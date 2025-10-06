Antena Căutare
(P) Soluții smart home pentru sezonul rece

Dacă toamna aceasta ai în plan o mutare în casă nouă, pe homeZZ găsești garsoniere, apartamente și case din care poți alege.

Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 17:32 | Actualizat Luni, 06 Octombrie 2025, 17:46
(P) Soluții smart home pentru sezonul rece

Sistemele smart home nu mai sunt de mult timp o noutate, ba dimpotrivă, din ce în ce mai mulți oameni le aleg pentru securitate și monitorizare. Statisticile indică un interes crescător de la an la an, cu atât mai mult în contextual unui focus general pe economii. Astfel se explică și popularitatea produselor precum termostatele, prizele inteligente, dar și încuietorile inteligente, camera de supraveghere și alamele cu rol în monitorizare.

Conceptul de smart home

Aparatura smart home a fost creată pentru a controla anumiți parametri din casa ta, chiar și la distanță sau în serie, sub formă de automatizări. Gândite și facute smart, aceste automatizări îți sporesc confortul și îți pot aduce economii.

Pentru sezonul rece și pentru exemplul nostru ai nevoie de termostate inteligente și prize inteligente.

  • Termostatele inteligente de calorifer se mai numesc la noi „cap termostatic inteligent”, se montează pe robinetul caloriferului și au rolul de a controla individual temperature în fiecare camera. Mai exact, acestea măsoară temperatura aerului cu un sensor, controlează debitul de apă pentru a menține temperatura setată și poate fi controlat la distanță.

Dintre funcțiile inteligente, amintim: programare pe ore și zile, detectare „fereastră deschisă” (oprește încălzirea dacă scade brusc temperatura), mod vacanță și protecție anti-îngheț.

  • Termostatele inteligente pentru centrală controlează pornirea și oprirea centralei termice în funcție de temperatura setată: monitorizează constant temperatura din cameră și se oprește sau pornește pentru a o menține. Are câteva funcții suplimentare: detectare „fereastră deschisă” (oprește încălzirea pentru a evita risipa și modul vacanță și protecție anti-îngheț).

Vrei întâi casa, apoi sistemele smart home? Începe căutarea pe homeZZ, unde găsești reduceri mari la proprietățile din toată țara.

  • Prizele inteligente sunt destinate doar controlului radiatoarelor electrice. Acestea pornesc și opresc radiatoarele de la distanță sau prin programări făcute astfel încât să faci economii.

Magia unui smart home – exemple de automatizări:

Automatizarea 1: încălzirea casei

- Când pornești de la birou în drum spre casă, când ajungi în raza X de kilometru a locuinței tale (presetată de tine), se inițiază automatizarea de încălzire a casei: termostatele de la calorifere și centrală setează temperaturile dorite de tine în toate camerele. Astfel, în intervalul 08-18.00, cât nu ai fost acasă, nu ai consumat mult să ții casa încălzită inutil.

- Există și opțiunea inițierii manuale a automatizării din telefon, din mașină pentru că aplicațiile smart home au interfață la tableta mașinii, respectiv prin comandă vocală.

- Mai exista si automatizarea cu senzori de miscare – daca nu e mișcare și niciun telefon nu e în casă, se închide alimentarea căldurii.

Automatizarea 2: închiderea geamurilor (păstrarea căldurii)

- Pentru a ajuta automatizarea de mai sus, creezi alte automatizări precum: la închiderea geamurilor (sau a unei uși) pornește încălzirea camerei. Altfel, încălzirea nu pornește și nu faci risipă de resurse, camera fiind tot rece dacă geamul este deschis.

Automatizarea 3: trezire în confort și economie

- Poți seta temperatură mai scăzută peste noapte, când dormi, și setezi încălzirea casei sau a camerei doar cu puțin timp înainte de trezirea ta. Astfel faci și economie, dar ai și confort la somn și la trezire.

Mâinile unui bărbat care își folosește smartphone-ul pentru automatizarea locuinței
Dacă toamna aceasta ai în plan o mutare în casă nouă, pe homeZZ găsești garsoniere, apartamente și case din care poți alege.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
