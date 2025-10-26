Antena Căutare
Ce ceaiuri sunt sigure de băut în timpul sarcinii?

În timpul sarcinii, multe viitoare mame se întreabă ce ceaiuri sunt sigure și care ar trebui evitate. Descoperă ce recomandă specialiștii, care sunt plantele benefice, dar și ce riscuri pot aduce unele infuzii.

Lavinia Peter
Publicat: Duminica, 26 Octombrie 2025, 10:01 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 14:05
Gravidă stă pe canapea și bea un ceai. Ce ceaiuri sunt sigure de băut în timpul sarcinii? | Shutterstock

Ceaiul poate fi o sursă de liniște și hidratare în timpul sarcinii, dar nu toate plantele sunt recomandate în această perioadă delicată. Unele au efect calmant și sprijină digestia, altele pot stimula contracțiile sau afecta sarcina. De aceea, este important să știi care ceaiuri sunt sigure și cum să le consumi responsabil.

Sarcina este o perioadă plină de întrebări și griji, iar alimentația ocupă un loc central în preocupările tale. Dacă înainte îți începeai ziua cu o cană de ceai verde sau de mentă fără să te gândești prea mult, acum te întrebi dacă aceste obiceiuri sunt potrivite pentru copilul tău. Conform American Pregnancy Association, anumite plante medicinale pot fi benefice, în timp ce altele sunt contraindicate, mai ales în primul trimestru. Hidratarea rămâne prioritară, iar ceaiurile din plante pot fi o opțiune bună, atâta timp cât alegi variante sigure și le consumi moderat.

De ce trebuie să fii atentă la ce fel de ceaiuri consumi în sarcină

Nu toate plantele au același efect asupra organismului. Unele infuzii pot sprijini digestia, pot calma grețurile sau pot induce relaxarea, în timp ce altele au proprietăți stimulante sau chiar pot provoca contracții uterine. De exemplu, ceaiul de sunătoare poate interacționa cu tratamentele medicamentoase, iar cel de salvie conține tujonă, o substanță considerată nesigură în sarcină.

Studiile publicate în BMC Complementary Medicine and Therapies arată că până la 40% dintre femeile însărcinate consumă ceaiuri din plante, însă doar jumătate dintre ele discută acest lucru cu medicul. De aceea, informarea și prudența sunt esențiale.

Ceaiuri considerate sigure în sarcină

Potrivit specialiștilor, există câteva ceaiuri considerate a fi sigure de consumat în timpul sarcinii.

Ceaiul de ghimbir

Cunoscut pentru efectele sale antiemetice, ceaiul de ghimbir poate reduce grețurile matinale, simptom cu care se confruntă până la 70% dintre femeile însărcinate, conform American Journal of Obstetrics and Gynecology. Consumul recomandat este de maximum 1 gram de ghimbir pe zi, sub formă de infuzie sau adăugat în apă caldă.

Ceaiul de mușețel (în cantitate moderată)

Mușețelul are efect calmant, reduce stresul și poate ameliora tulburările digestive. Totuși, studiile privind siguranța lui în sarcină sunt limitate, așa că se recomandă consumul ocazional, nu zilnic, și întotdeauna în cantități mici.

Ceaiul de mentă

Menta este benefică pentru digestie și reduce balonarea, un simptom des întâlnit în sarcină. Un studiu din Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research arată că inhalarea uleiului de mentă reduce grețurile, iar ceaiul poate avea un efect similar. Este important, însă, să nu exagerezi, pentru că dozele mari pot irita stomacul.

Ceaiul de frunze de zmeur (în trimestrul al treilea)

Frunzele de zmeur roșu sunt cunoscute pentru efectul lor de tonifiere a uterului și pregătire a organismului pentru naștere. British Journal of Obstetrics and Gynaecology menționează că acest ceai poate reduce durata travaliului, dar este recomandat abia din trimestrul al treilea, niciodată la începutul sarcinii.

Ceaiul roșu (rooibos)

Fără cofeină și bogat în antioxidanți, ceaiul roșu este considerat sigur în sarcină. Acesta ajută digestia și are un gust plăcut, fiind o alternativă bună la ceaiurile clasice.

Ceaiuri care trebuie consumate cu precauție

Ceaiul verde și negru conțin cofeină, iar dozele mari pot crește riscul de avort spontan sau de a avea copilul o greutate mică la naștere. American College of Obstetricians and Gynecologists recomandă limitarea consumului total de cofeină (din cafea, ceai, ciocolată) la maximum 200 mg pe zi.

Ceaiul de mușețel (consumat frecvent), deși are beneficii, poate provoca reacții alergice și poate avea efecte nedorite asupra circulației.

Ceaiul de lemn dulce poate influența tensiunea arterială și echilibrul hormonal.

Ceaiuri interzise în timpul sarcinii

Există plante care pot fi periculoase pentru mamă și copil, fiind contraindicate în sarcină:

  • ceaiul de salvie care conține tujonă, substanță asociată cu risc de contracții uterine și avort spontan.
  • ceaiul de pelin are efecte toxice asupra ficatului și poate stimula uterul.
  • ceaiul de cimbru în doze mari poate intensifica contracțiile.
  • ceaiul de sunătoare poate interacționa cu medicamentele și influențează nivelurile hormonale.

Lista nu este completă, de aceea este important să întrebi medicul sau moașa înainte de a consuma plante medicinale.

Sfaturi pentru consumul de ceai în sarcină

Alege ceaiuri din surse sigure, etichetate clar și fără adaosuri artificiale. De asemenea, evită amestecurile de plante necunoscute și asigură-te că nu bei mai mult de 2–3 căni pe zi din ceaiurile considerate sigure.

Pe perioada sarcinii, ar fi indicat să consumi infuzii slabe, nu concentrate, și musai să discuții cu medicul despre acestea.

Ce alternative ai la ceaiurile nesigure

Dacă îți dorești o băutură caldă și reconfortantă, dar vrei să eviți riscurile, poți încerca:

  • apă caldă cu felii de lămâie sau ghimbir;
  • infuzii de fructe deshidratate fără cofeină;
  • lapte cald cu scorțișoară (în cantități mici, ocazional);
  • rooibos simplu sau aromatizat natural.

