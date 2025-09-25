Antena Căutare
Home Lifestyle Family Cauzele sforăitului în timpul sarcinii și ce trebuie să faci în această privință

Cauzele sforăitului în timpul sarcinii și ce trebuie să faci în această privință

Sarcina aduce cu ea multe schimbări, unele la care te aștepți, iar altele care te iau prin surprindere. Un astfel de „invitat nepoftit” poate fi sforăitul. Dacă ai observat că începi să sforăi în timpul nopții, deși nu ai avut niciodată această problemă înainte, să știi că nu e ceva ieșit din comun în rândul gravidelor. Dar care sunt cauzele sforăitului în timpul sarcinii și ce poți face pentru a-l gestiona, află din rândurile de mai jos.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 09:01 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 16:15
Cauzele sforăitului în timpul sarcinii | Shutterstock

Multe femei descoperă că încep să sforăie odată ce sarcina avansează, chiar dacă nu au mai avut această problemă până atunci.

Sforăitul în timpul sarcinii afectează aproximativ 25-30% dintre femei, mai ales în ultimul trimestru. Această creștere a frecvenței sforăitului este cauzată de modificările hormonale care duc la congestie nazală și de creșterea în greutate, care poate exercita presiune asupra căilor respiratorii.

Studiile au arătat că femeile care sforăie în timpul sarcinii au un risc crescut de a dezvolta hipertensiune arterială gestațională sau preeclampsie. De asemenea, sforăitul sever poate fi asociat cu un risc crescut de naștere prematură sau greutate mică la naștere.

Cauzele sforăitului în timpul sarcinii

Articolul continuă după reclamă

Sforăitul este destul de frecvent în sarcină, și asta dintr-un motiv simplu: corpul tău trece prin schimbări majore. Iată câteva dintre cele mai frecvente cauze ale sforăitului în această perioadă:

Creșterea nivelului de hormoni

Sarcina aduce o creștere semnificativă a nivelului de estrogen și progesteron. Acești hormoni sunt responsabili pentru multe dintre modificările din corpul tău. Estrogenul, în special, poate provoca inflamarea membranelor nazale, ceea ce duce la congestie nazală. Când ai nasul înfundat, respiri mai mult pe gură. Drept urmare, poți începe să sforăi.

Creșterea în greutate, una din cauzele sforăitului în timpul sarcinii

Pe măsură ce sarcina progresează, e normal să iei în greutate. Însă, acumularea de grăsime în jurul gâtului poate îngreuna respirația în timpul somnului. Aceasta pune presiune pe căile respiratorii, îngustându-le, ceea ce poate provoca sforăitul. Este un motiv frecvent pentru care femeile care nu au sforăit niciodată înainte de sarcină pot începe să facă acest lucru acum.

Congestia nazală și retenția de lichide

În timpul sarcinii, corpul tău reține mai multe lichide, iar acest lucru poate duce la inflamația țesuturilor nazale și la congestie. De asemenea, presiunea exercitată de uterul în creștere asupra organelor interne poate contribui la retenția de lichide. Acest tip de congestie face ca respirația să fie mai dificilă și favorizează apariția sforăitului.

CITEȘTE ȘI: Medicool sezonul 9. Remedii naturiste care vă ajută să reduceţi sforăitul

Preeclampsia, printre cauzele sforăitului în timpul sarcinii

În unele cazuri, sforăitul poate fi un semn de preeclampsie, o afecțiune gravă care implică hipertensiunea arterială și afectează rinichii și alte organe. Dacă sforăitul tău este brusc și este însoțit de alte simptome, precum umflarea extremă a mâinilor și picioarelor, dureri de cap severe sau tulburări de vedere, ar trebui să discuți cu medicul tău de urgență.

Este sforăitul un motiv de îngrijorare?

În majoritatea cazurilor, sforăitul în timpul sarcinii nu este periculos, dar poate să fie un inconvenient pentru tine sau pentru partenerul tău. Totuși, sforăitul constant sau sever poate semnala o problemă mai gravă, precum apneea obstructivă de somn. Aceasta este o afecțiune în care respirația ta se oprește temporar în timpul somnului și poate duce la lipsa de oxigen pentru tine și bebelușul tău.

