Sunt numite „mâncarea săracului”, dar ascund unele dintre cele mai valoroase comori nutritive! Multe dintre aceste alimente sunt considerabil mai accesibile decât produsele și suplimentele care promit să ofere aceiași nutrienți. Este timpul să redescoperi înțelepciunea alimentației tradiționale și să privești cu alți ochi alimentele pe care bunicii le puneau pe masă.

Sunt numite „mâncarea săracului”, dar ascund unele dintre cele mai valoroase comori nutritive | Shutterstock

Într-o perioadă în care rafturile magazinelor sunt pline de suplimente alimentare, produse îmbogățite artificial cu vitamine și formule promovate drept soluții pentru sănătate și vitalitate, tindem să uităm că unele dintre cele mai valoroase surse de nutrienți se găsesc în alimente simple, accesibile și adesea ignorate.

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Alimentele considerate „ale săracilor”, adevărate comori nutriționale. De ce organele, măruntaiele și ouăle merită un loc mai important în alimentația noastră

Ficatul, pipotele, inima, rinichii, burta de vită, limba sau picioarele de pui sunt doar câteva exemple de alimente care, deși au fost considerate multă vreme mâncarea oamenilor cu posibilități materiale reduse, ascund o bogăție nutrițională remarcabilă.

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Paradoxal, tocmai aceste alimente, pe care mulți le consideră modeste și care au hrănit generații întregi, sunt astăzi eclipsate de produse sofisticate și suplimente costisitoare. În realitate, multe dintre ele furnizează proteine de calitate, vitamine, minerale și compuși bioactivi esențiali pentru buna funcționare a organismului.

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Ficatul - unul dintre cele mai concentrate alimente nutritive din natură

Dacă ar exista un aliment care să se apropie de ideea unui multivitamin natural, ficatul ar fi cu siguranță unul dintre principalii candidați. Este o sursă excepțională de vitamina A în forma sa activă, retinolul, dar și de vitamina B12, pe care o furnizează în cantități deosebit de mari.

În plus, ficatul conține fier hemic, o formă de fier cu biodisponibilitate ridicată, precum și cupru, zinc, seleniu și colină. Toți acești nutrienți îndeplinesc funcții importante, de la formarea globulelor roșii și susținerea sistemului imunitar până la funcționarea normală a sistemului nervos și a metabolismului.

O porție de 100 de grame poate acoperi integral sau chiar depăși necesarul zilnic pentru anumite vitamine, în special vitamina A și B12. Este, așadar, un aliment cu o densitate nutrițională impresionantă și un preț adesea mult mai mic decât cel al suplimentelor care încearcă să reproducă, separat, beneficiile unora dintre nutrienții săi.

Consumul trebuie însă să fie moderat, deoarece cantitatea foarte mare de vitamina A impune prudență, mai ales în cazul femeilor însărcinate.

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Pipotele - proteine de calitate la un preț accesibil

Adesea trecute cu vederea, pipotele sunt o sursă excelentă de proteine și reprezintă una dintre cele mai economice opțiuni pentru cei care doresc să includă în alimentație carne slabă și nutritivă.

Acest lucru nu este întâmplător. Pipota este un organ muscular specializat în mărunțirea hranei păsării, iar structura sa îi conferă un conținut ridicat de proteine. În plus, furnizează zinc, seleniu, fier hemic, vitamina B12 și niacină (vitamina B3).

Prin aportul de proteine și micronutrienți, pipotele pot contribui la menținerea masei musculare, la procesele de regenerare celulară și la formarea normală a globulelor roșii. Sunt o alegere inspirată mai ales pentru persoanele care urmăresc să își mențină masa musculară în timpul unui proces de scădere în greutate.

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Picioarele de pui - o sursă tradițională de colagen

Supa de pui pregătită îndelung, la foc mic, nu este doar un preparat reconfortant, ci și o modalitate tradițională de a valorifica țesuturile bogate în colagen. Picioarele de pui conțin piele, tendoane, cartilaje și țesut conjunctiv, din care, prin fierbere lentă, se extrag gelatină și peptide de colagen.

Acestea furnizează aminoacizi precum glicina și contribuie la aportul de substanțe implicate în structura țesuturilor conjunctive. Picioarele de pui conțin, de asemenea, glicozaminoglicani, compuși prezenți în mod natural în cartilaje și alte țesuturi ale organismului.

Prin urmare, o supă pregătită tradițional, din oase, cartilaje și picioare de pui, poate reprezenta o sursă alimentară interesantă de gelatină și aminoacizi. Totuși, este important de reținut că efectele colagenului alimentar asupra pielii și articulațiilor depind de mai mulți factori, iar beneficiile nu trebuie confundate cu promisiunile comerciale ale suplimentelor.

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Inima - un aliment valoros pentru metabolismul energetic

Inima, fie că vorbim despre cea de vită, porc sau pasăre, este un aliment nutritiv, cu un profil surprinzător de vitamine, minerale și compuși bioactivi.

