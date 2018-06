La mulți ani de Sf Petru și Pavel 2018. La mulți ani, Petru, Paula, Petre, Paul! Semnificație nume

La mulți ani de Sf Petru și Pavel 2018. Biserica Ortodoxă Română îi prăznuiește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel în fiecare an la data 29 iunie. Mii de români își serbează onomastica, așadar ”La mulți ani, Petru, Paula, Petre, Paul!” Semnificația numelor de Sfinții Petru și Pavel.

De Sânpetru sau Sfinții Apostoli Petru și Pavel, aproxinativ peste 510.000 de români își aniversează vineri onomastica. Dintre aceștia, 375.222 sunt bărbați, iar restul, femei.

Cele mai frecvente nume întâlnite la bărbați sunt Petru, Petre și Paul, iar la femei, Paula, Petronela și Petruța.

La mulți ani, Petru, Petre și Paul, Paul, Petronela și Petruța. Semnificație nume

Derivat de la grecescul "Πετρος" (Petros) însemnând "piatră". Această este o traducere folosită în majoritatea versiunilor Noului Testament a numelui "Cephas", care înseamnă "piatră" în limbă aramaică, oferit apostolului Simion de către Iisus. Petru Simion a fost cel mai proeminent dintre apostoli în perioadă Lucrării lui Iisus și este adesea considerat că fiind primul Papă.

Datorită recunoașterii apostolului, numele a devenit foarte comun în lumea creștină (în diferite variante). În Anglia, normanzii l-au introdus în variantă din franceză veche "Piers", dar a fost încet schimbat cu "Pețer", începând cu secolul al V-lea.

Cel care poartă numele de "Petre/Petru" are o presonalitate independența, încrezătoare în șine, individualistă și inițiatoare, înclinată spre activități fizice. Nu este adeptul contopirii opiniilor și a punctelor de vedere cu alții, nu acceptă compromisuri și nu lucrează într-o poziție serviabila împotrivă voinței sale. Se exprimă invariabil, direct, lipsindu-i tonul moderat de tact, diplomație și prietenie. Cei din jur acceptă cu greu manieră să dominantă și, uneori, argumentativă. Odată ce s-a instalat prietenia, devine foarte loial și ferm, netolerând bârfă și criticismul. În relațiile strânse și în viață de familie există puțină demonstrație de sentimente, apreciere, simpatie sau încurajare.

Purtătorul numelui de "Petru" este o persoană care da o importantă considerabilă aspectelor materiale din viață să. Are un ochi format pentru calitate, întotdeauna dorindu-și cele mai bune lucruri pe care le pot cumpără. Se grăbește să îi judece pe celilalti după aspectul fizic, îmbrăcăminte și după succesul material atins, toate fiind la un standard al calității impus în mintea să. Are un sens al afacerilor dezvoltat, știind când ise prezintă o propunere lucrativă și s-ar putea că alții să vina la el pentru sfaturi în afaceri. Este un lider și un organizator capabil care nu ar trebui să fie vreodată într-o poziție subordonată. Are abilitatea de a vedea per ansamblu atunci când este vorba de o problemă de afaceri. Totuși, aproape că distruge calitățile sensibile și fine ce ar trebui exprimate. Exprimarea naturală și spontană îi este dificilă.

Petru este un bărbat puternic însă mai greu de înțeles. Pe de o parte, Petru este caracterizat de un temperament coleric, excitabil și pasional. Pe de altă parte, Petru este un temperament secretos, introvertit, timid și chiar inhibat. Individualist și punând un mare preț pe libertate, Petru este o persoană pe care te poți bază în orice circumstanțe. Există cazuri în care lui Petru îi este greu să se facă înțeles, reacțiile sale sunt adesea imprevizibile: poate foarte bine să aibă o reacție brutală și violentă când nu îi convine ceva sau chiar din contra, să se închidă în șine, dând dovadă de o sensibilitate mai mult sau mai puțin dureroasă.

Copil, Petru își dorește să se impună de mic și va depune multe eforturi, va consumă multă energie pentru a se face respectat de cei din jur. Părinții trebuie să evite să îl vexeze în vreun fel și să încerce să favorizeze în cazul sau comunicarea verbală, capitol la care nu stă atât de bine. Elev eminent, Petru reușește în tot ce își propune pe plan profesional, reușește să își impresioneze profesorii datorită logicii sale. Versatilitatea să îl determină să devin autodidact.

