(P) Kituri de Benzi Led de la iluminat-ieftin.ro

Fiecare kit de banda LED contine o sursa de alimentare, banda Led si o telecomanda IR, RF, Wifi sau bluetooth pentru controlul benzii, avand astfel posibilitatea diminuarii intensitatii luminoase sau schimbarea culorii in cazul in care optati pentru o banda led multicolora (RGB, Digitala, RGBW) de la distanta sau prin comanda vocala.

Kiturile de Benzi LED sunt realizate pentru a ajunge la cea mai avantajoasa optiune atat din punct de vedere al pretului cat si cea mai buna compatibilitate din punct de vedere tehnic, asadar va puteți bucura o perioada indelungata de timp de un design excepțional, colorat sau simplu care va uimi musafirii, dar cel mai important, familia dumneavoastra.

Kituri benzi led-Accesibilitate si Control

Avand foarte multe optiuni de 5,10,15,20 metri, controlul acestor benzi se alege in functie de scenariul gandit de dumneavoastra pentru aprinderea diferitelor zone si modul de control prin smartphone sau comanda vocala.

Pentru un control clasic mai economic, puteți opta pentru o telecomanda cu Infrarosu (IR) la care trebuie sa aveți in vedere faptul ca acel senzor IR trebuie sa fie la vedere pentru a putea receptiona comenzile venite de la telecomanda (aceste controlere vin in principiu la Kituri benzi LED de 5 metri deoarece sunt mai slabe in putere).

Pentru un control smart WiFi al benzilor, puteți alege Kit-ul banda LED 5 sau 10 metri RGB sau RGBW ce vine insotit de un receptor smart WiFi cu sau fara telecomanda IR ce va permite controlul benzii dintr-o aplicatie ce se instaleaza pe telefonul dumneavoastra ( IOS sau Android) pentru a putea selecta lumina dorita de la o distanta considerabil mai mare fata de o telecomanda clasica.

Exista si optiunea de control prin Radio Frecventa (RF) ce permite controlul benzii Led de la o distanta mare prin intermediul telecomenzii, fie ca vorbim de telecomanda cu butoane (clasica) sau cu control touch cu un design futurist. Acestea sunt folosite la kiturile de Benzi LED mai mari de 5m.

Pentru persoanele ce nu doresc WiFi, IR sau RF exista si optiunea de Kituri Banda Led controlabile prin bluetooth folosind o aplicatie de mobil indiferent de sistemul de operare al telefonului ( IOS sau Android) oferindu-va control deplin asupra benzii printr-un simplu tap sau scroll pe telefonul dumneavoastra.

Un exemplu de kit complet din punct de vedere al modului de control se regaseste in kit-ul Banda Led de 20 de metri ce ne permite controlul prin RF, WiFi, aplicatie pe mobil sau home asistent (Amazon alexa, Google Home) evidentiandu-se prin posibilitatea de control Multizonal, avand posibilitatea de a controla mai multe zone ale incaperii sau a domiciliului cu aceeasi telecomanda de la o distanta impresionanta de pana la 30 metri sau de oriunde in lume daca sunteti conectat la internet.

Fiecare metoda de control se poate adapta la orice Kit de banda Led in cazul in care doriti sa folositi un anumit tip de control la o dimensiune mai mica sau mai mare.

Pe situl nostru iluminat-ieftin.ro gasiti toate aceste kituri disponibile la cel mai bun pret si componente pentru realizarea proiectelor dumneavoastra indiferent de lungimea benzii led, a modului de control sau al scenariilor de aprindere.

Dupa ce ati luat o hotarare in privinta tipului de banda si ati masurat incaperea , echipa iluminat-ieftin.ro e la un apel distanta pentru a va configura un kit de banda LED potrivit pentru suprafata si dorintele dumneavoastra atat din punct de vedere tehnic, cat si cea mai buna optiune din punct de vedere financiar.