Cum îți înveți copilul să împartă cu alții

Împărțitul jucăriilor și al lucrurilor personale este o provocare pentru mulți copii mici. Află de ce micuții se luptă cu ideea de a împărți, la ce vârstă încep să înțeleagă conceptul și cum îi poți învăța, prin pași simpli și empatici, să devină generoși și să coopereze cu ceilalți.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 09:35 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 10:19
Doi copii împart un măr. Cum îți înveți copilul să împartă cu alții | Shutterstock

Îți sună cunoscut? Copilul tău primește o vizită, iar primul instinct este să ascundă jucăria preferată sau să refuze categoric să o lase pe mâna altcuiva. Nu e un semn de egoism, ci un pas normal în dezvoltarea lui.

Pentru adulți, a împărți pare ceva natural, deoarece știm că prietenia și cooperarea se construiesc pe generozitate. Dar pentru un copil mic, ideea că altcineva se joacă cu mașinuța lui preferată poate părea un adevărat „dezastru”. Împărțitul nu este un reflex înnăscut, ci o abilitate care se formează treptat, odată cu dezvoltarea emoțională și cognitivă. Psihologii spun că a învăța să împartă este un proces care are nevoie de răbdare, modelare și exercițiu constant.

De ce le este greu copiilor mici să împartă

Atunci când un copil mic refuză să dea jucăria lui altcuiva, nu o face din egoism, ci dintr-o nevoie firească de siguranță și apartenență:

  • sentimentul de posesie. În jurul vârstei de 1-3 ani, copiii abia încep să înțeleagă ce înseamnă „al meu”. Jucăriile sunt extensia personalității lor și simboluri ale controlului asupra lumii.
  • frica de pierdere. Micuțul se teme că, dacă oferă jucăria, nu o va primi înapoi. Această teamă e alimentată de lipsa experienței și a încrederii.
  • dezvoltarea cognitivă. Copiii mici gândesc egocentric, adică lumea se învârte în jurul lor. Nu înțeleg încă pe deplin perspectiva celuilalt sau ideea de reciprocitate.
  • dorința de confort. Jucăria preferată oferă siguranță emoțională, iar renunțarea la ea chiar și temporar poate provoca anxietate.

Pe scurt, refuzul de a împărți nu este o problemă de caracter, ci o etapă firească de dezvoltare.

Când învață copiii să împartă?

Învățarea generozității nu se produce peste noapte. Ea vine treptat, odată cu dezvoltarea empatiei și a capacității de a înțelege nevoile altora.

La 1-2 ani

Copilul este foarte atașat de obiectele sale și refuză adesea să le ofere. Nu trebuie forțat, ci ghidat cu blândețe.

La 3-4 ani

Încep să apară primele semne de cooperare. Copilul poate fi convins să împartă pentru scurt timp, mai ales dacă primește ceva în schimb sau dacă adulții îi arată cum.

La 4-5 ani

Empatia se dezvoltă mai puternic. Copiii încep să înțeleagă că a împărți aduce bucurie și creează prietenii. În această etapă, exemplele și poveștile au un impact foarte mare.

La 6 ani și peste

Împărțitul devine un comportament mai stabil. Copiii pot înțelege concepte precum echitatea și reciprocitatea și sunt mai dispuși să coopereze în grupuri.

Important de reținut: fiecare copil are propriul ritm. Compararea cu alții poate crea frustrări inutile.

Cum să îți înveți copilul să împartă

A învăța să împartă nu înseamnă doar a da o jucărie, ci și a cultiva valori precum empatia, respectul și generozitatea. Iată câteva metode practice:

Modelează-i comportamentul

Copiii învață mai mult din ceea ce văd decât din ceea ce aud. Arată-i că tu împărți cu ceilalți, fie că e vorba de o prăjitură, o carte sau timpul tău. Spune cu voce tare: „Îmi place să împart cu tine.”

Laudă-i gesturile de generozitate

Când copilul tău face un mic efort să împartă, apreciază-l imediat. Laudele îi întăresc dorința de a repeta comportamentul.

Învață-l prin joc

Organizează jocuri de rol: tu ești copilul care cere jucăria, iar el decide dacă o împarte. Povestește despre personaje care învață să fie generoase și discutați despre cum se simt ceilalți.

Oferă-i alternative

Dacă un obiect este foarte important pentru copil, nu îl forța să-l împartă. Spune-i: „Poți alege altă jucărie pe care să o dai prietenului tău.” Astfel, se simte respectat și are control asupra deciziei.

Stabilește așteptări clare

Înainte de vizitele altor copii, explică-i: „Astăzi vom avea musafiri. Unele jucării le putem împărți, dar pe cele foarte dragi le poți pune deoparte.” Această pregătire reduce conflictele.

Creează contexte de cooperare

Înscrie-l la activități de grup, precum sporturi de echipă, ateliere creative sau jocuri educative. Astfel, va învăța natural că succesul vine prin colaborare și împărțire.

Evită pedepsele

Nu certa copilul dacă refuză să împartă. Amenințările sau etichetele de tipul „Ești egoist” îi vor crea doar resentimente. În schimb, explică-i calm consecințele pozitive ale generozității.

Ai răbdare

Învățarea vine în timp. Fiecare pas mic contează, iar consistența este cheia. Cu răbdare și blândețe, copilul va descoperi plăcerea de a dărui.

Împărțitul nu este un comportament înnăscut, ci o abilitate care se dezvoltă treptat, odată cu maturizarea emoțională și socială. Copiii mici refuză să împartă nu din egoism, ci pentru că se află într-o etapă firească a dezvoltării.

