(P) De ce îmi aleg mereu parteneri care mă rănesc, chiar și când jur că nu mai repet greșeala?

Este frustrant și confuz să te regăsești mereu în relații care aduc durere. Mulți oameni se întreabă de ce tiparele se repetă, chiar și atunci când intențiile sunt bune.

Psihologia relațiilor oferă răspunsuri clare, dar deseori trebuie să privim dincolo de aparențe pentru a înțelege ce se întâmplă cu adevărat în alegerile noastre amoroase.

Tiparele subconștiente care influențează alegerile

De multe ori, oamenii se simt atrași de parteneri care reflectă traumele sau nesiguranțele lor din trecut. Aceasta nu înseamnă că îți dorești răul, ci că mintea ta recunoaște familiaritatea. Asa cum ne invata si cei de la Psychology Today in articolele sale despre relatii, experiențele din copilărie și relațiile timpurii pot modela subconștientul și te fac să repeți aceleași alegeri, chiar dacă juri că nu vei mai face greșeala. Psihoterapeuti de exceptie intalniti pe platforma PLESO subliniază că recunoașterea acestor tipare este primul pas pentru a rupe cercul vicios. Uneori, nu te prinzi că te simți confortabil într-o dinamică care este de fapt nesănătoasă.

Rolul stimei de sine în alegerea partenerului

Articolul continuă după reclamă

Stima de sine joacă un rol crucial în selectarea partenerilor. Persoanele cu o stimă de sine scăzută sunt mai predispuse să tolereze comportamente dăunătoare. Dacă nu te simți valoros, poți fi atras de persoane care te tratează similar cu modul în care te-ai tratat singur în trecut.

Ședințe online de psihoterapie pot ajuta la consolidarea încrederii în propria valoare și la identificarea criteriilor sănătoase pentru relații. În timp, aceste ședințe de psihoterapie oferă instrumentele necesare pentru a recunoaște semnalele de avertizare și a face alegeri mai bune.

Condiționarea emoțională și fricile ascunse

Fricile neexprimate, precum teama de abandon sau respingere, pot determina alegerea unor parteneri care nu sunt compatibili cu nevoile tale reale. Această condiționare emoțională se poate manifesta subtil, făcând ca alegerile să pară instinctive.

În această situație, sedinte de psihoterapie te pot ajuta să înțelegi rădăcina fricilor și să dezvolți strategii pentru a evita repetarea tiparelor negative.

Influența experiențelor sociale și culturale

Familia, prietenii și mediul cultural în care crești influențează de asemenea alegerile în relații. Modelele de relații văzute în jur, precum conflictele nerezolvate sau tiparele de control, pot fi integrate subconștient în propriile alegeri. De exemplu, dacă părinții tăi au avut relații disfuncționale, există șanse mari să reproduci aceleași dinamici fără să realizezi.

Cum să identifici semnalele și să eviți relațiile dăunătoare

Există câteva metode practice pentru a evita să te rănești din nou:

· Reflectează asupra tiparelor trecute și observă asemănările între partenerii anteriori;

· Fii sincer cu tine însuți despre nevoile și limitele tale emoționale;

· Aplică tehnici de mindfulness și auto-observare pentru a recunoaște avertismentele timpurii;

· Caută suport profesional prin ședințe online de psihoterapie pentru ghidare și claritate.

Este esențial să înțelegi că schimbarea nu este instantanee, dar fiecare pas mic contează.

Acest proces de auto-înțelegere este similar cu modul în care un atlet de performanță își analizează fiecare mișcare pentru a evita greșelile repetitive – atenția conștientă și sprijinul profesionist fac diferența între succes și eșec în relații.