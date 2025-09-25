Cauzele sforăitului în timpul sarcinii și ce trebuie să faci în această privință

Sarcina aduce cu ea multe schimbări, unele la care te aștepți, iar altele care te iau prin surprindere. Un astfel de „invitat nepoftit” poate fi sforăitul. Dacă ai observat că începi să sforăi în timpul nopții, deși nu ai avut niciodată această problemă înainte, să știi că nu e ceva ieșit din comun în rândul gravidelor. Dar care sunt cauzele sforăitului în timpul sarcinii și ce poți face pentru a-l gestiona, află din rândurile de mai jos.

Multe femei descoperă că încep să sforăie odată ce sarcina avansează, chiar dacă nu au mai avut această problemă până atunci.

Sforăitul în timpul sarcinii afectează aproximativ 25-30% dintre femei, mai ales în ultimul trimestru. Această creștere a frecvenței sforăitului este cauzată de modificările hormonale care duc la congestie nazală și de creșterea în greutate, care poate exercita presiune asupra căilor respiratorii.

Studiile au arătat că femeile care sforăie în timpul sarcinii au un risc crescut de a dezvolta hipertensiune arterială gestațională sau preeclampsie. De asemenea, sforăitul sever poate fi asociat cu un risc crescut de naștere prematură sau greutate mică la naștere.

Cauzele sforăitului în timpul sarcinii

Sforăitul este destul de frecvent în sarcină, și asta dintr-un motiv simplu: corpul tău trece prin schimbări majore. Iată câteva dintre cele mai frecvente cauze ale sforăitului în această perioadă:

Creșterea nivelului de hormoni

Sarcina aduce o creștere semnificativă a nivelului de estrogen și progesteron. Acești hormoni sunt responsabili pentru multe dintre modificările din corpul tău. Estrogenul, în special, poate provoca inflamarea membranelor nazale, ceea ce duce la congestie nazală. Când ai nasul înfundat, respiri mai mult pe gură. Drept urmare, poți începe să sforăi.

Creșterea în greutate, una din cauzele sforăitului în timpul sarcinii

Pe măsură ce sarcina progresează, e normal să iei în greutate. Însă, acumularea de grăsime în jurul gâtului poate îngreuna respirația în timpul somnului. Aceasta pune presiune pe căile respiratorii, îngustându-le, ceea ce poate provoca sforăitul. Este un motiv frecvent pentru care femeile care nu au sforăit niciodată înainte de sarcină pot începe să facă acest lucru acum.

Congestia nazală și retenția de lichide

În timpul sarcinii, corpul tău reține mai multe lichide, iar acest lucru poate duce la inflamația țesuturilor nazale și la congestie. De asemenea, presiunea exercitată de uterul în creștere asupra organelor interne poate contribui la retenția de lichide. Acest tip de congestie face ca respirația să fie mai dificilă și favorizează apariția sforăitului.

Preeclampsia, printre cauzele sforăitului în timpul sarcinii

În unele cazuri, sforăitul poate fi un semn de preeclampsie, o afecțiune gravă care implică hipertensiunea arterială și afectează rinichii și alte organe. Dacă sforăitul tău este brusc și este însoțit de alte simptome, precum umflarea extremă a mâinilor și picioarelor, dureri de cap severe sau tulburări de vedere, ar trebui să discuți cu medicul tău de urgență.

Este sforăitul un motiv de îngrijorare?

În majoritatea cazurilor, sforăitul în timpul sarcinii nu este periculos, dar poate să fie un inconvenient pentru tine sau pentru partenerul tău. Totuși, sforăitul constant sau sever poate semnala o problemă mai gravă, precum apneea obstructivă de somn. Aceasta este o afecțiune în care respirația ta se oprește temporar în timpul somnului și poate duce la lipsa de oxigen pentru tine și bebelușul tău.

Dacă te trezești frecvent în timpul nopții, dacă te simți foarte obosită dimineața sau dacă partenerul tău observă că ai pauze de respirație în timpul somnului, ar trebui să discuți cu medicul. În cazuri rare, medicul poate recomanda monitorizarea somnului sau alte teste pentru a evalua situația.

Cauzele sforăitului în timpul sarcinii: ce poți face pentru a reduce sforăitul în sarcină?

Deși sforăitul poate fi incomod, există câteva lucruri simple pe care le poți încerca pentru a-l diminua:

dormi pe o parte. Când dormi pe spate, greutatea uterului poate pune presiune suplimentară pe căile respiratorii, agravând sforăitul. Încearcă să dormi pe partea stângă. Această poziție este, de asemenea, benefică pentru circulație și ajută la reducerea presiunii asupra organelor interne. Folosește o pernă de corp sau o pernă de sarcină pentru a te ajuta să menții această poziție confortabilă.

Când dormi pe spate, greutatea uterului poate pune presiune suplimentară pe căile respiratorii, agravând sforăitul. Încearcă să dormi pe partea stângă. Această poziție este, de asemenea, benefică pentru circulație și ajută la reducerea presiunii asupra organelor interne. Folosește o pernă de corp sau o pernă de sarcină pentru a te ajuta să menții această poziție confortabilă. dormi cu capul ușor ridicat. O pernă mai înaltă sau o poziționare mai ridicată a capului poate ajuta la deschiderea căilor respiratorii și la reducerea sforăitului. Asigură-te că nu te ridici prea mult, deoarece acest lucru îți poate provoca dureri de gât sau disconfort. Încearcă să găsești o poziție în care să respiri mai ușor, dar să rămâi confortabilă.

O pernă mai înaltă sau o poziționare mai ridicată a capului poate ajuta la deschiderea căilor respiratorii și la reducerea sforăitului. Asigură-te că nu te ridici prea mult, deoarece acest lucru îți poate provoca dureri de gât sau disconfort. Încearcă să găsești o poziție în care să respiri mai ușor, dar să rămâi confortabilă. bea suficientă apă . Deshidratarea poate îngroșa secrețiile din nas și gât, ceea ce îngreunează respirația. Asigură-te că bei suficiente lichide pe parcursul zilei, mai ales apă, pentru a preveni congestia și uscarea căilor respiratorii.

. Deshidratarea poate îngroșa secrețiile din nas și gât, ceea ce îngreunează respirația. Asigură-te că bei suficiente lichide pe parcursul zilei, mai ales apă, pentru a preveni congestia și uscarea căilor respiratorii. folosește un umidificator. Dacă aerul din dormitor este uscat, acesta poate irita căile respiratorii și poate agrava sforăitul. Un umidificator te poate ajuta să păstrezi aerul din cameră umed.

Dacă aerul din dormitor este uscat, acesta poate irita căile respiratorii și poate agrava sforăitul. Un umidificator te poate ajuta să păstrezi aerul din cameră umed. tratează congestia nazală. Dacă ai nasul înfundat, poți încerca să folosești spray-uri saline pentru a-ți curăța nasul. Sau benzi nazale pentru a deschide căile respiratorii.

