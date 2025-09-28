Somnul liniștit al bebelușului este visul oricărui părinte, însă unele obiceiuri aparent inofensive pot duce la treziri repetate în timpul nopții. Descoperă cele mai frecvente 6 greșeli care tulbură odihna copilului și învață cum să creezi o rutină de somn sănătoasă pentru întreaga familie.

Dacă micuțul tău se trezește frecvent noaptea și tu cauți cu disperare explicații, să știi că nu ești singurul părinte în această situație. Uneori, problema nu este copilul în sine, ci câteva greșeli pe care le facem fără să ne dăm seama. Vestea bună este că, odată corectate, somnul celor mici devine mai liniștit și mai previzibil.

Pentru mulți părinți, somnul copilului devine una dintre cele mai mari provocări din primii ani de viață. Orele târzii, trezirile dese și nopțile nedormite pot aduce oboseală și frustrare, iar uneori pare că nu există o soluție simplă. Adevărul este că, în cele mai multe cazuri, micuții nu se trezesc fără motiv, ci din cauza unor obiceiuri pe care, fără să ne dăm seama, le încurajăm zi de zi. Vestea bună este că aceste situații pot fi corectate. În rândurile de mai jos găsești 6 greșeli frecvente care pot determina copilul să se trezească noaptea și ce poți face pentru a reda liniștea somnului întregii familii.

6 greșeli frecvente care pot determina copilul să se trezească noaptea

Nina Chitnis, consultant în somn la SayHello2Sleep, îi ajută pe părinți să descopere metode simple prin care bebelușii lor să doarmă mai bine. Ea explică pentru huffingtonpost.co.uk și care sunt acele lucruri pe care, uneori fără să ne dăm seama, le facem și care pot duce la trezirile repetate ale copilului pe timpul nopții.

Articolul continuă după reclamă

Îl ajuți să adoarmă și după vârsta de 6 luni

În primele luni de viață este firesc ca bebelușul să aibă nevoie de ajutor pentru a adormi. Legănatul, alăptatul sau adormirea în brațe sunt modalități prin care părinții îi oferă siguranță și confort. Totuși, după vârsta de 6 luni, dacă aceste metode rămân singurele moduri prin care copilul poate adormi, ele se pot transforma într-un „sprijin de somn” greu de depășit.

Asta înseamnă că, atunci când se trezește noaptea, copilul nu reușește să adoarmă singur și are nevoie de același ritual pentru a adormi din nou. Soluția nu este să renunți brusc la tot, ci să îl ajuți treptat să învețe să adoarmă și singur, în patul lui, cu blândețe și consecvență.

Nu-i oferi un interval suficient în care să se pregătească de somn

O altă greșeală des întâlnită este dorința de a grăbi lucrurile. Mulți părinți încearcă să adoarmă copilul imediat ce acesta pare obosit, fără a-i oferi un moment de liniște și autonomie. Alteori, intervin constant, legănându-l sau mângâindu-l, fără să îi lase spațiu să își găsească singur ritmul.

Bebelușii au nevoie să învețe cum să facă trecerea de la starea de veghe la cea de somn. Dacă tot timpul cineva intervine, acest proces devine mai dificil. Observă semnalele de oboseală și creează un mediu liniștit, dar lasă-l și pe el să încerce singur să adoarmă.

CITEȘTE ȘI: Lipsa somnului la copii și părinți: Consecințe nevăzute asupra sănătății mentale

Nu știi care sunt intervalele corecte de veghe

Fiecare copil are un ritm propriu, însă există așa-numitele „wake windows”, adică intervale de timp în care cel mic poate sta treaz fără să devină suprasolicitat. Dacă aceste ferestre sunt depășite, copilul ajunge fie prea obosit, fie insuficient obosit, iar somnul devine agitat.

De exemplu, un bebeluș de 6 luni poate sta treaz aproximativ două ore între somnuri. Dacă trece mult peste acest interval, poate adormi greu și se va trezi mai des. De aceea, este important să urmărești semnele copilului: frecarea ochilor, căscatul, pierderea interesului pentru joc. Acestea sunt semnalele clare că e momentul pentru somn.

Are parte de un mediu stimulativ înainte de culcare

Un alt factor care sabotează somnul este stimularea excesivă chiar înainte de culcare. Aprinderea luminilor puternice, zgomotele, televizorul sau joaca agitată transmit copilului semnalul că e timpul să fie activ, nu să se relaxeze.

Un mediu calm și previzibil este cheia unui somn liniștit. Încearcă să creezi o rutină clară de seară: lumini difuze, o baie caldă, o poveste sau un cântec liniștit. Această tranziție blândă îi spune copilului că ziua s-a încheiat și că urmează odihna.

Doarme prea mult în timpul zilei

Deși pare paradoxal, prea mult somn pe parcursul zilei poate duce la treziri dese noaptea. Fiecare copil are o anumită nevoie de somn în funcție de vârstă, iar dacă depășește aceste ore în timpul zilei, este posibil să nu doarmă bine noaptea.

De exemplu, un bebeluș de 9 luni are nevoie, în medie, de 14 ore de somn în 24 de ore, dintre care aproximativ 11 noaptea și restul în timpul zilei. Dacă ziua doarme prea mult, corpul lui nu va mai avea nevoie de odihnă noaptea.

Nu este vorba de a-i limita somnul cu forța, ci de a găsi un echilibru potrivit, adaptat vârstei și nevoilor lui.

Nu are o rutină clară

Un alt motiv pentru care copiii se trezesc des noaptea este lipsa unei rutine clare de somn. Dacă într-o seară adoarme la sân, în alta legănat, iar în alta în pătuț, copilul primește mesaje contradictorii și nu înțelege care este momentul real de somn.

CITEȘTE ȘI: Cum ar trebui îmbrăcați copiii în timpul somnului, potrivit celor mai recente studii​

Consecvența nu înseamnă rigiditate, ci repetarea unor pași similari în fiecare seară: schimbarea în pijamale, stingerea luminilor, cântecelul preferat. În timp, aceste repere devin semnale de siguranță pentru copil și îl ajută să adoarmă mai ușor și să se trezească mai rar.