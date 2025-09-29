Antena Căutare
(P) Locuințele sustenabile: o preferință a cumpărătorilor? (P)

În România există doar un procent mic de locuințe care beneficiază de certificări verzi sau de renovări majore care să le îmbunătățească performanța energetică.

Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 17:05
Locuințele sustenabile: o preferință a cumpărătorilor?

Schimbările climatice și creșterea prețurilor la energie conduc la creșterea interesului cumpărătorilor pentru locuințele sustenabile și eficiente energetic. Dar cât de mult influențează aceste aspecte decizia finală a cumpărătorilor? Din analiza tendințelor din piață putem afla perspectiva situației.

Ce înseamnă o locuință sustenabilă?

Locuințele sustenabile sunt create astfel încât să reducă impactul asupra mediului, prin utilizarea eficientă a resurselor și a tehnologiilor prietenoase cu natura. Principalele elemente tehnice constau în:

  • Sisteme de încălzire și răcire eficiente, precum pompe de căldură sau centrale pe energie regenerabilă;
  • Izolația termică eficientă și ferestre cu geam triplu pentru reducerea pierderilor de căldură;
  • Folosirea de materiale ecologice în construcție ce reduc emisiile de carbon;
  • Producerea și consumul de energie regenerabilă obținută, de exemplu, prin folosirea de panouri fotovoltaice;
  • Gestionarea optimă a apei și integrarea spațiilor verzi.
Eficiența energetică: context local

Conform studiilor de piață, în România există peste 8 milioane de locuințe sustenabile, distribuite în peste 5 milioane de clădiri. Zona urbană se remarcă printr-un consum de energie mai mare decât media europeană, ceea ce indică un potențial considerabil de îmbunătățire a eficienței energetice.

În plus, în România există doar un procent mic de locuințe care beneficiază de certificări verzi sau de renovări majore care să le îmbunătățească performanța energetică.

Confortul termic, reducerea costurilor lunare și responsabilitatea ecologică sunt motivele principale care determină interesul pentru astfel de locuințe. Mai mult, clădirile eficiente energetic pot avea o valoare de piață mai mare, fiind astfel un avantaj și pentru investiție.

Iar pentru proprietari este cu atât mai relevantă eficiența energetică în contextul creșterii facturilor la energie.

Cum influențează decizia cumpărătorilor?

Utlimele sondaje pe acest subiect indică următoarele:

  • Un procent de peste 60% dintre cumpărătorii de locuințe noi eficiența energetică este un criteriu important;
  • Factorul ecologic devine tot mai relevant pentru generațiile tinere, care sunt mai conștiente de impactul asupra mediului;
  • Prețul inițial mai ridicat al unei locuințe sustenabile poate fi compensat de economiile pe termen lung la utilități și întreținere;
  • Cumpărătorii sunt atrași și de certificările energetice sau standardele de construcție ecologică (ex: LEED, Passive House).

Realitatea tranzacțională însă ne spune că nu toți cumpărătorii pun sustenabilitatea pe primul loc. Pentru o decizie imobiliară prețul și locația rămân criteriile cele mai relevante, iar eficiența energetică joacă rol de avantaj suplimentar.

Viitorul locuințelor: tendințe și provocări

Dat fiind interesul oamenilor pentru locuințele sustenabile și eficiente energetic, deși acestea reprezintă încă o pondere redusă din totalul fondului imobiliar, tendințele indică o schimbare în direcția unei locuiri mai ecologice și mai economice.

Astfel că este doar o chestiune de timp ca acest tip de locuință să devină norma, nu excepția. Provocarea majoră rămâne informarea corectă a cumpărătorilor și crearea de stimulente financiare care să facă astfel de locuințe accesibile pentru toate categoriile sociale.

În concluzie, oamenii sunt tot mai atenți la cheltuielile lunare, înțeleg tot mai bine impactul pe care îl au direct și indirect asupra mediului, ceea ce sugerează că alegerea unei astfel de locuințe nu mai reprezintă doar o opțiune „verde”, ci va fi, în timp, o decizie economică și practică pe termen lung.

