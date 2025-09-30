Antena Căutare
Home Lifestyle Family (P) De ce îmi aleg mereu parteneri care mă rănesc, chiar și când jur că nu mai repet greșeala?

(P) De ce îmi aleg mereu parteneri care mă rănesc, chiar și când jur că nu mai repet greșeala?

Este frustrant și confuz să te regăsești mereu în relații care aduc durere. Mulți oameni se întreabă de ce tiparele se repetă, chiar și atunci când intențiile sunt bune.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Septembrie 2025, 17:42 | Actualizat Marti, 30 Septembrie 2025, 17:43
Descoperă totul despre modul în care îți alegi partenerul de cuplu

Psihologia relațiilor oferă răspunsuri clare, dar deseori trebuie să privim dincolo de aparențe pentru a înțelege ce se întâmplă cu adevărat în alegerile noastre amoroase.

Tiparele subconștiente care influențează alegerile

De multe ori, oamenii se simt atrași de parteneri care reflectă traumele sau nesiguranțele lor din trecut. Aceasta nu înseamnă că îți dorești răul, ci că mintea ta recunoaște familiaritatea. Asa cum ne invata si cei de la Psychology Today in articolele sale despre relatii, experiențele din copilărie și relațiile timpurii pot modela subconștientul și te fac să repeți aceleași alegeri, chiar dacă juri că nu vei mai face greșeala. Psihoterapeuti de exceptie intalniti pe platforma PLESO subliniază că recunoașterea acestor tipare este primul pas pentru a rupe cercul vicios. Uneori, nu te prinzi că te simți confortabil într-o dinamică care este de fapt nesănătoasă.

Rolul stimei de sine în alegerea partenerului

Articolul continuă după reclamă

Stima de sine joacă un rol crucial în selectarea partenerilor. Persoanele cu o stimă de sine scăzută sunt mai predispuse să tolereze comportamente dăunătoare. Dacă nu te simți valoros, poți fi atras de persoane care te tratează similar cu modul în care te-ai tratat singur în trecut.

Ședințe online de psihoterapie pot ajuta la consolidarea încrederii în propria valoare și la identificarea criteriilor sănătoase pentru relații. În timp, aceste ședințe de psihoterapie oferă instrumentele necesare pentru a recunoaște semnalele de avertizare și a face alegeri mai bune.

Condiționarea emoțională și fricile ascunse

Fricile neexprimate, precum teama de abandon sau respingere, pot determina alegerea unor parteneri care nu sunt compatibili cu nevoile tale reale. Această condiționare emoțională se poate manifesta subtil, făcând ca alegerile să pară instinctive.

În această situație, sedinte de psihoterapie te pot ajuta să înțelegi rădăcina fricilor și să dezvolți strategii pentru a evita repetarea tiparelor negative.

Influența experiențelor sociale și culturale

Familia, prietenii și mediul cultural în care crești influențează de asemenea alegerile în relații. Modelele de relații văzute în jur, precum conflictele nerezolvate sau tiparele de control, pot fi integrate subconștient în propriile alegeri. De exemplu, dacă părinții tăi au avut relații disfuncționale, există șanse mari să reproduci aceleași dinamici fără să realizezi.

Cum să identifici semnalele și să eviți relațiile dăunătoare

Există câteva metode practice pentru a evita să te rănești din nou:

  • · Reflectează asupra tiparelor trecute și observă asemănările între partenerii anteriori;
  • · Fii sincer cu tine însuți despre nevoile și limitele tale emoționale;
  • · Aplică tehnici de mindfulness și auto-observare pentru a recunoaște avertismentele timpurii;
  • · Caută suport profesional prin ședințe online de psihoterapie pentru ghidare și claritate.

Este esențial să înțelegi că schimbarea nu este instantanee, dar fiecare pas mic contează.

Acest proces de auto-înțelegere este similar cu modul în care un atlet de performanță își analizează fiecare mișcare pentru a evita greșelile repetitive – atenția conștientă și sprijinul profesionist fac diferența între succes și eșec în relații.

Animalul de companie, secretul unei minți agere pentru înaintarea în vârstă. Iată ce spune cel mai nou studiu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
Observatornews.ro O familie cu doi copii, ucisă de o dronă rusească în regiunea Sumî. Mama era însărcinată cu gemeni O familie cu doi copii, ucisă de o dronă rusească în regiunea Sumî. Mama era însărcinată cu gemeni
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cătălin Brînză, dezvăluiri despre conexiunea cu Maria și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor! Vezi acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cătălin Brînză, dezvăluiri despre conexiunea cu Maria și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor! Vezi acum.
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum îți înveți copilul să împartă cu alții
Cum îți înveți copilul să împartă cu alții
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în vârstă de 79 de ani
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în... Catine.ro
Copilul refuză să mănânce. Ar trebui să-l las să se culce flămând?
Copilul refuză să mănânce. Ar trebui să-l las să se culce flămând?
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în mediul online
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ... Libertatea.ro
Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta către „pustietate”. Mesajul lor pentru Daniel David
Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini 
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini  Spynews.ro
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă HelloTaste.ro
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Viața noastră pe datorie devine tot mai scumpă! România atinge o viteză cosmică de îndatorare: 1 miliard euro/săptămână
Viața noastră pe datorie devine tot mai scumpă! România atinge o viteză cosmică de îndatorare: 1 miliard... Jurnalul
Vaccinarea anti-HPV gratuită intră în vigoare pentru tinerii cu vârste între 19 și 26 ani
Vaccinarea anti-HPV gratuită intră în vigoare pentru tinerii cu vârste între 19 și 26 ani Kudika
Cât va fi prețul gigacaloriei în iarna 2025-2026 în marile orașe din România. Locuitorii din Timișoara, cei mai afectați
Cât va fi prețul gigacaloriei în iarna 2025-2026 în marile orașe din România. Locuitorii din Timișoara, cei... Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
O fată a murit în timpul unui
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie Observator
Alimente pentru sănătatea oaselor. Cum îți pot sprijini sistemul osos
Alimente pentru sănătatea oaselor. Cum îți pot sprijini sistemul osos MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa ProSport
Pensionarii din România care vor primi 480 lei în plus la pensie. Care este singura condiție
Pensionarii din România care vor primi 480 lei în plus la pensie. Care este singura condiție Gandul
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Lana del Rey a vorbit despre operațiile sale estetice, după ce i-a dat replica unui fan care a acuzat-o că și-a făcut rinoplastie
Lana del Rey a vorbit despre operațiile sale estetice, după ce i-a dat replica unui fan care a acuzat-o că și-a... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x