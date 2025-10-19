Antena Căutare
Sunt normale crampele în timpul sarcinii?

Crampele în sarcină sunt adesea normale și trecătoare, dar uneori pot semnala probleme serioase, precum sarcina extrauterină sau travaliul prematur. Află cauzele posibile, simptomele care trebuie urmărite și ce măsuri poți lua pentru a calma durerile, pentru o sarcină sigură și liniștită.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Duminica, 19 Octombrie 2025, 08:05 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 15:20
Gravidă are crampe abdominale. Sunt normale crampele în timpul sarcinii? | Shutterstock

Sarcina este o perioadă plină de emoții, dar și de întrebări și griji. Crampele abdominale sunt printre cele mai frecvente simptome care le pun pe gânduri pe viitoarele mame. Uneori sunt firești și trec de la sine, alteori pot ascunde probleme medicale care necesită atenție imediată.

Fiecare femeie însărcinată trece prin transformări majore în corpul ei, iar durerile și crampele abdominale pot fi una dintre consecințele firești ale acestor schimbări. De multe ori, ele sunt cauzate de procese normale, cum ar fi întinderea ligamentelor, contracțiile Braxton-Hicks sau digestia mai lentă provocată de hormoni.

Însă, există și situații în care crampele nu mai sunt doar un disconfort trecător, ci pot semnala complicații, precum o sarcină extrauterină, un avort spontan sau chiar travaliul prematur. Pentru a distinge între ceea ce este normal și ceea ce este un semnal de alarmă, este foarte important ca orice gravidă să își asculte corpul, să observe simptomele și să discute deschis cu medicul ei.

Crampele la începutul sarcinii

Implantarea embrionului

În primele săptămâni de sarcină, crampele ușoare pot apărea chiar în momentul în care ovulul fecundat se fixează în mucoasa uterină. Acest fenomen, numit sângerare de implantare, are loc la 6–12 zile după concepție și se poate manifesta prin sângerări discrete și o senzație ușoară de durere abdominală. Spre deosebire de o menstruație obișnuită, aceste simptome durează una-două zile și sunt mai blânde. Pot fi însoțite de greață, sensibilitate a sânilor, schimbări de dispoziție sau dureri de cap. Statistic, între 15% și 25% dintre femeile însărcinate trec prin această experiență, considerată absolut normală.

Gaze, balonare și constipație

Hormonii de sarcină încetinesc digestia, iar uterul aflat în creștere presează stomacul și intestinele. Acest lucru duce la senzații de balonare, gaze și constipație, simptome resimțite de foarte multe femei însărcinate. Deși de cele mai multe ori nu reprezintă un motiv de îngrijorare, atunci când durerile devin puternice sau sunt însoțite de sânge în scaun ori diaree severă, trebuie solicitat sfatul medicului.

Crampele în timpul orgasmului

Un alt fenomen normal este apariția unor crampe scurte și ușoare în timpul sau imediat după un orgasm. Acestea sunt cauzate de contracțiile naturale ale uterului și, atât timp cât sunt blânde și trec rapid, nu reprezintă un pericol. Dacă durerile sunt puternice, persistente sau însoțite de sângerări, este nevoie de un control medical.

Semne de alarmă la începutul sarcinii

Avortul spontan

Unul dintre cele mai temute scenarii este avortul spontan, adică pierderea sarcinii în primele 20 de săptămâni. Simptomele pot include sângerări vaginale, crampe abdominale similare cu cele menstruale, dureri lombare și eliminarea unor fragmente de țesut. Dacă apar astfel de manifestări, ia legătura cu medicul imediat. În cazul durerilor severe sau al sângerărilor abundente, vizita de urgență la spital este obligatorie.

Sarcina extrauterină

O altă complicație gravă este sarcina extrauterină, când ovulul fecundat se implantează în afara uterului, cel mai adesea în trompa uterină. Se manifestă prin crampe abdominale, sângerări ușoare, dureri de spate și, uneori, senzații accentuate la mișcare sau la tuse. Netratată, această situație poate deveni o urgență medicală, mai ales dacă trompa se rupe, ceea ce duce la hemoragie internă. Simptome precum durerea bruscă și intensă pe o singură parte, amețelile, leșinul sau durerea de umăr asociată cu cea abdominală sunt semnale critice ce impun vizita imediată la spital.

Infecțiile urinare

Sarcina crește riscul de infecții urinare, iar acestea nu trebuie ignorate, pentru că pot duce la infecții renale și chiar la naștere prematură. Simptomele includ senzație de arsură la urinare, dureri abdominale sau lombare, nevoia frecventă de a merge la toaletă și urină tulbure sau cu miros neplăcut. Dacă infecția urcă spre rinichi, apar febra mare, frisoanele și durerile intense de spate.

Crampele în al doilea și al treilea trimestru

Durerea de ligament rotund

Pe măsură ce uterul crește, ligamentele care îl susțin se întind, iar acest lucru provoacă adesea dureri ascuțite, resimțite pe una sau ambele părți ale abdomenului inferior sau în zona inghinală. Aceste dureri pot apărea la schimbarea bruscă a poziției, la ridicare, tuse sau chiar la rostogolirea în pat.

Contracțiile Braxton-Hicks

După jumătatea sarcinii, multe femei încep să simtă contracții false, neregulate, cunoscute sub numele de Braxton-Hicks. Ele nu sunt dureroase și dispar cu odihna sau hidratarea. Totuși, dacă devin regulate, frecvente sau sunt însoțite de dureri de spate și scurgeri vaginale, pot semnala debutul travaliului prematur.

Travaliul prematur

Dacă contracțiile apar înainte de 37 de săptămâni și sunt regulate, însoțite de scurgeri apoase, sângeroase sau de crampe abdominale puternice, este posibil să fie vorba de travaliu prematur. În acest caz, mergi imediat la spital.

Dezlipirea de placentă

O complicație gravă este dezlipirea de placentă, când placenta se desprinde parțial sau complet de uter înainte de naștere. Se manifestă prin sângerări bruște, contracții dureroase și continue, dureri de spate și reducerea mișcărilor fătului. Este o urgență medicală ce necesită intervenție imediată.

Alte cauze posibile

Crampele în sarcină pot fi provocate și de alte afecțiuni medicale, precum apendicită, pietre la rinichi, pancreatită, probleme ale vezicii biliare, fibroame uterine sau chiar ocluzie intestinală.

Cum poți ameliora crampele în sarcină

Atunci când crampele sunt ușoare și nu sunt asociate cu simptome de alarmă, există câteva metode simple prin care le poți ameliora:

  • fă mișcare ușoară și exerciții blânde pentru a reduce balonarea;
  • fă o baie sau un duș cald (nu fierbinte);
  • hidratează-te corespunzătoare pe parcursul zilei;
  • schimbă poziția și odihnește-te;
  • ia paracetamol, dar doar dacă ai acordul medicului