Unul dintre cei mai importanți este coenzima Q10, o substanță prezentă în mod natural în organism și implicată în producerea energiei la nivelul mitocondriilor. Inima este un țesut cu activitate metabolică intensă, motiv pentru care reprezintă și o sursă alimentară de coenzimă Q10.

Pe lângă aceasta, inima furnizează taurină, fier, zinc și vitamine din complexul B, în special vitamina B12. Asocierea acestor nutrienți o transformă într-un aliment valoros pentru susținerea metabolismului energetic și a funcțiilor normale ale organismului.

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Burta de vită - tradiție culinară și valoare nutritivă

Ciorba de burtă este unul dintre preparatele emblematice ale bucătăriei românești. Dincolo de gustul său inconfundabil, burta de vită are și o compoziție nutritivă importantă.

Este o sursă de proteine, inclusiv proteine structurale și colagen, și furnizează minerale precum zincul, seleniul și manganul. În plus, are un conținut caloric relativ redus, în funcție de modul de preparare.

Într-o alimentație echilibrată, burta de vită poate reprezenta o alternativă accesibilă la bucățile de carne considerate premium. Este încă un exemplu de aliment tradițional care demonstrează că valoarea nutritivă nu este determinată neapărat de preț sau de prestigiul culinar.

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Limba de vită - o delicatesă subapreciată

În România, limba de vită este adesea privită ca un produs secundar, însă în numeroase culturi gastronomice ocupă un loc de cinste. În Mexic, este folosită la prepararea celebrelor tacos de lengua, iar în Japonia, limba de vită la grătar este considerată o specialitate apreciată.

Din punct de vedere nutritiv, limba de vită oferă proteine, fier hemic, zinc, potasiu și vitamine din complexul B. Conține și țesut conjunctiv, inclusiv colagen, iar textura sa devine deosebit de fragedă atunci când este preparată corespunzător.

Este un aliment consistent, cu o valoare nutritivă bună, care merită redescoperit atât pentru calitățile sale culinare, cât și pentru aportul de nutrienți.

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Rinichii - o sursă importantă de seleniu și vitamine din complexul B

Rinichii sunt printre alimentele cu un conținut remarcabil de riboflavină (vitamina B2), vitamina B12 și seleniu. Acest ultim mineral are un rol esențial în funcționarea normală a glandei tiroide, participând la procesele prin care hormonii tiroidieni sunt transformați în formele lor active.

În plus, rinichii furnizează fier, zinc și folați, nutrienți implicați în formarea celulelor sanguine, funcționarea sistemului imunitar și numeroase procese metabolice.

În Uruguay și Argentina, rinichii fac parte din tradiția grătarului de duminică, fiind preparați alături de alte organe și bucăți de carne. Este o tradiție gastronomică ce demonstrează cât de firesc poate fi integrată în alimentație valorificarea integrală a animalului.

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Ouăle - unul dintre cele mai complete și accesibile alimente

Dacă există un aliment care demonstrează că nutriția de calitate nu trebuie să fie costisitoare, acesta este oul. Cu proteine complete, care conțin toți aminoacizii esențiali, oul oferă o combinație valoroasă de nutrienți într-un format simplu și accesibil.

Gălbenușul este deosebit de important, deoarece concentrează o mare parte dintre vitaminele și compușii bioactivi ai oului. Acesta furnizează colină, esențială pentru funcționarea normală a ficatului și creierului, dar și biotină, vitaminele A, D, E și K, seleniu, luteină și zeaxantină.

Luteina și zeaxantina sunt carotenoizi care se acumulează la nivelul retinei și contribuie la protecția acesteia împotriva stresului oxidativ. Colina, la rândul ei, participă la metabolismul grăsimilor și la producerea unor neurotransmițători importanți.

Cu toate acestea, există încă persoane care consumă doar albușul, aruncând gălbenușul de teama grăsimilor și a colesterolului. În realitate, pentru majoritatea oamenilor sănătoși, consumul oului întreg poate face parte dintr-o alimentație echilibrată, iar eliminarea gălbenușului înseamnă renunțarea la o mare parte dintre nutrienții săi valoroși.

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Ficatul, pipotele, inima, rinichii, burta de vită, limba, picioarele de pui și ouăle au ceva în comun: sunt alimente accesibile, cu o densitate nutrițională ridicată, care au făcut parte din alimentația tradițională cu mult înainte ca suplimentele alimentare să devină o industrie globală.

Cu toate acestea, trebuie luat în calcul faptul că niciun aliment nu este miraculos și nici nu poate înlocui diversitatea unei diete echilibrate. Organele trebuie consumate cu moderație, în special din cauza concentrațiilor ridicate ale anumitor micronutrienți, precum vitamina A și cuprul, iar prepararea și proveniența lor sunt importante.

Uneori, cele mai bune surse de nutrienți se află chiar în preparatele tradiționale pe care generațiile anterioare le cunoșteau și le apreciau.