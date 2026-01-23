Temperatura la care trebuie ținut frigiderul iarna. Detaliul pe care puțini îl cunosc. Cum să păstrăm alimentele proaspete

Puțini sunt cei care știu faptul că frigiderul trebuie ținut la o anumită temperatură pe timpul iernii pentru a reduce consumul de energie electrică, dar și pentru a păstra alimentele proaspete.

Un detaliu pe care puțini îl cunosc este faptul că frigiderul nu este afectat doar de produsele pe care le punem în el, ci de mediul în care se află | Shutterstock

Modul în care utilizăm frigiderul în fiecare sezon este foarte important. Multe persoane aleg să nu modifice temperatura cu care aparatul electrocasnic vine din fabrică, iar acest lucru poate influența consumul de energie electrică și prospețimea alimentelor.

Un detaliu pe care puțini îl cunosc este faptul că frigiderul nu este afectat doar de produsele pe care le punem în el, ci de mediul în care se află. Așadar, specialiștii recomandă diferite temperaturi în funcție de perioadele anului.

Pe timp de iarnă, aparatul electrocasnic poate să fie păcălit ușor de valorile termice din locuințe, mai ales când nu sunt încălzite constant. În astfel de condiții sunt șanse ca frigiderul să răcească mai puțin decât în alte anotimpuri, precum vara, iar anumite alimente pot avea de suferit.

La ce temperatură trebuie ținut frigiderul iarna

Pentru a reduce consumul de energie electrică și alterarea produselor din frigider pe timp de iarnă sau vară, specialiștii au oferit câteva sfaturi utile cu privire la temperatura pe care trebuie să o aibă aparatul în fiecare sezon, potrivit antena3.ro.

Odată cu venirea verii, reglajul de temperatură al frigiderului trebuie schimbat la 2 - 3 grade Celsius. Există riscul ca alimentele să se strice mai ușor în frigider în acest anotimp din cauza valorilor termice ridicate.

Pe timpul iernii, aparatul electrocasnic trebuie să funcționeze la o temperatură de 4 - 5 grade Celsius. Valorile scăzute ajută frigiderul să mențină produsele proaspete.

Așadar, pentru a nu risca să aruncăm mâncare este indicat să menținem o temperatură optimă în frigider pentru fiecare sezon.

Cum putem avea un frigider eficient iarna

Pentru a avea un frigider eficient pe timp de iarnă este foarte important să ținem cont de următoarele sfaturi.

• Nu trebuie să supraîncărca frigiderul - Este indicat să nu punem prea multe produse în frigider ca aerul să circule liber pentru răcire uniformă.

• Așezarea alimentelor strategic - O astfel de metodă poate ajuta frigiderul să fie mai eficient. Produsele lactate și carnea trebuie poziționale în cea mai rece zonă a aparatului electrocasnic.

• Verificarea periodică a temperaturii

• Curățarea regulată a frigiderului - Pentru a menține un frigider curat și eficient este foarte importantă să îl curățăm periodic. Prea multă gheață sau murdărie pot afecta modul de funcționare al aparatului.