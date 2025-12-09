(P) SKIN – Ardezia flexibilă de la PIATRAONLINE: inovația care a schimbat regulile industriei de peste 12 ani

Într-o piață în care cererea pentru materiale mai ușoare, mai flexibile și mai versatile crește exponențial, există soluții care nu doar răspund unei nevoi — ci o redefiniesc. SKIN, ardezia flexibilă introdusă pe piața românească de PIATRAONLINE în urmă cu peste 12 ani, este exact un astfel de material: o inovație care a devenit standard, o tehnologie care a evoluat odată cu arhitecții, designerii și constructorii care o folosesc. Astăzi, colectia de piatra flexibila - SKIN - nu mai este doar un produs.

Într-o piață în care cererea pentru materiale mai ușoare, mai flexibile și mai versatile crește exponențial, există soluții care nu doar răspund unei nevoi — ci o redefiniesc | freepik.com

Este un instrument si mai ales un diferentiator tehnic, o soluție germană de calitate, creată pentru fațade ventilate, mobilier, spații interioare complexe sau proiecte unde greutatea și flexibilitatea sunt critice. Și, mai ales, este un exemplu clar despre cum PIATRAONLINE continuă să conducă evoluția industriei materialelor naturale.

De ce SKIN a devenit soluția „imposibilului” în arhitectură

În esență, SKIN este piatră naturală — o foaie subțire de ardezie, întărită cu adeziv special, fibră de sticlă și suport textil, cu o grosime totală între 1,5 și 3 mm, conform fișei tehnice PIATRAONLINE. Asta o face: ultra-ușoară, ultra-flexibilă, cu rază minimă de curbură de aprox. 20 cm (și mai mică prin încălzire), recomandata pe aproape orice suprafață: beton, lemn, metal, MDF, rigips, mobilier, uși etc si mai ales ideală pentru proiecte unde greutatea sau grosimea materialului sunt critice

Ardezia Flexibila SKIN - care este cel mai important avantaj?

SKIN duce piatra naturală acolo unde, tehnic, înainte era imposibil: suprafețe curbate, mobilier, corpuri de iluminat, pereți organici, proiecte cu greutate limitată, fațade speciale.

„Colectia de piatra flexibila SKIN - nu este doar un produs. Este libertatea pe care arhitecții au așteptat-o decenii: piatră naturală care se îndoaie, se modelează, se aplică oriunde și transformă imposibilul în posibil.”

— Mariana Constantinescu Brădescu, Managing Partner PIATRAONLINE

Tehnologia SKIN – între flexibilitate reală și performanță garantată

Placile de ardezie flexibila SKIN sunt compuse din: foaie subțire de ardezie (0,5–0,6 mm), adeziv special, fibră de sticlă, suport textil / rășină poliester, avand o grosimea: 1,5–3 mm

Această structură îi conferă:

1. Flexibilitate reală

SKIN poate fi pliată cu raze mici, modelată, curbată și aplicată pe forme organice.

Montarea se poate realiza chiar și pe coloane circulare, mobilier, fronturi 3D sau volume complexe.

2. Compatibilitate cu aproape orice suport

Fișa tehnică confirmă compatibilitatea cu: beton, MDF, metal, mobilier, rigips, lemn, fibre compozite etc.

Este, practic, cel mai versatil material din portofoliul PIATRAONLINE.

3. Greutate extrem de redusă

O foaie de SKIN poate fi manipulată cu o singură mână. Acest lucru o face ideală pentru: fațade termoizolate (EWIS / ETICS), renovări fără demolare, proiecte cu limită de greutate, spații comerciale, evenimente, expoziții.

4. Rezistență la UV și la cicluri îngheț–dezgheț

Documentația confirmă stabilitatea la UV și capacitatea de a rezista la variații de temperatură, fără deformare sau decolorare

.5. Întreținere ușoară

Piatra naturală SKIN poate fi impermeabilizată cu soluții LTP UK dedicate, asigurând protecție împotriva petelor, umezelii și zgârieturilor.

Fațadele cu ardezie flexibila SKIN – o soluție germană, testată în Europa

Documentația tehnică SKIN pentru fațade arată clar: SKIN este aprobată pentru clasa de construcție 1, conform standardelor germane. Pentru clasa 2–5, PIATRAONLINE oferă consultanță tehnică dedicată proiectelor. SKIN poate fi lipită direct pe stratul mineral armat cu plasă, conform standardelor VOB/C, DIN 18350, DIN 13914 și DIN 18550. Nu necesită rosturi până la 8 metri lungime. Adică exact ce caută dezvoltatorii, arhitecții și birourile de proiectare: siguranță, standarde clare, costuri predictibile, montaj rapid.