Petru va preferă o profesie aflată în strânsă legătură cu banii și finanțele sau profesii tehnice, specializate (inginer, mecanic, informatician) sau profesii din domeniul cercetării. Petru ar putea fi atras și de profesii din domeniul paranormalului.

La mulți ani Paul, Paula/Pavel Semnificație nume

Sursă numelui este din limbă latină și provine din familia de nume române "Paulus", care înseamnă "mic" sau "umil". Sfântul Paul a fost un lider important a bisericii creștine timpurii, povestea să apărând în Noul Testament. Numele sau original a fost "Saul", dar și-a schimbat numele după convertirea la creștinism. Majoritatea epistolelor din Noul Testament (14 din toate cele 21) au fost scrise de acesta.

Datorită popularității Sfântului Paul, numele a devenit foarte comun printre primii creștini. A fost purtat de mai mulți sfinți și de șase papi. În Anglia Evului Mediu numele a devenit relativ rar, dar a redevenit mai frecvent de la începutul secolului al XVII-lea.

Persoanele care poartă numele de "Paul / Paula / Pavel" au o dorință pentru schimbare și aventură. Sunt foarte dinamice, versatile și sunt capabile să facă ceva constructiv cu libertatea lor. Tind să fie optimiste, energice și inteligențe, fiindu-le ușor să își facă noi prieteni. Uneori pot fi foarte schimbătoare, neliniștite și rebele.

Paul este un bărbat cu caracter puternic. Pasional, neîncrezător, cu o natură mai degrabă rezervată, lui Paul nu îi place să iasă în evidența. În sânul acestei personalități puternice coexista două tendințe extreme. Pe de o parte, Paul este un introvertit, o persoană calmă și rezervată, răbdătoare, perseverență. Neprevăzutul nu este deloc pe placul sau, are un acut simț al responsabilității și o moralitate strictă, austeră chiar. Pe de altă parte, Paul este un extrovertit, are o personalitate schimbătoare și ține la independența să. Refuză orice fel de constrângere, este adept al libertății și al plăcerilor de tot felul.

Paul este adesea un personaj ambiguu a cărui fapte nu sunt întotdeauna la înălțimea cuvintelor sau promisiunilor pe care le face. De-a lungul vieții, Paul va trece de la o personalitate la altă, va oscila între cele două enunțate mai sus, mai ales dacă este născut pe data de 4 Mai sau 5 Aprilie. Oricum ar fi, Paul acordă o importantă deosebită aspectului sau fizic.

Paula este varianta feminina a numelui Paul, nume de origine latina, derivata din forma “Paulus”. Semnificatia numelui este “mic” sau “umil”. A fost purtat de Sfantul Paul, un lider important al bisericii crestine timpurii, povestea sa aparand in Noul Testament. Persoanele care poarta acest nume au o dorinta pentru schimbare si aventura. Sunt foarte dinamice, versatile si sunt capabile sa faca ceva constructiv cu libertatea lor. Tind sa fie persoane optimiste, energice si inteligente, fiindu-le usor sa isi faca prieteni noi. Uneori pot fi foarte schimbatoare, nelinistite sau chiar rebele. Onomastica este sarbatorita in data de 29 iunie.

Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt sarbatoriti in fiecare an pe 29 iunie.

La 29 iunie, Biserica Ortodoxă îi sprăznuiește pe Sfinţii Apostoli Petru și Pavel. În credința creștină, primul este considerat ”piatra de temelie a credinței”, iar celălalt a fost numit ”vas ales” al alegerii dumnezeiești. Cei doi apostoli s-au bucurat de o cinstire deosebită datorită fidelităţii pe care au manifestat-o faţă de Iisus şi de învăţătura Sa.

Dintre Apostoli, Sfântul Pavel a fost cel mai însemnat scriitor

În opinia Sfântului Evanghelist Ioan, Sfântul Apostol Pavel este cel mai însemnat scriitor şi gânditor dintre Apostoli. De la Sfântul Pavel, Apostolul Neamurilor, ne-au rămas 14 epistole valoroase, iar cea scrisă în anul 66 (ultima) este considerată Testamentul său spiritual. Prin intensa sa activitate misionară, Sfântul Pavel a contribuit la propovăduirea universală a creştinismului.

