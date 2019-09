Taierea pomilor fructiferi face parte dintre lucrarile importante si necesare pentru o productie de calitate. Taierea este una din lucrarile obligatorii in plantatie, deoarece are ca si scop corectarea cresterii si valorificarea resurselor naturale. Taierea pomilor fructiferi se face anual, la toate speciile de pomi, pentru ca are un efect benefic asupra calitatii productiei, cantitatii de fructe recoltate, dar si asupra vigorii plantatiei.

Taierea pomilor fructiferi inseamna, de fapt, scurtarea sau indepartarea unor ramuri, iar toaletarea poate lua forma unor taieri de regenerare, de formare sau de rodire, cu ajutorul unei foarfece de gradina sau a unui fierastrau pentru pomicultura.

1. Importanta efectuarii taierilor la pomii fructiferi

Primul si cel mai relevant motiv pentru care se realizeaza taierea pomilor fructiferi este acela care face referire la productie. Practic, se va pune accent pe valorificarea luminii. O data ce ramurile sunt taiate, lumina ajunge usor la muguri si determina o dezvoltare viguroasa a fructelor. Practic, taierea pomilor fructiferi are rol de regenerare, astfel ca lastarii batrani sa faca loc celor tineri, dar si pentru stoparea imbolnavirii.

2. Perioada optima pentru taieri

Taierea pomilor fructiferi trebuie sa se faca la momentul oportun, adica primavara devreme sau toamna. Taierea prea devreme a pomilor ii poate face mai vulnerabili la frig si poate chiar sa compromita productia unei livezi. Taierea ramurilor rupte, a cracilor uscate este obligatorie, precum si a ramurilor afectate de boli. Prin taiere se urmareste proportionarea ramurilor de rod si cresterea productiei. Toamna pot fi facute taierile, in conditiile in care sunt anuntate ierni grele, lungi, geroase, astfel incat lucrarile sa nu poata fi aplicate primavara. In cazul arbustilor, este nevoie de o atentie sporita, deoarece acestia sunt mai sensibili la ger, iar taierile se fac numai primavara.

3. Tipuri de taieri

Taierile de formare a coroanei pomilor fructiferi este o metoda simpla si o etapa importanta pentru fiecare arbore, deoarece astfel este ajutat sa isi dezvolte noile ramuri si sa intre cat mai repede pe rod. Taierile de formare se fac de regula primavara, fiind ideale pentru ordonarea coroanei pomilor, pentru a asigura o buna interceptare a luminii si conditii optime pentru lucrari tehnologice. Taierile de formare se realizeaza pentru a obtine o anumita forma de coroana. Sunt foarte populare forme precum piramida etajata, vas ameliorat, fus tufa, fus subtire, palmeta etajata cu brate oblice sau orizontale, dar si gardul belgian sau tehnica Lepage.

Taierile de rodire se fac pentru a intretine coroana si pentru revigorarea vegetatiei. Acestea se realizeaza prin eliminarea ramurilor cu pozitie verticala din partea superioara a coroanei pomilor fructiferi, dar si eliminarea ramurilor ce atarna la baza coroanei.

Taierile de corectare presupun indepartarea ramurilor care nu au muguri si care sunt prea subtiri, incarcand inutil pomul, fara a rodi.

4. Ustensile necesare pentru efectuarea taierilor

Taierea pomilor nu se poate realiza fara cateva ustensile importante. Acestea trebuie ascutite si sterilizate inainte de folosire. Se recomanda utilizarea foarfecii, fierastraului pentru taiere, iar scara si manusile sunt necesare gospodarului pentru a se descurca cat mai bine in situatia data. Scara trebuie sa fie stabila, manusile suficient de groase incat sa protejeze mainile de zgarieturi, iar foarfeca este necesar sa fie foarte bine ascutita.

5. Taierile la mar, par

Deoarece fiecare specie de pomi fructiferi are nevoie de un alt fel de ingrijire, este necesara specificarea taierii in functie de fiecare tip de pom fructifer in parte. Taierile la mar si la par se fac anual, fiind taiate ramurile de rod care au fructificat de mai multe ori. Se taie aceste ramuri cat mai aproape de baza, pentru a obtine o ramificare moderata. De asemenea, sunt taiate ramificatiile de baza, precum si cele care incep sa se usuce. Nu se recomanda taierea formatiunilor cu roduri tinere, iar cele ce au rodit de cateva ori se taie deasupra unei tepuse cat mai apropiata de baza.

6. Taieri la cires, visin

In cazul ciresului si visinului se recomanda taieri mai restranse. Se scurteaza ramura mijlocie pentru a stimula noile formatiuni de rod, fara a taia buchetele de mai. Ciresul si visinul sunt specii de pomi sensibile la taieri severe, de aceea se va pune accent pe protejarea acestora.

Taierile la cires si la visin sunt necesare pentru fructificarea anuala, care depinde de mugurii terminali sau axiali care se formeaza pe noile cresteri. Ceea ce inseamna ca visinii si ciresii sunt, de regula, taiati pentru intretinerea coroanei, taierile de fructificare fiind reduse sau chiar pot sa lipseasca.

7. Taieri la cais, piersic, prun

Caisul este un arbore fructifer ale carui ramuri sunt brun-roscate, care rodeste o data pe an si al carui grad de scurtare al ramurilor se stabileste asa incat semischeletul sa fie reinnoit si acoperit cu ramuri mijlocii viguroase. Este necesara eliminarea ramurilor subtiri si a buchetelor slabe.

Cand elementele de rod sunt putine si se afla in zona de periferie a coroanei, se recomanda reductia semischeletului din interiorul coroanei cu pana la un sfert din lungime, dar si a scheletului, cu pana la jumatate pentru intinerire. Ramurile scurte si mijlocii care dau rod nu se taie, doar cele lungi.

Taierile aplicate piersicului sunt mai putin deosebite, fiind necesara doar scurtarea lastarilor cu un sfert din lungime, pentru a nu se rupe sub greutatea fructelor. In cazul piersicilor tineri, se pune accent pe taierile de productie, care presupun eliminarea buchetelor si a salbelor si scurtarea ramurilor mixte viguroase.

La prun, taierile se aplica prin rarirea buchetelor si taierea scurta sau eliminarea ramurilor mijlocii.

8. Greseli de evitat in taierea pomilor

Taierea pomilor fructiferi este o operatiune complexa, care necesita foarte multa atentie. Se recomanda evitarea taierii in exces pentru a nu afecta formarea coroanei arborelui. De asemenea, fermierilor li se recomanda sa nu se grabeasca cu taierile pomilor fructiferi, deoarece unii pomi au nevoie de aproximativ 4-5 ani de taieri de formare, pentru a obtine forma dorita. Mai mult decat atat, taierile in verde, in plin proces vegetativ nu sunt deloc recomandate. Taierea incorecta a crengilor poate dauna aspectului pomului fructifer, dar si capacitatii sale de rodire. Se va taia tinand cont de nodul de formare, si nu la intamplare, fara a atinge scoarta.

