești și pierderile comune. Mai exact, două apartamente similare pot avea diferența de până la 300 lei lunar.

Pe homeZZ găsești garsoniere, apartamente și case ca să te poți decide rapid, dacă vrei să cumperi în această perioadă.

  • Eficiența echipamentelor electrice din apartament: într-un imobil nou aparatura electronică și electrocasnicele sunt mai noi, mai eficiente (clasa A++ sau A+++), comparativ cu blocurile vechi, unde optimizarea energetică este negativ impactată de consumul mare și aparatura mai veche. Această diferență de echipamente electrice te poate costa în plus până la 150 lei/ lună dacă alegi un bloc vechi.
  • Starea instalațiilor comune: și în acest caz, instalațiile noi din piața nouă asigură un control al pierderilor și eficiență crescută care se va simți la cheltuiala lunară.
  • Servicii extra/facilităţi: în această categorie includem facilitățile precum paza, curățenia și administrarea spațiilor comune (grădini, piscine, alei, locuri de joacă, parcările etc.). Dacă preferi un imobil nou cu stilul de viață promis de aceste facilități, este bine să știi că acestea cresc mult cheltuielile lunare, chiar până la câteva sute de euro.

Ești cumpărător? Iată tips&tricks pentru vizionarea și alegerea proprietății din perspectiva costurilor:

  • Cheltuieli fixe vs reparaţii: dacă iei în calcul mutarea într-o locuință veche, verifică eventualele reparații necesare, plus verificarea tâmplăriei, a izolației și a sistemului de încălzire.
  • verifică ultimele facturi de întreținere de vară și de iarnă.
  • verifică dacă există contorizare individuală.
  • întreabă administratorul ce include întreținerea lunară și asigură-te că nu există costuri ascunse.
Un bărbat care calculează diferența de costuri lunare dintre proprietățile noi și cele vechi
homeZZ este portalul imobiliar cu zeci de mii de anunțuri active în multiple categorii de proprietăți: garsoniere, apartamente și case, terenuri și spații comerciale. Pe homeZZ poți cumpăra sau închiria proprietăți în întreaga țară, în funcție de obiectivele tale: de locuit sau de investit.

