Un copil de doar 7 ani din Seattle a transformat o simplă idee într-un joc de cărți vândut în milioane de exemplare pe Amazon. Astăzi, la 15 ani, este deja milionar. Descoperă povestea care arată ce înseamnă creativitatea, sprijinul familiei și curajul de a visa mare.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 10:05 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 10:15
Tata și cele două fete se joacă un joc de societate. Povestea băiețelului care a inventat un joc la 7 ani, iar acum e milionar | Shutterstock

O poveste incredibilă despre un băiețel care a demonstrat că ideile mari nu au vârstă. Cu sprijinul părinților săi, a reușit să transforme un vis într-un succes global și să arate lumii că și copiii pot scrie istorie atunci când sunt ascultați și încurajați.

Majoritatea băieților de 7 ani își petrec zilele jucându-se cu mingea, alergând prin parc sau descoperind lumea prin jocuri pe consolă. Dar, pentru Alex Butler, un copil din Seattle, joaca a însemnat altceva: o fantezie transformată în realitate, un joc de cărți inventat într-o după-amiază petrecută cu familia, care avea să-i schimbe destinul. Ceea ce părea doar o idee copilărească a devenit, în câțiva ani, un fenomen global, vândut în milioane de exemplare și transformat într-o afacere de milioane de dolari. Părinții lui au înțeles repede că nu e doar o joacă și i-au oferit sprijinul de care avea nevoie pentru a-și duce visul mai departe. Astăzi, Alex este adolescent, dar și antreprenor de succes, un exemplu viu al faptului că ideile mari nu țin cont de vârstă.

Cum a început totul

Totul a pornit de la o pasiune simplă, și anume jocurile de familie. Alex petrecea mult timp cu părinții și bunicii jucându-se cu cărți de joc și inventând povești. Într-o zi, și-a dorit să creeze propriul joc, unul care să fie amuzant și diferit de tot ceea ce existase până atunci. A luat câteva coli de hârtie, a desenat personaje haioase și a stabilit niște reguli pe care le-a testat cu familia. Spre surprinderea tuturor, ideea a prins imediat.

Articolul continuă după reclamă

Părinții lui Alex au înțeles rapid că băiatul lor nu glumește și că jocul pe care îl crease putea să aibă succes și în afara casei. Costurile pentru a produce un joc de calitate erau însă foarte mari. Atunci au decis să strângă fonduri online, apelând la o campanie asemănătoare celor de tip crowdfunding. Rezultatul? Au reușit să adune 25.000 de dolari, bani suficienți pentru a începe producția și pentru a-și înființa propria companie, botezată sugestiv „Hot Taco Inc.”.

De la idee la un best-seller pe Amazon

Cu fondurile adunate, familia a găsit un producător și a lansat jocul pe Amazon la prețul de 20 de dolari. Numele „Taco vs. Burrito” era amuzant, memorabil și perfect pentru publicul tânăr. Vânzările au explodat încă din primele luni, iar în 2018, familia câștigase deja peste un milion de dolari. Jocul devenise rapid numărul 1 în topul celor mai bine vândute jocuri de pe Amazon, o performanță la care nimeni nu s-ar fi așteptat pentru o idee născută la o masă de familie.

Lecția unui copil despre antreprenoriat

Alex nu a văzut niciodată jocul ca pe o comoară personală. Pentru el, totul a fost un proces creativ, o aventură pe care o începuse din curiozitate și dorința de a se distra. Când succesul a atins cote nebănuite, a privit totul cu o maturitate surprinzătoare. Recent, adolescentul a decis să vândă jocul companiei PlayMonster, un gigant din domeniul jocurilor. Suma tranzacției nu a fost făcută publică, dar cu siguranță a fost una impresionantă. Alex a declarat simplu că își dorea să valorifice la maximum succesul jocului și să se concentreze pe alte visuri.

Ce planuri are Alex pentru viitor

Întrebat ce își dorește să facă cu banii, Alex a recunoscut că are o dorință tipică vârstei lui: să își cumpere un Lamborghini. Familia încă discută ce investiții vor face pe termen lung, dar povestea lui demonstrează că, indiferent de alegerile următoare, acest adolescent a câștigat deja un capital imens: experiență, recunoaștere și încredere în sine.

Dincolo de succesul financiar, această poveste este o lecție pentru toți părinții, și anume că atunci când îți asculți copilul și îl sprijini în pasiunile lui, chiar și cele care par mici sau neimportante, îi poți oferi șansa să își descopere adevărata valoare. Uneori, o idee apărută într-un moment de joacă poate deschide drumuri neașteptate.

Copiii și oportunitățile online

Povestea lui Alex se înscrie într-un trend global: tot mai mulți adolescenți descoperă cum să facă bani online. Dacă înainte era nevoie de investiții mari și rețele complicate, acum un simplu telefon și o conexiune la internet pot fi suficiente pentru a începe o afacere. De la vânzarea de jocuri, la cursuri online, artă digitală sau conținut pe rețelele sociale, oportunitățile sunt nelimitate.

Succesul lui Alex arată că ideile mari se nasc din curajul de a încerca și din sprijinul constant al familiei. Poate că nu fiecare copil va deveni milionar la 15 ani, dar fiecare copil are un talent care merită încurajat și cultivat.

Povestea băiețelului care a inventat un joc la doar 7 ani și a ajuns milionar este mai mult decât o relatare despre bani și succes. Este o dovadă că imaginația copiilor este o resursă neprețuită și că părinții joacă un rol esențial în a transforma un simplu vis într-o realitate.

