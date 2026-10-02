Rugăciunea puternică pe care să o rostești pe 2 octombrie, de Sfântul Ciprian. Se spune pentru izbăvirea de rău și necazuri

Pe 2 octombrie, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și pe Sfânta Muceniță Iustina. Povestea Sfântului Ciprian este una dintre cele mai cunoscute din calendarul ortodox, iar credincioșii îi cer ajutorul în rugăciune mai ales atunci când trec prin perioade grele.

Sfântul Ciprian este pomenit în fiecare an pe 2 octombrie, alături de Sfânta Muceniță Iustina. În această zi, credincioșii pot rosti rugăciunea Sfântului Ciprian, asociată în tradiția ortodoxă cu izbăvirea de rău, vrăji, blesteme și alte încercări.

Cine a fost Sfântul Ciprian, prăznuit pe 2 octombrie

Înainte de a deveni creștin, Ciprian a fost păgân și a practicat magia. Potrivit relatării publicate de Basilica, acesta a fost inițiat încă de mic în tainele păgânismului și a ajuns, în timp, un cunoscut vrăjitor al vremii sale, conform www.basilica.ro. Viața lui avea să se schimbe însă după ce un tânăr pe nume Aglaid i-a cerut ajutorul pentru a o cuceri pe Iustina, o tânără creștină care refuzase să îi devină soție. Încercările lui Ciprian de a o face pe Iustina să cedeze au rămas fără rezultat. Potrivit relatării bisericești, credința tinerei și semnul Crucii l-au făcut pe Ciprian să înțeleagă puterea credinței creștine. Acesta a renunțat la vechea sa viață, și-a ars cărțile de magie și a cerut să fie botezat. Ulterior, a devenit diacon, preot și apoi episcop, conform www.basilica.ro. Ciprian și Iustina au fost persecutați pentru credința lor și, în cele din urmă, condamnați la moarte. Cei doi sunt pomeniți împreună de Biserica Ortodoxă pe data de 2 octombrie.

Rugăciunea Sfântului Ciprian. Pentru ce o rostesc credincioșii

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Sfântul Ciprian este unul dintre sfinții către care credincioșii se îndreaptă atunci când simt nevoia de ajutor și ocrotire. Doxologia publică „Rugăciunea Sfântului Mucenic Ciprian, pentru izbăvirea de vrăji, blesteme și de toată lucrarea diavolească”, conform www.doxologia.ro. În rugăciune este cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru îndepărtarea răului și pentru ocrotirea celui care se roagă și a casei sale. Totodată, sunt amintite încercările, invidia, mânia, nenorocirea și alte rele de care omul cere să fie ferit. Pe 2 octombrie, ziua în care este prăznuit Sfântul Ciprian, cei care doresc să se roage pot rosti această rugăciune cu credință, cerând ajutor și liniște în momentele dificile.

Rugăciune către Sfântul Ciprian, pe 2 octombrie

Credincioșii care vor să rostească rugăciunea Sfântului Ciprian pot începe prin a-și îndrepta gândurile către Dumnezeu și a cere, prin mijlocirea sfântului, ocrotire, pace și puterea de a trece peste necazurile care îi apasă: „Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate”, se arată într-un fragment al rugăciunii publicate de sursa citată. Rugăciunea se încheie cu o cerere de izbăvire de rele și de greșelile „știute și neștiute”, urmată de slăvirea lui Dumnezeu. În calendarul zilei de 2 octombrie, Doxologia menționează, de asemenea, Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, Canonul de rugăciune către Sfântul Ciprian și Sfânta Iustina, precum și troparele și condacele dedicate celor doi sfinți.