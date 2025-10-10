Antena Căutare
Home Lifestyle Family Sănătatea mentală și emoțională a adolescentului. Cum îți dai seama că trebuie să intervii

Sănătatea mentală și emoțională a adolescentului. Cum îți dai seama că trebuie să intervii

Descoperă cum să recunoști semnele care arată că adolescentul tău are nevoie de sprijin pentru sănătatea mentală și emoțională. De la schimbările bruște de comportament la izolarea socială, învață când și cum să intervii. Ghidează-ți copilul spre echilibru, încredere și reziliență.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 10:05 | Actualizat Marti, 30 Septembrie 2025, 15:01
Adolescentă stă cu o pernă în brațe. Sănătatea mentală și emoțională a adolescentului. Cum îți dai seama că trebuie să intervii | Shutterstock

Adolescenții trec printr-o etapă complexă a vieții lor, în care schimbările hormonale, presiunea socială și provocările școlare se împletesc, lăsând adesea urme vizibile asupra sănătății lor emoționale. Ca părinte, este important să știi să observi din timp semnele care arată că ceva nu este în regulă și să știi cum să reacționezi.

Când copilul tău intră în adolescență, parcă întreaga lume i se schimbă dintr-o dată. Începe să simtă mai intens, să fie influențat de presiunea grupului, să caute independența și să se confrunte cu întrebări existențiale legate de identitatea sa. În acest context, sănătatea mentală și emoțională nu mai este doar un detaliu, ci un fundament esențial al dezvoltării armonioase.

În ultimii ani, tot mai multe studii arată că adolescenții se confruntă cu anxietate, depresie, tulburări de somn, tulburări de alimentație sau chiar comportamente de autovătămare, iar părinții se întreabă adesea unde se termină „rebeliunea normală” și unde începe o problemă reală. Înțelegerea acestor diferențe și intervenția la momentul potrivit pot face diferența dintre o criză temporară și o traumă pe termen lung.

Presiuni și provocări care afectează sănătatea mentală

Articolul continuă după reclamă

Adolescenții din ziua de azi cresc într-un context social diferit de cel al părinților lor. Pe lângă presiunea notelor bune și a viitorului academic, ei simt că trebuie să fie perfecți în tot ceea ce fac, de la sport, la artă, la prezența în mediul online. Programele încărcate le lasă adesea prea puțin timp pentru odihnă sau relaxare, iar lipsa momentelor de respiro îi poate face să devină iritabili și copleșiți.

La toate acestea se adaugă bullying-ul, fie el clasic, fie sub forma cyberbullying-ului, care le poate afecta profund stima de sine. Mai mult, adolescenții sunt conectați permanent la știrile despre schimbările climatice, conflictele globale sau crizele sociale, ceea ce le amplifică anxietatea și senzația de nesiguranță. Pentru unii, discriminarea pe criterii de rasă, gen, orientare sexuală sau statut social poate aduce o povară suplimentară greu de dus.

Semne că adolescentul tău are nevoie de ajutor

Ca părinte, cunoști cel mai bine comportamentele copilului tău, așa că orice schimbare bruscă sau persistentă ar trebui să îți atragă atenția. Printre semnele care ar putea indica faptul că se confruntă cu probleme de sănătate mentală se numără:

  • schimbările majore în somn, apetit sau greutate,
  • retragerea din activitățile care îi plăceau înainte,
  • evitarea prietenilor apropiați sau izolarea față de familie,
  • scăderea bruscă a rezultatelor școlare sau lipsa de interes pentru teme și proiecte,
  • episoadele frecvente de iritabilitate, furie sau plâns,
  • apariția unor gânduri obsesive sau griji care nu îi dau pace,
  • comportamente riscante precum consumul de alcool, droguri sau relații sexuale premature,
  • semne fizice de autovătămare: tăieturi, arsuri sau vânătăi ascunse.

Este important să înțelegi că un singur semn nu înseamnă neapărat o problemă gravă. Adolescența aduce în mod natural fluctuații de dispoziție și comportamente diferite de cele din copilărie. Totuși, atunci când aceste schimbări sunt persistente și îi afectează semnificativ viața de zi cu zi, este timpul să acorzi atenție și să cauți sprijin.

