Cele mai grave 9 greșeli pe care le poți face ca părinte

Când devii părinte, nu primești și un manual cu ce ai de făcut, motiv pentru care, vei face și greșeli. Totuși, unele obiceiuri aparent banale pot afecta dezvoltarea copiilor pe termen lung. Descoperă cele mai frecvente 9 greșeli pe care părinții le fac și cum le poți evita.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 09:01 | Actualizat Luni, 08 Septembrie 2025, 10:53
Mama ridică copilul în brațe. Cele mai grave 9 greșeli pe care le poți face ca părinte | Shutterstock

Oricât de mult ne-am strădui să fim părinți buni, greșelile fac parte din călătoria noastră. Important este să le recunoaștem și să învățăm din ele, pentru că unele decizii, chiar și bine intenționate, pot avea consecințe asupra dezvoltării emoționale și psihologice a copiilor.

Parentingul este un drum plin de provocări. Îți dorești ce este mai bun pentru copilul tău, dar uneori intențiile bune se pot transforma în capcane. Fie că este vorba de a-i proteja prea mult, de a-i oferi prea multe opțiuni sau, dimpotrivă, de a nu le da deloc libertate, aceste greșeli pot lăsa urme adânci în modul în care copilul își formează stima de sine, autonomia și relațiile cu ceilalți.

În continuare vei descoperi cele mai grave 9 greșeli pe care le fac părinții și sfaturi practice de la specialiștii yourtango.com pentru a le evita.

Te neglijezi complet după ce devii mamă

Mulți părinți își dedică tot timpul și energia copilului, uitând complet de nevoile lor. Însă un părinte epuizat și frustrat nu poate fi prezent emoțional pentru copil. Îngrijirea de sine nu este egoism, ci o condiție pentru a putea oferi iubire și sprijin autentic.

Ce poți face: acordă-ți timp pentru odihnă, hobby-uri și relaxare. Un părinte echilibrat este cel mai bun model pentru copilul său.

Ești convinsă că un copil trebuie să fie mereu fericit

Unii părinți se simt vinovați când copilul lor este trist, supărat sau frustrat și fac tot ce le stă în putință să elimine emoțiile negative. Însă acestea fac parte din viață și îl ajută pe copil să dezvolte reziliență.

Ce poți face: validează emoțiile copilului și arată-i că este normal să se simtă uneori trist sau furios. Sprijinul tău contează mai mult decât soluția imediată.

Crezi că inteligența, talentul sau performanța îl vor „salva”

Mulți părinți cred că dacă un copil este foarte inteligent, talentat sau bun la sport, asta îi va garanta succesul și fericirea. Realitatea este că aceste calități nu sunt suficiente fără abilități emoționale, perseverență și echilibru.

Ce poți face: încurajează nu doar performanța, ci și efortul, răbdarea și empatia. Aceste calități sunt cheia reușitei pe termen lung.

Consideri că plictiseala este ceva rău

„Se plictisește, deci trebuie să îi găsesc imediat o activitate”. Acesta este un gând familiar multor părinți. Însă plictiseala stimulează imaginația și creativitatea. Copiii au nevoie de timp liber pentru a învăța să se joace singuri și să-și dezvolte resursele interioare.

Ce poți face: lasă copilul să experimenteze plictiseala și să găsească singur soluții. Vei fi surprins cât de inventiv poate deveni.

Îți protejezi copilul de consecințele naturale

Din dorința de a nu-l face să sufere, părinții intervin constant pentru a-l salva. Însă evitarea consecințelor naturale îl privează de lecții importante. Un copil care nu învață că faptele au urmări va avea dificultăți în a-și asuma responsabilitatea.

Ce poți face: lasă-l să experimenteze consecințe adaptate vârstei, cum ar fi să meargă cu ghetele ude dacă a refuzat să încalțe cizmele. Lecția va fi mult mai eficientă decât orice predică.

Găsești scuze pentru comportamentul copilului

„E obosit”, „E doar un copil”, „Nu a vrut să supere pe nimeni”. Aceste scuze repetate pot încuraja comportamente nesănătoase. Copilul trebuie să înțeleagă limitele și să își asume acțiunile.

Ce poți face: fii înțelegătoare, dar consecventă. Explică de ce un comportament nu este acceptabil și ce alternative are.

Nu-i permiți copilului să îndeplinească sarcini potrivite vârstei

Din dorința de a-l proteja sau de a face lucrurile mai repede, mulți părinți nu îi lasă pe copii să participe la activități zilnice. Însă responsabilitățile simple îi ajută să devină independenți și încrezători.

Ce poți face: oferă-i sarcini adecvate vârstei, precum strânsul jucăriilor, pusul mesei sau ajutorul la cumpărături.

Îi oferi prea multe opțiuni sau nu-i oferi deloc

Un copil copleșit de prea multe alegeri devine anxios, iar unul care nu are deloc opțiuni se simte lipsit de control. Echilibrul este esențial pentru dezvoltarea încrederii și a autonomiei.

Ce poți face: oferă-i alegeri limitate și clare: „Vrei tricoul albastru sau pe cel verde?”, „Vrei să citești acum sau după cină?”.

Îl răsfeți prea mult

A-i cumpăra prea multe jucării, a-i oferi dulciuri nelimitat sau a evita orice limită nu înseamnă iubire. Ci îi transmite copilului mesajul că totul i se cuvine. Acest tipar duce la frustrări și dificultăți de adaptare în viața adultă.

Ce poți face: arată-i că iubirea nu se măsoară în obiecte, ci în atenția și timpul petrecut împreună. Limitele sănătoase îl vor ajuta să aprecieze ceea ce are.

A fi părinte înseamnă să înveți continuu, să greșești și să corectezi. Cele 9 greșeli prezentate nu sunt capete de acuzare, ci puncte de reflecție. Recunoașterea lor și ajustarea comportamentului pot face diferența între un copil crescut cu teamă sau nesiguranță și un copil crescut cu echilibru și încredere.

