Laptele creat în laborator ajunge în curând pe piață. Din ce e făcut, de fapt

Laptele creat în laborator ajunge în curând pe piață, în ciuda controversei pe care a stârnit-o crearea sa

Laptele creat în laborator a fost produs din „culturi de celule de mamifer”. Produsul va ajunge pe rafturile din supermarket-urile din SUA în doar câteva luni.

Numit UnReal Milk, acest lapte nu a fost produs de animale, scrie Daily Mail.

În schimb, e creat în cuve imense numite bioreactoare. Acestea folosesc celule speciale care produc aceleași proteine, grăsimi și carbohidrați din laptele de vacă.

Noul lapte e produs de compania Brown Foods, ce plănuiește să vândă produsul începând cu 2026.

Laptele creat în laborator ajunge în curând pe piață

Brown Foods a dezvăluit că a primit aprobare pentru a vinde laptele creat în laborator deoarece folosește ingrediente „în general recunoscute ca sigure” (GRAS).

Aceasta e o cale comună folosită de multe companii alimentare noi în loc să aștepte ani pentru aprobarea completă a FDA.

„Deși începem cu lapte de vacă, cu tehnologia noastră putem produce lapte al oricărei specii de mamifere, inclusiv lapte uman,” a declarat Sohail Gupta, cofondatorul Brown Foods.

Anunțul unui lapte de vacă care, de fapt, nu provine de la vaci a fost întâmpinat cu scepticism pe rețelele sociale. Unii utilizatori au cerut chiar ca autoritățile să interzică produsul înainte să ajungă pe piață, fără să știe exact cum e produs.

Brown Foods și oamenii de știință care testează UnReal Milk la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au spus că produsul e mai bun pentru planetă decât laptele de vacă. Deoarece reduce gazele cu efect de seră, folosește mai puțină apă pentru a fi produs și necesită mai puțin teren decât agricultura tradițională de lactate.

Susținătorii băuturii crescute în laborator susțin, de asemenea, că e mai fiabilă. Nu e afectată de secetă, îmbolnăvirea animalelor sau fluctuații majore de preț din cauza problemelor de aprovizionare. Mai mult, susțin că ar putea ajuta la hrănirea oamenilor în locuri unde vacile reale nu pot trăi.

Produsul e controversat

Fermieri din industria lactatelor și unii experți în nutriție au criticat și ei produsul. Aceștia susțin că încă nu există studii pe termen lung care să demonstreze că laptele integral crescut în laborator e la fel de sănătos ca laptele de vacă. Mai ales pentru copiii în creștere.

Cu acest anunț au apărut pe rețelele de socializare numeroase teorii ale conspirației. Printre acestea se numără și finanțarea acestei industrii de către Bill Gates. Nu există absolut nicio dovadă că Bill Gates e implicat în crearea UnReal Milk sau în compania producătoare.

Dar, așa cum se întâmplă de multe ori când apare un produs nou sau o tehnologie inovativă, unii internauți cred teorii ale conspirației și le și propagă, fără dovezi sau o înțelegere profundă a subiectului.

Până acum, majoritatea alternativelor la lapte au fost băuturi pe bază de plante. Acestea folosesc proteine din migdale, ovăz, soia, cocos, mazăre și orez.

Unele produse noi crescute în laborator folosesc fermentația de precizie. Produc lapte prin introducerea genelor responsabile pentru proteinele din laptele de vacă în microorganisme precum drojdii sau bacterii. Apoi le cresc în butoaie mari, exact ca procesul de fabricare a berii.

În 2023, Federația Națională a Producătorilor de Lapte (NMPF) a presat FDA să interzică produselor lactate obținute prin fermentație de precizie, precum Perfect Day sau Bored Cow, să-și eticheteze băuturile drept „lapte”.

Ei au argumentat că băuturile sunt amestecuri sintetice care derutează consumatorii și nu respectă definiția oficială a laptelui de vacă, ca secreție naturală provenită de la vaci sănătoase.