CITEȘTE ȘI: Cum să îți pregătești copilul pentru adolescență: Ghidul pentru părinți​

Cele mai frecvente tulburări întâlnite la adolescenți

Adolescenții se pot confrunta cu o varietate de probleme de sănătate mintală, similare cu cele ale adulților, dar adaptate particularităților acestei vârste. Printre cele mai comune se află tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD), anxietatea generalizată, depresia, tulburările de alimentație și, nu în ultimul rând, comportamentele de autovătămare.

Anxietatea poate lua forma unor griji constante legate de școală, prietenii sau aspectul fizic, în timp ce depresia la adolescenți nu se manifestă întotdeauna prin tristețe evidentă, ci prin iritabilitate și lipsă de motivație. În plus, tulburările de alimentație precum anorexia sau bulimia pot avea consecințe grave asupra sănătății fizice și emoționale, iar autovătămarea reprezintă un semnal de alarmă că adolescentul trăiește o durere interioară greu de gestionat.

Consumul de substanțe, un semnal de alarmă

Nu este un secret că mulți adolescenți experimentează alcoolul sau drogurile, însă atunci când acest comportament devine frecvent, riscurile cresc semnificativ. Substanțele sunt adesea folosite ca o formă de evadare din anxietate, stres sau suferință emoțională, dar ele agravează situația și pot duce la dependență sau comportamente periculoase. Dacă observi semne că adolescentul tău consumă alcool sau droguri, chiar și ocazional, este important să deschizi discuția fără reproș și să cauți sprijin specializat.

Impactul rețelelor sociale asupra echilibrului emoțional

Pentru adolescenții de azi, social media este o parte integrantă a vieții lor. Pe de o parte, platformele pot crea legături și comunități, însă, pe de altă parte, pot intensifica comparațiile, presiunea de a arăta „perfect” și riscul de cyberbullying. Utilizarea excesivă poate duce la anxietate, depresie și tulburări de somn. Ca părinte, nu poți controla complet accesul la internet, dar poți învăța copilul să folosească responsabil rețelele sociale și să își păstreze un echilibru sănătos între lumea online și cea offline.

Cum să abordezi discuțiile despre sănătatea mentală

Poate fi dificil să îți încurajezi adolescentul să vorbească despre ce simte, însă modul în care alegi să porți conversația face diferența. Creează un spațiu sigur, arată că ești disponibilă să asculți și nu-l judeca și nu-i ține predici. În loc să îi spui „te porți ciudat”, poți formula observații precum „am observat că nu mai vrei să mănânci cu noi seara și par să îți lipsească lucrurile care înainte îți plăceau”. Ascultă mai mult decât să vorbești, acceptă momentele de tăcere și arată-i că ești acolo oricând are nevoie.

Ce faci dacă adolescentul are gânduri suicidare

Orice gând sau gest legat de suicid trebuie tratat cu maximă seriozitate. Nu ignora aceste semnale, chiar dacă par trecătoare. Este vital să cauți imediat ajutor de specialitate, să discuți cu un psiholog sau să contactezi linii de urgență dedicate. Intervenția rapidă poate salva vieți.

CITEȘTE ȘI: Cum să comunici eficient cu un adolescent

Importanța micului dejun pentru copii. De ce n-ar trebui să sari peste...
Înapoi la Homepage
AS.ro Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă
Observatornews.ro Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru” Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Importanța micului dejun pentru copii. De ce n-ar trebui să sari peste
Importanța micului dejun pentru copii. De ce n-ar trebui să sari peste
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața... Catine.ro
Reguli de trafic și circulație pe care trebuie să le știe orice copil, în funcție de vârstă
Reguli de trafic și circulație pe care trebuie să le știe orice copil, în funcție de vârstă
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șeful Armatei a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc
Șeful Armatei a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc Libertatea.ro
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant HelloTaste.ro
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea Jurnalul
Claudia Pătrășcanu reacționează dur după ce Gabi Bădălău a blocat executarea silită: Este rușinos...
Claudia Pătrășcanu reacționează dur după ce Gabi Bădălău a blocat executarea silită: Este rușinos... Kudika
La cât să setezi termostatul când afară sunt -5 grade. Diferența de un grad poate schimba factura cu 10%
La cât să setezi termostatul când afară sunt -5 grade. Diferența de un grad poate schimba factura cu 10% Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Prima prognoză Accuweather pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion în București
Prima prognoză Accuweather pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion în București Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x