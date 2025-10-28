Pâinea este unul dintre cele mai iubite și consumate alimente din lume, însă puțini știu că modul în care o depozităm poate face diferența între o coajă crocantă și o bucată de pâine tare și fadă.

De ce nu e bine să ții pâinea în frigider! Sfatul unui brutar celebru pentru o prospețime mai îndelungată | Shutterstock

Celebrul brutar britanic Paul Hollywood, cunoscut drept „regele patiseriei britanice”, avertizează că frigiderul este cel mai nepotrivit loc pentru păstrarea pâinii.

„Aerul rece extrage umiditatea din pâine, ceea ce o face să se învechească mult mai repede”, explică Hollywood. Practic, frigiderul grăbește procesul de uscare, transformând pâinea proaspătă într-una tare și lipsită de aromă.

Cum se păstrează corect pâinea proaspătă

Pentru depozitare pe termen scurt, de până la 24 de ore, Paul Hollywood recomandă ca pâinea să fie păstrată pe blatul de bucătărie, într-o pungă de hârtie. Acest tip de ambalaj permite o circulație echilibrată a aerului, menținând în același timp suficientă umezeală pentru a păstra miezul moale și coaja crocantă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Rețetă pufoasă de toamnă de pâine de casă cu dovleac și scorțișoară

Dacă vrem să păstrăm pâinea mai mult de o zi, celebrul brutar ne sfătuiește să o învelim strâns în folie de plastic sau aluminiu. Iar pentru perioade mai lungi, soluția ideală este congelarea. „Depozitarea la congelator păstrează textura și gustul pentru o perioadă mult mai lungă”, spune Hollywood.

Și brutarul american Peter Reinhart, autor și profesor de artă culinară, are o opinie asemănătoare, dar cu câteva nuanțe importante. El susține că tipul de pâine dictează modul de depozitare.

„Depozitarea pâinii cu coajă crocantă este foarte diferită de depozitarea pâinii moi, feliate, pentru care pungile de plastic sau folia sunt ideale”, a explicat Reinhart pentru simplyrecipes.com.

Pâinea artizanală, cu coajă crocantă și conținut redus de grăsimi, suferă rapid din cauza unui proces numit retrogradarea amidonului. Pe scurt, amidonul din pâinea proaspătă, care este moale și cremos, se usucă în timp, transformând miezul într-unul fad, iar coaja își pierde crocănțimea, potrivit adevărul.ro.

Cum putem reîmprospăta pâinea învechită

Vestea bună este că procesul de învechire poate fi temporar inversat. Reinhart recomandă să introducem pâinea într-un cuptor încins la 220°C timp de 4-5 minute. Căldura va „reînviora” textura și gustul, redând impresia unei pâini abia scoase din cuptor.

Citește și: Mămăliga vs pâine. Câte calorii are fiecare și ce e mai bine să mănânci dacă vrei ceva prietenos cu silueta

Totuși, brutarul avertizează că pâinea trebuie consumată imediat, cât este caldă, pentru că, odată răcită, va reveni la textura mai uscată.

Dacă nu intenționăm să consumăm pâinea în aceeași zi, cel mai bun truc rămâne congelarea, spun amândoi brutarii. Pentru a o consuma ulterior, pâinea trebuie lăsată două ore la temperatura camerei pentru decongelare, apoi reîncălzită la cuptor pentru a-și recăpăta prospețimea.

Așadar, frigiderul – deși util pentru multe alimente – nu este locul potrivit pentru pâine. O pungă de hârtie, un pic de răbdare și, la nevoie, congelatorul sunt secretele unei pâini care își păstrează gustul și textura mai mult timp.