Antena Căutare
Home Lifestyle Family Cum să-ți adormi rapid bebelușul. Sfaturi de la specialiști

Cum să-ți adormi rapid bebelușul. Sfaturi de la specialiști

Somnul bebelușului este important pentru dezvoltarea lui sănătoasă, dar și pentru echilibrul tău ca mamă. Află sfaturi validate de specialiști despre cum să îți adormi rapid copilul, ce metode sunt susținute de studii internaționale și ce obiceiuri simple poți integra în rutina de seară.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 09:01 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 14:00
Bebeluș doarme pe picioarele mamei. Cum să-ți adormi rapid bebelușul. Sfaturi de la specialiști | Shutterstock

Fiecare mamă știe cât de greu poate fi uneori să îți adormi copilul, mai ales atunci când este agitat, are colici sau pur și simplu refuză să doarmă, deși este vizibil obosit. Vestea bună este că există soluții simple, validate de pediatri și psihologi, care te pot ajuta să creezi o rutină de somn eficientă și să îi oferi bebelușului tău odihna de care are nevoie.

Somnul este la fel de important pentru bebeluși ca hrana și îngrijirea zilnică, pentru că în timpul odihnei corpul lor crește, sistemul nervos se dezvoltă și creierul procesează informațiile acumulate pe parcursul zilei.

Studiile publicate de American Academy of Pediatrics arată că un nou-născut doarme între 14 și 17 ore pe zi, însă aceste ore sunt fragmentate în reprize scurte, iar pentru tine, ca mamă, acest lucru poate fi extrem de obositor. Odată ce înțelegi mecanismele somnului la bebeluși și aplici recomandările specialiștilor, vei reuși să creezi un mediu sigur și liniștit care să îl ajute să adoarmă mai repede și să se odihnească mai bine.

De ce este important somnul pentru bebeluși

Articolul continuă după reclamă

Somnul nu este doar o pauză de la activitate, ci un proces biologic vital pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului tău. Potrivit National Sleep Foundation, în timpul somnului profund se secretă hormonul de creștere, iar creierul consolidează amintirile și formează conexiuni neuronale esențiale pentru învățare. Bebelușii care dorm suficient au o capacitate mai bună de reglare emoțională, plâng mai puțin și se dezvoltă mai armonios, atât din punct de vedere fizic, cât și cognitiv.

Pe de altă parte, lipsa somnului poate duce la iritabilitate, dificultăți de hrănire și chiar la întârzieri în dezvoltarea limbajului sau a abilităților motorii, conform unui studiu publicat în Sleep Medicine Reviews.

Cum să creezi o rutină de seară eficientă

Rutina este unul dintre cele mai importante elemente pentru ca un bebeluș să adoarmă repede și să doarmă mai bine. Specialiștii recomandă ca ritualul de seară să înceapă aproximativ la aceeași oră, pentru ca organismul copilului să se obișnuiască cu un ritm previzibil.

O baie călduță, un masaj blând, o poveste spusă pe un ton liniștit sau un cântecel de leagăn pot semnala creierului copilului că urmează somnul. Un studiu realizat de Sleep Health Journal în 2017 a arătat că bebelușii care beneficiază de o rutină consecventă de seară adorm cu 30% mai repede și se trezesc mai rar pe parcursul nopții.

Importanța mediului de somn

Camera în care doarme bebelușul joacă un rol important în calitatea somnului. Pediatrii recomandă ca temperatura să fie între 20 și 22 de grade Celsius, iar aerul să fie bine ventilat. Luminile trebuie să fie difuze, iar zgomotele reduse la minimum.

Un studiu publicat în Journal of Pediatrics a arătat că bebelușii adormiți într-un mediu liniștit și semi-întunecat intră mai repede în faza de somn profund și se trezesc mai rar. De asemenea, folosirea unui zgomot alb (white noise) poate fi de ajutor, pentru că reproduce sunetele constante din uter și creează un sentiment de siguranță.

CITEȘTE ȘI: 6 greșeli frecvente care pot determina copilul să se trezească noaptea

Tehnici validate pentru a adormi mai repede copilul

  • Înfășatul (swaddling): mai ales în primele luni, îi oferă bebelușului senzația de siguranță și reduce reflexele bruște care îl pot trezi.
  • Legănatul ușor: mișcările line imită ritmul resimțit în uter și induc relaxare.
  • Hrănirea înainte de culcare: un bebeluș cu stomacul plin va adormi mai repede și va dormi mai bine.
  • Contactul piele pe piele: cercetările arată că apropierea fizică scade nivelul de cortizol (hormonul stresului) și induce somnolența.

Un studiu japonez publicat în Current Biology în 2022 a arătat că bebelușii adormiți în brațele mamei după cinci minute de mers și alte opt minute de stat liniștiți în brațe au adormit în 100% dintre cazuri și au avut un somn mai stabil.

Somnul și alăptarea

Dacă îți alăptezi copilul, probabil ai observat că el adoarme de multe ori la sân. Este un comportament normal, explicat prin faptul că laptele matern conține triptofan, un aminoacid care stimulează producția de serotonină și melatonină, hormoni implicați în reglarea somnului.

Un studiu publicat în Nutrients Journal în 2019 a arătat că bebelușii alăptați au un ritm circadian mai bine reglat și adorm mai ușor decât cei hrăniți exclusiv cu formulă, cel puțin în primele luni de viață.

Rolul tău ca mamă în ora de culcare

Bebelușul simte emoțiile tale, iar starea ta de liniște se transmite și lui. Dacă ești tensionată sau nerăbdătoare, copilul poate deveni agitat și va adormi mai greu. De aceea, specialiștii recomandă ca rutina de seară să fie și pentru tine un moment de relaxare, în care să respiri adânc, să te deconectezi de la griji și să te conectezi cu micuțul tău.

CITEȘTE ȘI: Cum ar trebui îmbrăcați copiii în timpul somnului, potrivit celor mai recente studii​

(P) Biscuiții pentru bebeluși: beneficii și sfaturi pentru o alimentație echilibrat... Iată ce se întâmplă exact în timpul unei operații de cezariana și cât durează...
Înapoi la Homepage
AS.ro În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte În ce INVESTEŞTE Ion Ţiriac câteva sute de milioane de euro. Construcţia GIGANT pe care o plănuieşte
Observatornews.ro Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
(P) Biscuiții pentru bebeluși: beneficii și sfaturi pentru o alimentație echilibrat
(P) Biscuiții pentru bebeluși: beneficii și sfaturi pentru o alimentație echilibrat
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor Catine.ro
10 dileme de disciplină la copii și soluțiile experților
10 dileme de disciplină la copii și soluțiile experților
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații să preia complet controlul în interiorul coaliției?
De ce s-a răzgândit PSD în privința datei alegerilor de la București. Au reușit social- democrații... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede HelloTaste.ro
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid
SALROM răspunde Guvernului cu dovezi și ignoră raportul Corpului de Control pentru Salina Praid Jurnalul
Fostul soț al lui Jennifer Lopez o acuză de infidelitate: Lumea trebuie să știe că tu ești problema...
Fostul soț al lui Jennifer Lopez o acuză de infidelitate: Lumea trebuie să știe că tu ești problema... Kudika
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă oficial. Ce afecțiuni apar acum pe listă
Lista bolilor pentru care șoferii și pasagerii sunt scutiți de la purtarea centurii de siguranță, extinsă... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor:
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate" Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt
Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt Gandul
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă... CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani
Eminem este din nou îndrăgostit! Cu cine se iubește rapperul la 53 de ani ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x