Antena Căutare
Home News Actualitate Prin câte țări au trecut moaștele Sfintei Parascheva înainte să ajungă la Iași. Povestea lor este surprinzătoare

Prin câte țări au trecut moaștele Sfintei Parascheva înainte să ajungă la Iași. Povestea lor este surprinzătoare

În fiecare an, pe 14 octombrie, mii de credincioși o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei. Puțini știu însă cât de lung a fost drumul moaștelor sale până să ajungă la Iași.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 11 Octombrie 2026, 09:00 | Actualizat Sambata, 10 Octombrie 2026, 21:10
Moaștele Sfintei Parascheva au trecut prin mai multe țări | Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

De-a lungul a mai bine de șase secole, moaștele Sfintei Parascheva au fost mutate dintr-un oraș în altul, pe fondul războaielor și al schimbărilor politice din Balcani. Înainte de a ajunge în România, moaștele au trecut prin trei țări de pe harta actuală a Europei și Asiei.

Pe unde au fost transportate moaștele Sfintei Parascheva

Potrivit informațiilor publicate de Basilica.ro, Sfânta Parascheva a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea și s-a născut în Epivata, o localitate din Tracia, aflată astăzi pe teritoriul Turciei și cunoscută sub numele de Selimpașa.

După descoperirea moaștelor, acestea au fost așezate, în jurul anului 1035, într-o biserică din localitatea natală, unde au rămas aproape două secole.

Articolul continuă după reclamă

Prima mutare importantă a avut loc în 1235, când moaștele au fost duse la Târnovo, în Bulgaria de astăzi, în timpul împăratului Ioan Asan al II-lea.

Orașul era un important centru politic și religios al regiunii, iar sfintele moaște au fost așezate într-o biserică destinată cinstirii lor. Au rămas acolo până în 1393, când Târnovo a fost cucerit de otomani.

Schimbările politice din Balcani au determinat o nouă mutare. În 1393, moaștele au ajuns la Vidin, tot pe teritoriul Bulgariei actuale, iar trei ani mai târziu au fost transferate la Belgrad, în Serbia de astăzi. Au rămas în acest oraș până în 1521, când Belgradul a fost cucerit de otomani, în timpul sultanului Suleiman Magnificul.

După acest moment, moaștele au revenit la Constantinopol, actualul Istanbul, în Turcia. Au fost păstrate în mai multe lăcașuri religioase din oraș, inclusiv în paraclisul reședinței domnitorului Țării Românești, începând din 1586. În 1601, au fost mutate la Biserica Sfântul Gheorghe din cartierul Fanar.

Astfel, înainte de a ajunge în Moldova, moaștele Sfintei Parascheva au fost păstrate pe teritoriile a trei state actuale: Turcia, Bulgaria și Serbia. România avea să fie cea de-a patra țară de pe traseul lor istoric.

Cum au ajuns moaștele Sfintei Parascheva la Iași

Aducerea moaștelor în Moldova este legată de domnia lui Vasile Lupu și de sprijinul financiar oferit de acesta Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol. În secolul al XVII-lea, instituția religioasă avea datorii importante către autoritățile otomane, iar domnitorul Moldovei a contribuit la achitarea acestora.

Potrivit relatărilor bisericești prezentate de Basilica.ro, moaștele au fost oferite Moldovei în semn de recunoștință pentru ajutorul acordat. Vasile Lupu dorea ca acestea să fie așezate la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași, ctitoria sa, iar aducerea lor a reprezentat un moment important pentru viața religioasă a Moldovei.

În anul 1641, racla a fost transportată de la Constantinopol cu o corabie pe Marea Neagră, fiind însoțită de trei mitropoliți greci: Ioanichie al Heracleei, Partenie al Adrianopolului și Teofan al Paleopatrei. Corabia a ajuns la Galați, de unde moaștele au fost duse mai departe spre Iași, potrivit sursei citate.

Data la care moaștele au ajuns la Iași este 13 iunie 1641. Acestea au fost așezate inițial la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, unde au rămas mai bine de două secole. În 1884, au fost mutate într-un paraclis al mănăstirii, în contextul lucrărilor de restaurare. După incendiul din decembrie 1888, au fost duse la Catedrala Mitropolitană din Iași, locul în care se află și astăzi.

Lista cumpărăturilor de lux făcute cu cardurile ANM. Cât au costat parfumurile, hainele și lenjeria intimă... Cel mai bântuit drum din lume, la doar 50 de minute de New York. Ce spun șoferii că au văzut acolo...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia umilitoare pe care Ilie Năstase o primeşte de la statul român: „Vă daţi seama? Un locotenent-colonel” Pensia umilitoare pe care Ilie Năstase o primeşte de la statul român: &#8222;Vă daţi seama? Un locotenent-colonel&#8221;
Observatornews.ro HARTĂ. Vin ploile și frigul în România. Cod galben în București și mai multe regiuni HARTĂ. Vin ploile și frigul în România. Cod galben în București și mai multe regiuni
Antena 3 Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt președinte” Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt președinte”
SpyNews Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Citește și
Lista cumpărăturilor de lux făcute cu cardurile ANM. Cât au costat parfumurile, hainele și lenjeria intimă
Lista cumpărăturilor de lux făcute cu cardurile ANM. Cât au costat parfumurile, hainele și lenjeria intimă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Sutien de peste 1.000 de lei, parfumuri și haine de lux, cumpărate din banii ANM. Ce a descoperit Ministerul Mediului
Sutien de peste 1.000 de lei, parfumuri și haine de lux, cumpărate din banii ANM. Ce a descoperit Ministerul Mediului
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe
Sfârșit tragic pentru o româncă din Spania. Femeia era mama a două fetițe Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Au plătit aproape 4.000 de euro pentru o croazieră pe Dunăre și au ajuns să facă excursii cu autocarul:
Au plătit aproape 4.000 de euro pentru o croazieră pe Dunăre și au ajuns să facă excursii cu autocarul:... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Mușcatele, la iernat: ce să faci acum ca să ai flori impresionante la primăvară
Mușcatele, la iernat: ce să faci acum ca să ai flori impresionante la primăvară Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Momentul în care o mașină dispare de pe șosea. Șoferul a văzut prea târziu autoturismul oprit în fața sa
Momentul în care o mașină dispare de pe șosea. Șoferul a văzut prea târziu autoturismul oprit în fața sa Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x