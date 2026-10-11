Prin câte țări au trecut moaștele Sfintei Parascheva înainte să ajungă la Iași. Povestea lor este surprinzătoare

În fiecare an, pe 14 octombrie, mii de credincioși o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei. Puțini știu însă cât de lung a fost drumul moaștelor sale până să ajungă la Iași.

De-a lungul a mai bine de șase secole, moaștele Sfintei Parascheva au fost mutate dintr-un oraș în altul, pe fondul războaielor și al schimbărilor politice din Balcani. Înainte de a ajunge în România, moaștele au trecut prin trei țări de pe harta actuală a Europei și Asiei.

Pe unde au fost transportate moaștele Sfintei Parascheva

Potrivit informațiilor publicate de Basilica.ro, Sfânta Parascheva a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea și s-a născut în Epivata, o localitate din Tracia, aflată astăzi pe teritoriul Turciei și cunoscută sub numele de Selimpașa.

După descoperirea moaștelor, acestea au fost așezate, în jurul anului 1035, într-o biserică din localitatea natală, unde au rămas aproape două secole.

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Prima mutare importantă a avut loc în 1235, când moaștele au fost duse la Târnovo, în Bulgaria de astăzi, în timpul împăratului Ioan Asan al II-lea.

Orașul era un important centru politic și religios al regiunii, iar sfintele moaște au fost așezate într-o biserică destinată cinstirii lor. Au rămas acolo până în 1393, când Târnovo a fost cucerit de otomani.

Schimbările politice din Balcani au determinat o nouă mutare. În 1393, moaștele au ajuns la Vidin, tot pe teritoriul Bulgariei actuale, iar trei ani mai târziu au fost transferate la Belgrad, în Serbia de astăzi. Au rămas în acest oraș până în 1521, când Belgradul a fost cucerit de otomani, în timpul sultanului Suleiman Magnificul.

După acest moment, moaștele au revenit la Constantinopol, actualul Istanbul, în Turcia. Au fost păstrate în mai multe lăcașuri religioase din oraș, inclusiv în paraclisul reședinței domnitorului Țării Românești, începând din 1586. În 1601, au fost mutate la Biserica Sfântul Gheorghe din cartierul Fanar.

Astfel, înainte de a ajunge în Moldova, moaștele Sfintei Parascheva au fost păstrate pe teritoriile a trei state actuale: Turcia, Bulgaria și Serbia. România avea să fie cea de-a patra țară de pe traseul lor istoric.

Cum au ajuns moaștele Sfintei Parascheva la Iași

Aducerea moaștelor în Moldova este legată de domnia lui Vasile Lupu și de sprijinul financiar oferit de acesta Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol. În secolul al XVII-lea, instituția religioasă avea datorii importante către autoritățile otomane, iar domnitorul Moldovei a contribuit la achitarea acestora.

Potrivit relatărilor bisericești prezentate de Basilica.ro, moaștele au fost oferite Moldovei în semn de recunoștință pentru ajutorul acordat. Vasile Lupu dorea ca acestea să fie așezate la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași, ctitoria sa, iar aducerea lor a reprezentat un moment important pentru viața religioasă a Moldovei.

În anul 1641, racla a fost transportată de la Constantinopol cu o corabie pe Marea Neagră, fiind însoțită de trei mitropoliți greci: Ioanichie al Heracleei, Partenie al Adrianopolului și Teofan al Paleopatrei. Corabia a ajuns la Galați, de unde moaștele au fost duse mai departe spre Iași, potrivit sursei citate.

Data la care moaștele au ajuns la Iași este 13 iunie 1641. Acestea au fost așezate inițial la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, unde au rămas mai bine de două secole. În 1884, au fost mutate într-un paraclis al mănăstirii, în contextul lucrărilor de restaurare. După incendiul din decembrie 1888, au fost duse la Catedrala Mitropolitană din Iași, locul în care se află și astăzi.