„În Europa, in tari precum Germania și Austria, piatra flexibila SKIN este deja standard în proiectele premium. PIATRAONLINE a introdus această tehnologie în România acum 12

ani, iar astăzi este soluția folosită în proiecte publice, rezidențiale și comerciale din toată Romania.”

Unde se folosește SKIN? Practic, oriunde

Ardezia flexibilă SKIN rezolvă probleme reale ale proiectelor moderne:

1. Fațade ventilate & termoizolate (ETICS/EWIS)

1. finisaj natural real

2. greutate extrem de redusă (comparabilă cu o tapetare specială)

3. montaj fără ancore mecanice

4. compatibilitate cu profile de colț

2. Spații interioare premium

1. pereți accent

2. tavane curbate

3. volume 3D

4. placări speciale în băi și zone wellness

3. Mobilier

Aici SKIN a revoluționat complet industria:

1. fronturi MDF,

2. uși,

3. mese,

4. recepții hotel,

5. baruri,

6. mobilier comercial.

4. Retail, HoReCa, Hospitality

1. baruri

2. panouri decorative

3. lobby-uri hotel

4. zone de check-in

5. spa-uri

6. standuri comerciale

7. expoziții

5. Proiecte unde greutatea este critică

1. yacht design

2. rulote premium

3. spații suspendate

4. construcții temporare pentru evenimente

Proiecte din România și Europa – validări reale ale calității SKIN

SKIN a fost deja implementată în:

1. hoteluri din București, Cluj, Brașov, Sibiu și Constanța,

2. lanțuri HoReCa din România și Europa,

3. spații comerciale premium din Germania și Italia,

4. clădiri de birouri din Olanda și Austria,

5. proiecte de mobilier expuse la târguri internaționale.

Rezultatul? Zero reclamații legate de comportament tehnic și peste un deceniu de utilizare fără degradări semnificative.

„SKIN a fost de la început o soluție vizionară. Astăzi este o necesitate în arhitectura modernă: ușoară, flexibilă, stabilă și spectaculoasă. A schimbat modul în care se poate folosi piatra naturală.”

— Mariana Constantinescu Brădescu – Managing Partner PIATRAONLINE

„Fișa tehnică vorbește clar: SKIN este piatră naturală 100%. Diferența este tehnologia din spate, care o face compatibilă cu suprafețe unde piatra clasică nu poate fi montată.”

— Aurel Cutieru, Departamentul Tehnic PIATRAONLINE

Beneficii directe pentru arhitecți și designeri

Pentru profesioniști, colectia SKIN oferă:

1. flexibilitate creativă fără limitări structurale

2. paletă extinsă de culori naturale

3. posibilitatea realizării de suprafețe organice

4. greutate redusă, ideală pentru structuri ușoare

5. montaj rapid în șantiere cu termene scurte

6. suport tehnic PIATRAONLINE

7. condiții comerciale preferențiale pentru birouri de arhitectură

„Arhitecții au nevoie de soluții, nu de compromisuri. SKIN le oferă libertatea de a crea volume, forme și suprafețe fără a sacrifica esența materialului: piatra naturală.”

— Mariana Constantinescu Bradescu, Managing Partner

PIATRAONLINE – 12 ani în fruntea unei industrii pe care a reinventat-o

SKIN este mai mult decât un produs. Este simbolul unei filosofii PIATRAONLINE:

INOVAȚIE – TEHNOLOGIE – EDUCAȚIE – PARTENERIAT CU ARHITECȚII

Într-o piață în continuă schimbare, PIATRAONLINE a demonstrat că leadershipul nu vine din a urma tendințele, ci din a le crea.

Descoperă materialul care a redefinit piața

Vrei să vezi ce înseamnă piatra naturală flexibilă?

Comandă o mostră SKIN și testează flexibilitatea, textura și greutatea redusă — vei înțelege de ce arhitecții din toată Europa îl folosesc în proiecte premium.

Ești arhitect sau designer?

Beneficiezi de: condiții comerciale speciale, mostre gratuite, suport tehnic dedicat, consultanță în implementare și detalii constructive.

Ești dezvoltator, constructor sau operator HoReCa?

PIATRAONLINE pune la dispoziție:

1. consultanță tehnică completă,

2. recomandări pentru fațade ETICS,

3. soluții profesionale de montaj,

4. audit tehnic al suprafețelor.

SKIN este materialul pentru arhitectura viitorului: piatră naturală reală, cu flexibilitatea unui compozit, estetica unei roci autentice și precizia unei tehnologii evoluate.

PIATRAONLINE rămâne, și după 12 ani, liderul incontestabil al acestei industrii.

Descoperă, testează, proiectează.

SKIN – piatra care se adaptează viziunii tale.