Dacă te trezești frecvent în timpul nopții, dacă te simți foarte obosită dimineața sau dacă partenerul tău observă că ai pauze de respirație în timpul somnului, ar trebui să discuți cu medicul. În cazuri rare, medicul poate recomanda monitorizarea somnului sau alte teste pentru a evalua situația.

Cauzele sforăitului în timpul sarcinii: ce poți face pentru a reduce sforăitul în sarcină?

Deși sforăitul poate fi incomod, există câteva lucruri simple pe care le poți încerca pentru a-l diminua:

  • dormi pe o parte. Când dormi pe spate, greutatea uterului poate pune presiune suplimentară pe căile respiratorii, agravând sforăitul. Încearcă să dormi pe partea stângă. Această poziție este, de asemenea, benefică pentru circulație și ajută la reducerea presiunii asupra organelor interne. Folosește o pernă de corp sau o pernă de sarcină pentru a te ajuta să menții această poziție confortabilă.
  • dormi cu capul ușor ridicat. O pernă mai înaltă sau o poziționare mai ridicată a capului poate ajuta la deschiderea căilor respiratorii și la reducerea sforăitului. Asigură-te că nu te ridici prea mult, deoarece acest lucru îți poate provoca dureri de gât sau disconfort. Încearcă să găsești o poziție în care să respiri mai ușor, dar să rămâi confortabilă.
  • bea suficientă apă. Deshidratarea poate îngroșa secrețiile din nas și gât, ceea ce îngreunează respirația. Asigură-te că bei suficiente lichide pe parcursul zilei, mai ales apă, pentru a preveni congestia și uscarea căilor respiratorii.
  • folosește un umidificator. Dacă aerul din dormitor este uscat, acesta poate irita căile respiratorii și poate agrava sforăitul. Un umidificator te poate ajuta să păstrezi aerul din cameră umed.
  • tratează congestia nazală. Dacă ai nasul înfundat, poți încerca să folosești spray-uri saline pentru a-ți curăța nasul. Sau benzi nazale pentru a deschide căile respiratorii.

CITEȘTE ȘI: Cât de periculos este sforăitul, conform medicilor. Specialiștii trag un semnal de alarmă după cel mai recent studiu​

Bebelușii pot renunța la scutece mai repede decât crezi. Un expert în învățarea folosirii oliței explică cum... Copilului nu-i place la băiță? Iată ce să faci...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Observatornews.ro Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Bebelușii pot renunța la scutece mai repede decât crezi. Un expert în învățarea folosirii oliței explică cum
Bebelușii pot renunța la scutece mai repede decât crezi. Un expert în învățarea folosirii oliței explică cum
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță Catine.ro
Bebelușul se screme: de ce și când să te îngrijorezi
Bebelușul se screme: de ce și când să te îngrijorezi
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Andrei Boicea, studentul la Medicină Militară promovat de Armata Română drept un exemplu de voință: „Am terminat liceul cu 873 de absențe”
Andrei Boicea, studentul la Medicină Militară promovat de Armata Română drept un exemplu de voință: „Am... Libertatea.ro
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare HelloTaste.ro
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro și ce a găsit prin pădure
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro și ce a găsit prin pădure Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Incendiile „tip Pantelimon”, risc major pentru sănătate chiar și după două zile
Incendiile „tip Pantelimon”, risc major pentru sănătate chiar și după două zile Jurnalul
wall-street.ro: Horațiu Potra, mâna dreaptă a lui Georgescu, reținut în Dubai
wall-street.ro: Horațiu Potra, mâna dreaptă a lui Georgescu, reținut în Dubai Kudika
Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea
Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro ProSport
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil”
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil” Gandul
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit:... CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Cine este Xania Monet, artista cu voce senzuală și look irezistibil, care a semnat un contract de milioane?
Cine este Xania Monet, artista cu voce senzuală și look irezistibil, care a semnat un contract de milioane? ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x