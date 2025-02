(P) One High District: o nouă comunitate modernă și sustenabilă ridică standardele pe piața rezidențială din București

Într-o piață imobiliară în continuă schimbare, One United Properties a înțeles că dezvoltările rezidențiale nu oferă doar spații de locuit, ci un cumul de experiențe pentru cei care doresc să trăiască la standarde moderne.

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, răspunde perfect celor mai noi tendințe din sectorul imobiliar prin ansamblul său aflat actualmente în dezvoltare, One High District. Mai mult decât un complex imobiliar, acesta reprezintă o comunitate premium, sustenabilă și excelent conectată, amplasată strategic pe Șoseaua Fabrica de Glucoză din București. Cu acces direct la autostrada A3, noua dezvoltare va redefini standardele vieții urbane în Capitală, anticipând nevoile tot mai complexe ale cumpărătorilor care caută, dincolo de un simplu apartament, o experiență completă și o integrare armonioasă între locuire și facilitățile din proximitate.

Facilități care creează o experiență completă

Într-o piață imobiliară în continuă schimbare, One United Properties a înțeles că dezvoltările rezidențiale nu oferă doar spații de locuit, ci un cumul de experiențe pentru cei care doresc să trăiască la standarde moderne. Tendințele recente indică o cerere accentuată pentru spații mai largi, aerisite și luminoase, compartimentări inteligente și acces la o gamă extinsă de facilități – toate integrate într-un concept de locuire sustenabilă. Locuințele moderne ale complexului One High District sunt concepute să răspundă acestei cerințe, incluzând 802 unități rezidențiale – de la studiouri până la penthouse-uri – în trei turnuri, alături de spații comerciale și de relaxare, parcare subterană, precum și o rețea de zone verzi care ocupă peste 30% din terenul pe care se află dezvoltarea, menită să promoveze activitățile în aer liber și interacțiunile sociale între rezidenți.

One High District reflectă evoluția preferințelor cumpărătorilor pentru comunități integrate, în care locuința reprezintă doar o parte dintr-un ecosistem mai vast de confort și lifestyle. Complexul este gândit pentru a oferi rezidenților toate facilitățile necesare în imediata apropiere – de la restaurante și cafenele până la spații de recreere și wellness. Anunțul recent că rețeaua WorldClass va deschide un centru premium de sănătate, fitness și înot în incinta One High District subliniază angajamentul dezvoltatorului de a crea un ecosistem complet, unde locatarii pot accesa servicii de calitate fără a se deplasa departe de casă.

Mai mult, One United Properties va investi aproximativ 6 milioane de euro în construirea a două școli în sectorul 2 din București, una dintre ele fiind amplasată în imediata apropiere a One High District, oferind astfel opțiuni de acces rapid la unități educaționale. Aceasta va include ciclul claselor I - VIII, plus creșă și grădiniță, va beneficia de sală de sport și va deservi în medie între 250 – 300 de copiii.

Localizată în sectorul 2 al Bucureștiului, în imediata apropiere a autostrăzii A3, One High District va oferi acces rapid către cartierul Floreasca, zona comercială One Gallery, mall-uri, precum și către alte puncte de interes ale orașului, permițând totodată ieșirea rapidă și facilă din Capitală spre zona de munte, de exemplu.

„One High District completează portofoliul nostru de dezvoltări de mare anvergură și reprezintă un viitor cartier într-o zonă premium a Capitalei. Vrem să oferim membrilor acestei comunități în formare nu doar apartamente, ci o experiență de locuire modernă și sustenabilă, care îmbină atât poziționarea excelentă, cât și confortul contemporan. Dezvoltarea aceasta este mai mult decât o ofertă de locuințe; este despre crearea unei comunități dinamice, în care oamenii se pot conecta și prospera”, explică Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties.

One High District dezvoltă o comunitate sustenabilă

„Pe lângă arhitectura modernă, sustenabilitatea joacă un rol central în această dezvoltare, fiind printre primele din România care integrează un sistem de încălzire și răcire bazat pe cea mai avansată și prietenoasă cu mediul sursă de energie, pompele de încălzire geoexchange, care utilizează energia pământului”, subliniază Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties. Tehnologia inovatoare geoexchange contribuie la reducerea amprentei de carbon, nu emite dioxid de carbon, monoxid de carbon sau alte gaze cu efect de seră care poluează aerul și asigură eficiența energetică pentru toți locatarii, oferind astfel un mediu mai sănătos și mai economic pe termen lung.

Livrarea ansamblului este preconizată pentru sfârșitul anului 2025, iar One High District este poziționat să devină un reper rezidențial esențial în peisajul urban al Bucureștiului, contribuind la crearea unei noi comunități sustenabile.

ONE UNITED PROPERTIES (BVB: ONE) este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, România. One United Properties este o companie inovatoare dedicată accelerării adoptării practicilor de construcție pentru clădiri sigure, eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase și a primit numeroase premii și recunoașteri pentru sustenabilitate și eficiență energetică. Compania este tranzacționată la Bursa de Valori București, iar acțiunile sale sunt incluse în mai mulți indici precum BET, STOXX, MCSI, FTSE, ROTX și CEEplus.