Împreună au fost martirizați în zorii creștinismului, murind în aceeași zi la Roma, în data de 29 iunie anul 67, în timpul prigoanei dezlănțuite de Nero împotriva creștinismului.

Sfântul Pavel a fost numit Apostolul Neamurilor

Sfântul Pavel ( ”Apostolul Neamurilor”, numit și el în scrierile religioase drept o căpetenie a Apostolilor, s-a născut într-o familie de iudei înstăriţi, între anii 1-5 d.H. Numele său evreiesc era Saul (în traducere însemna furtună) şi descindea din neamul lui Veniamin. Deşi provenea din seminţia fariseilor, Saul avea şi cetăţenia romană. Crescut şi educat în tradiţia iudaică, Pavel a studiat la şcoala vestitului învăţat, Gamaliei.

Sfântul Pavel a fost elevul învăţatului Gamaliel. El locuia în Tars şi lupta împotriva creştinilor. Sfântul Apostol Pavel a participat la uciderea arhidiaconului Ştefan. Pe calea Damascului i se arată Hristos într-o lumina orbitoare şi îl mustră: „Saule, Saule de ce mă prigoneşti?". Se converteşte şi primeşte botezul de la Anania, episcopul Damascului. Sfântul Apostol Pavel a pornit în trei mari călătorii misionare şi a scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta Scriptură. A fost decapitat din porunca împăratului Nero, în anul 67.

Sfântul Petru a devenit sfetnicul de încredere al lui Dumnezeu

Sfântul Apostol Petru, fratele Apostolului Andrei, s-a născut în Betsaida Galileei, cu numele Simon. Mântuitorul îi va spune însă Chifa (Piatră).

Sfântul Apostol Petru, fiul lui Iona şi fratele Apostolului Andrei, s-a născut în Betsaida Galileei. Numele său iudeu era Simon, însă Mântuitorul l-a numit Chifa (piatră). După ce a pescuit pe lacul Ghenizaret, este chemat să devină pescar de oameni. El a mărturisit în numele apostolior dumnezeirea lui Hristos, dar s-a şi leapădat de Hristos când El este prins spre a fi răstignit. După Înălţarea Domnului, Petru a luat cuvântul în adunarea ucenicilor şi s-a ales ca apostol pe Matia în locul lui Iuda. În ziua Cincizecimii, după predica Sfântului Apostol Petru, se botează trei mii de persoane.

Petru devenise sfetnicul lui Dumnezeu care-i cerea sfatul de câte ori trebuia să ia o decizie importantă. Fiind foarte credincios, Dumnezeu a hotărât ca Petru să țină cheile Raiului și să asigure hrana animalelor sălbatice.

Potrivit datinilor populare româneşti, Sfinţii Petru şi Pavel stau în Lună: primul la dreapta, al doilea la stânga. Sfântul Petru este cel care are cheile de la poartă şi încăperile Raiului, fiind şi mâna dreaptă a lui Dumnezeu.

Calendar ortodox iunie 2018. Rostește rugăciunea Sfintilor Petru și Pavel!

Rostită pe perioada postului, care se încheie anul acesta pe data de 29 iunie, rugăciunea dă limpezime minții, te ajută să treci peste momentele de neliniște sufletească, te curăță de păcate și te ajută să te vindeci de boli. Se rostește dimineața, având alături o lumânare aprinsă!

“Pe Voi, Apostoli slăviți ai Lui Iisus, Mântuitorul v-a rânduit să fiți stâlpi ai Bisericii pe care a întemeiat-o. La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăți nedrepte se abate asupra vieții noastre, să-i îndepărtați pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră. Acolo, în împărăția lui Dumnezeu, va bucurați de vederea Lui în slavă cerească. De Acolo, priviți spre Biserica lui Hristos care călăuzește popoarele, pentru că ele să vadă lumina Evangheliei și să nu rătăcească drumul care duce la izvoarele tămăduitoare ale harului. Ne închinăm Vouă, să-L rugați pe Mântuitorul nostru să-i lumineze și să-i apere de orice necaz și boală pe episcopi, pe preoți și întregul popor creștin. Rugați-L pe Domnul secerișului să trimită lucrători sârguincioși în ogorul Tău, pentru că toți oamenii de bunăcredință să aibă parte de binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu prin Sfânta Biserica.

