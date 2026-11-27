Atunci când vrem să păstrăm mâncarea proaspătă pentru mai mult timp, fie că vorbim despre resturile de la cină, carne, legume sau preparate gătite în avans, avem la îndemână două variante la care apelăm frecvent: folia de aluminiu și folia alimentară. Deși ambele sunt nelipsite din bucătărie, puțini știu că fiecare are un rol diferit și că alegerea potrivită poate face diferența în ceea ce privește prospețimea alimentelor.

Folie de aluminiu sau folie alimentară? Care păstrează mâncarea proaspătă mai mult timp | pexels

Te-ai întrebat vreodată care dintre cele două este mai eficientă? Folia de aluminiu sau cea alimentară?

Ei bine, doi bucătari profesioniști au explicat când este recomandat să folosim fiecare dintre ele și care sunt cele mai bune metode pentru a păstra mâncarea în condiții optime.

Folia alimentară, alegerea preferată pentru păstrarea prospețimii

Dacă scopul este să păstrăm alimentele proaspete în frigider sau congelator, folia alimentară pare să fie cea mai bună alegere. Sean Marzan, chef executiv, susține că aceasta este mai eficientă decât folia de aluminiu atunci când vine vorba despre depozitarea alimentelor.

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Potrivit specialistului, folia alimentară se mulează mai bine pe suprafața produselor și creează o barieră mai eficientă împotriva aerului. Acest aspect este important, deoarece contactul cu aerul poate duce la uscarea alimentelor, la pierderea calității și chiar la alterarea lor într-un timp mai scurt.

Aceeași opinie este împărtășită și de Yia Medina, chef executiv la un restaurant din Arlington, Texas. Ea apreciază folia alimentară pentru că ajută la controlul expunerii la aer și la menținerea umidității.

Bucătăreasa explică faptul că păstrarea corectă a ingredientelor este la fel de importantă ca prepararea lor. Modul în care sunt manipulate și depozitate influențează calitatea preparatului final.

De altfel, în bucătăriile profesionale, folia alimentară este folosită frecvent pentru depozitarea ingredientelor, a sosurilor, a cărnii și a preparatelor gata pregătite. Aceasta ajută la menținerea calității și la prelungirea perioadei în care alimentele pot fi consumate în condiții bune.

Când este mai bine să folosim folia de aluminiu

Chiar dacă folia alimentară este recomandată pentru păstrarea alimentelor proaspete, folia de aluminiu are și ea întrebuințări importante în bucătărie.

Sean Marzan explică faptul că aceasta este potrivită mai ales pentru gătit, reîncălzirea preparatelor și menținerea mâncării calde. Rezistă bine la temperaturi ridicate și poate proteja alimentele în timpul preparării termice.

Totuși, folia de aluminiu nu se mulează la fel de bine precum cea alimentară și nu creează o barieră la fel de eficientă împotriva aerului.

Yia Medina recomandă folosirea foliei alimentare pentru fructe și legume proaspete, preparate delicate și ingrediente care trebuie protejate de contactul cu aerul. În schimb, folia de aluminiu este alegerea ei pentru coacere, reîncălzire sau păstrarea temporară a preparatelor deja gătite.

Un alt aspect important ține de ingredientele acide. Specialista recomandă evitarea contactului direct dintre folia de aluminiu și alimentele acide, deoarece acesta poate influența gustul preparatelor.

Trucul bucătarilor profesioniști: folosește ambele tipuri de folie

Dacă ai în bucătărie atât folie alimentară, cât și folie de aluminiu, există o metodă prin care poți profita de avantajele ambelor produse.

Sean Marzan dezvăluie că în bucătăriile profesionale cele două tipuri de folie sunt folosite uneori împreună, mai ales atunci când anumite preparate trebuie să își păstreze umiditatea în timpul gătirii.

Folia alimentară creează o etanșare eficientă, însă nu este destinată expunerii directe la temperaturi ridicate. Pe de altă parte, folia de aluminiu rezistă la căldură, dar nu reușește să păstreze la fel de bine umiditatea atunci când este folosită singură.

Soluția este folosirea lor împreună. Mai exact, bucătarii acoperă mai întâi vasul cu folie alimentară, apoi adaugă un strat de folie de aluminiu. Astfel, primul strat ajută la păstrarea umidității, în timp ce al doilea oferă protecție în timpul gătirii.

Este o tehnică utilizată în bucătăriile profesionale pentru a combina avantajele celor două materiale și pentru a obține rezultate mai bune.

Atenție: folia alimentară obișnuită nu trebuie expusă direct la temperaturi ridicate sau folosită în cuptor. Metoda descrisă trebuie aplicată numai cu materiale și în condiții de utilizare aprobate de producător pentru temperaturile respective.

Cum păstrezi corect alimentele în frigider

Indiferent de tipul de folie pe care îl alegi, modul în care ambalezi mâncarea este foarte important. Cei doi bucătari recomandă să acorzi atenție felului în care închizi recipientele și învelești alimentele, astfel încât să limitezi contactul cu aerul și formarea condensului.

În cazul foliei alimentare, Sean Marzan recomandă să învelești cât mai bine produsele, astfel încât folia să fie lipită de suprafața acestora, atunci când este posibil. O altă variantă este folosirea unor recipiente care se închid ermetic.

Cu cât rămâne mai puțin aer în interiorul ambalajului, cu atât alimentele își pot păstra mai bine calitatea.

Dacă alegi folia de aluminiu, Yia Medina recomandă să îndoi bine marginile pentru a acoperi cât mai eficient preparatul. În cazul în care este nevoie de o protecție suplimentară, poți folosi și un recipient închis ermetic.

Pentru un plus de protecție, Sean Marzan recomandă combinarea celor două materiale: învelește mai întâi alimentul în folie alimentară, apoi acoperă-l cu folie de aluminiu.

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