Tradiții și Obiceiuri de Sânpetru

Potrivit datinilor populare româneşti, unele dintre ele pitoreşti şi chiar nostime, Sfinţii Petru şi Pavel stau în Lună: primul la dreapta, al doilea la stânga. Sfântul Petru este cel care are cheile de la poartă şi încăperile Raiului, fiind şi mâna dreaptă a lui Dumnezeu.

Se spune că Sfântul Petru guvernează peste ploaie şi căldură, posedă puterea de a arunca grindina peste pământ. Înainte de a o slobozi, el o fierbe trei zile la rând pentru a o mărunţi astfel încât să nu afecteze prea tare ogoarele muritorilor. Când tunetele se aud cumva înăbuşit ori se izvodeşte huruit mare în ceruri înainte de ploaie, se spune că Sfântul Petru a pus la fiert piatra pentru grindină. În multe povestiri şi snoave populare, SânPetru apare precum un om obişnuit: îmbracă straie ţărăneşti, lucrează pământul, creşte vite şi, desigur, pescuieşte.

Calendar ortodox 29 iunie. Sf. Petru şi Pavel 2018. Apar licuricii

Sf. Petru şi Pavel 2017. Se zice că, atunci când SFÂNTUL PETRU plesneşte din bici, sar din acesta scântei, care, odată căzute pe pământ, se transformă în licurici.

O altă legendă populară spune că, atunci când oamenii se îndepărtează de credinţă, SânPetru cheamă balaurii şi începe să pornească grindina asupra acestora, mărunţind-o, ca să nu-i pună pe oameni în mare pericol.

Calendar ortodox 29 iunie. Sf. Petru şi Pavel 2018. Moşii de SÂNPETRU

În ziua sărbătorii, oamenii obişnuiesc să dea de pomană pentru sufletele celor morţi- sărbătoarea fiind cunoscută şi sub numele de Moşii de SÂNPETRU. Conform credinţei populare, moşii ar fi fost nouă bătrâni care făceau doar lucruri bune şi minuni peste tot pe unde mergeau.

Tradiții și superstiții de Sf. Petru și Pavel

În această zi se respectă sărbătoarea lupilor: nu se pun capcane şi lupii nu se alungă cu focuri de armă, pentru ca aceste animale sălbatice să fie îmblânzite şi să nu fure vitele din gospodării.

Cine se trezeşte de dimineaţă, în fiecare zi de post, pentru a vedea răsăritul Constelaţiei Cloşca, va avea tot anul parte de bine şi i se vor împlini toate dorinţele.

Pe durata postului, femeile nu au voie să lucreze în casă pentru că e vremea când trec ielele şi strâmbă trupul femeii pe care o găseşte lucrând.

În zilele de post ale Sampetrului, la ţară se respectă obiceiul ca mamele să lege la gâtul fetelor usturoi sau pelin ori să le pună aceste plante pe tălpi, că atunci când trec frumoasele, adică ielele, să nu zăpăcească minţile copilelor.

De ce s-a ținut postul de Sânpetru

Potrivit calendarului ortodox din 2018 credincioşii au intrat de duminică, 3 iunie, în postul Sfinţilor Petru şi Pavel, care ţine până în ziua de 29 iunie. Cele trei săptămâni de interdicţii sunt cunoscute în popor şi sub denumirea de Postul Sânpetrului.

Acesta este rânduit de Biserică în cinstea celor doi apostoli şi în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante (Fapte 13,2 şi 14,23). Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel era numit în vechime Postul Cincizecimii, datorită darurilor Sfântului Duh, care s-au pogorât peste Sfinţii Apostoli.

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel nu are o durată fixă, deoarece începutul lui este în funcţie de data variabilă a Sfintelor Paşti. Acest post începe întotdeauna în lunea după Duminica Tuturor Sfinţilor, prima duminică după Rusalii - Pogorârea Sfântului Duh.

